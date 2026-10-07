HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

2 máy bay va chạm tại sân bay Mỹ: Airbus A350 chở 290 người chuẩn bị cất cánh bất ngờ đâm vào máy bay đang được kéo khỏi vị trí đỗ

Phạm Trang
|

Hai máy bay đã va chạm tại sân bay quốc tế Los Angeles (LAX), Mỹ, khi một chiếc đang được kéo ra khỏi vị trí đỗ, trong khi chiếc còn lại chuẩn bị khởi hành.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h30 ngày 6/10 (giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Los Angeles. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), máy bay của Air Canada đang được kéo ra thì dừng lại trước cửa ra vào. Cùng thời điểm, máy bay của Delta Air Lines đang di chuyển trên đường lăn để chuẩn bị cất cánh.

Trong quá trình này, đầu cánh trái của máy bay Delta đã va vào phần đuôi ngang của máy bay Air Canada.

Cả Delta AirLines và Air Canada đều xác nhận hai máy bay “đã tiếp xúc” với nhau. Không có người bị thương được ghi nhận sau sự cố.

Máy bay va chạm tại sân bay: Sự cố nghiêm trọng, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng - Ảnh 1.

Hiện trường sự việc (Ảnh: X/Express)

Delta cho biết máy bay của hãng có 275 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên khoang vào thời điểm xảy ra va chạm. Máy bay này đang chuẩn bị khởi hành.

Trong khi đó, máy bay Air Canada vừa hoàn thành chuyến bay từ Toronto đến Los Angeles. Hãng cho biết máy bay đã được đưa khỏi khai thác để kiểm tra và sửa chữa.

Delta cũng cho biết các đội bảo dưỡng của hãng cùng lực lượng tại sân bay sẽ tiến hành đánh giá tình trạng máy bay sau vụ va chạm.

FAA xác nhận đang điều tra sự cố.

Máy bay va chạm tại sân bay: Sự cố nghiêm trọng, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng - Ảnh 2.

Ảnh: Express

Sau vụ việc, hoạt động tại LAX ghi nhận một số chuyến bay bị chậm. Theo dữ liệu của FlightAware, tính đến 13h cùng ngày, có 26 chuyến bay bị trì hoãn và 2 chuyến bị hủy tại sân bay. Các chuyến bay đến LAX cũng bị chậm khoảng 15 phút.

Hiện chưa rõ liệu những ảnh hưởng trên có liên quan trực tiếp đến vụ va chạm giữa hai máy bay hay không.

Nguồn: Express

3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Tư, 7/10/2026
Tags

Los Angeles

Air Canada

Delta Air Lines

FAA

sân bay quốc tế

máy bay

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại