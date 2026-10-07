Hai máy bay đã va chạm tại sân bay quốc tế Los Angeles (LAX), Mỹ, khi một chiếc đang được kéo ra khỏi vị trí đỗ, trong khi chiếc còn lại chuẩn bị khởi hành.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h30 ngày 6/10 (giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Los Angeles. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), máy bay của Air Canada đang được kéo ra thì dừng lại trước cửa ra vào. Cùng thời điểm, máy bay của Delta Air Lines đang di chuyển trên đường lăn để chuẩn bị cất cánh.

Trong quá trình này, đầu cánh trái của máy bay Delta đã va vào phần đuôi ngang của máy bay Air Canada.

Cả Delta AirLines và Air Canada đều xác nhận hai máy bay “đã tiếp xúc” với nhau. Không có người bị thương được ghi nhận sau sự cố.

Hiện trường sự việc (Ảnh: X/Express)

Delta cho biết máy bay của hãng có 275 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên khoang vào thời điểm xảy ra va chạm. Máy bay này đang chuẩn bị khởi hành.

Trong khi đó, máy bay Air Canada vừa hoàn thành chuyến bay từ Toronto đến Los Angeles. Hãng cho biết máy bay đã được đưa khỏi khai thác để kiểm tra và sửa chữa.

Delta cũng cho biết các đội bảo dưỡng của hãng cùng lực lượng tại sân bay sẽ tiến hành đánh giá tình trạng máy bay sau vụ va chạm.

FAA xác nhận đang điều tra sự cố.

Ảnh: Express

Sau vụ việc, hoạt động tại LAX ghi nhận một số chuyến bay bị chậm. Theo dữ liệu của FlightAware, tính đến 13h cùng ngày, có 26 chuyến bay bị trì hoãn và 2 chuyến bị hủy tại sân bay. Các chuyến bay đến LAX cũng bị chậm khoảng 15 phút.

Hiện chưa rõ liệu những ảnh hưởng trên có liên quan trực tiếp đến vụ va chạm giữa hai máy bay hay không.

Nguồn: Express