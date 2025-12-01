2 ngôi sao ngồi xe lăn trở về từ MAMA 2025, chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra?

Lễ trao giải MAMA 2025 đã khép lại với tràn ngập những tiết mục trình diễn đáng nhớ và khoảnh khắc xúc động. Tuy nhiên, sự kiện này cũng gây ra sự lo ngại lớn khi khán giả chứng kiến 1 số idol gặp phải chấn thương, thậm chí phải ngồi xe lăn từ Hong Kong (Trung Quốc) về Hàn Quốc chỉ sau 2 ngày tham dự.

Theo KoreaBoo, nữ ca sĩ Minnie của nhóm (G)I-DLE đã bị chấn thương trong lúc tổng duyệt chương trình. Thành viên Miyeon cho biết Minnie bị căng cơ. Dù vậy, Minnie vẫn lên sân khấu biểu diễn như kế hoạch. Trong ngày diễn ra sự kiện chính thức, Minnie đã thực hiện nhiều động tác vũ đạo mạnh mẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi tiết mục kết thúc, cô bước đi khập khiễng rời sân khấu. Tuy nhiên, chấn thương của nữ idol được cho là nghiêm trọng hơn những gì đã nói với khán giả. Sau khi MAMA 2025 kết thúc, Minnie được trông thấy ngồi xe lăn về nước. Hiện, công ty quản lý vẫn chưa có thông báo chính thức về mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà Minnie gặp phải.

Màn solo bốc lửa của Minnie trên sân khấu MAMA 2025

Nữ idol gặp phải chấn thương khi tổng duyệt, nhưng vẫn lên sân khấu biểu diễn và thực hiện các vũ đạo mạnh mẽ

Minnie bước đi tập tễnh rời sân khấu sau khi hoàn thành tiết mục

Cho biết chỉ bị căng cơ nhẹ, nhưng sau khi kết thúc MAMA 2025, Minnie đã được trông thấy về nước bằng xe lăn

Ngoài Minnie, Lee Know của Stray Kids cũng gặp phải chấn thương. Nam ca sĩ đã bị trẹo mắt cá chân, bong gân trong lúc nhảy. Sau tai nạn bất ngờ, Lee Know vẫn cố chịu đau để tiếp tục biểu diễn cùng nhóm. Theo ghi nhận trực tiếp tại sự kiện, Lee Know đi không nổi sau chấn thương và được các đồng đội dìu xuống sân khấu. Anh sau đó phải ngồi xe lăn ra sân bay. Trước sự lo lắng của người hâm mộ, Lee Know trấn an rằng chấn thương của anh không quá nghiêm trọng, và việc sử dụng xe lăn là để tiện di chuyển trong sân bay rộng lớn.

Lee Know được 2 đồng đội dìu xuống sân khấu sau khi gặp chấn thương trong lúc biểu diễn

Nam idol bị trẹo mắt cá chân, bong gân trong lúc biểu diễn

Giống Minnie, Lee Know cũng phải ngồi xe lăn rời Hong Kong (Trung Quốc)

Với việc các nghệ sĩ gặp chấn thương nhưng vẫn phải tiếp tục biểu diễn tại MAMA 2025 và cuối cùng phải về nước bằng xe lăn, người hâm mộ không khỏi lo lắng, yêu cầu ban tổ chức lẫn các công ty quản lý cần quan tâm hơn đến sức khỏe của các idol để tránh hậu quả lâu dài và đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguồn: KoreaBoo