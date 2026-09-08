2 mẫu iPhone giảm giá sâu, có mẫu rẻ hơn gần 9 triệu đồng

Mẫu iPhone này có mức giảm sâu nhất lên tới gần 9 triệu đồng, đưa giá bán xuống thấp hơn đáng kể so với lúc mở bán.

Thị trường iPhone tại Việt Nam đang bước vào đợt giảm giá trước thềm Apple ra mắt thế hệ iPhone mới.

Theo khảo sát tại một số hệ thống bán lẻ, iPhone 17 Pro Max 256 GB hiện được bán với giá khoảng 34,59 triệu đồng, thấp hơn 3,4 triệu đồng so với mức 37,99 triệu đồng khi mở bán.

Tại Di Động Việt phiên bản này có giá 33,99 triệu đồng. Trong khi đó, Thế Giới Di Động, FPT Shop và CellphoneS cùng niêm yết ở mức 34,59 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max giảm hơn 3 triệu đồng tại một số hệ thống bán lẻ. (Ảnh: CNET)

So với mức giá khoảng 38 triệu đồng được ghi nhận hồi đầu năm, iPhone 17 Pro Max 256 GB hiện đã giảm gần 9%. Đây là mức điều chỉnh đáng kể đối với mẫu máy cao cấp nhất của Apple, vốn thường giữ giá tốt trong phần lớn vòng đời sản phẩm.

Các phiên bản dung lượng cao cũng giảm theo. iPhone 17 Pro Max 512 GB hiện có giá khoảng 41,49 triệu đồng, bản 1 TB ở mức 47,99 triệu đồng, trong khi phiên bản 2 TB có giá khoảng 60,49 triệu đồng.

Ở phân khúc thấp hơn, iPhone 17 256 GB đang được bán quanh mức 23,99 triệu đồng, còn bản 512 GB có giá khoảng 30,59 triệu đồng. Khoảng cách giá giữa dòng tiêu chuẩn và các phiên bản Pro, Pro Max vì vậy vẫn khá lớn.

iPhone Air giảm mạnh nhất

Đáng chú ý nhất trong đợt điều chỉnh lần này là iPhone Air. Mẫu máy có thiết kế mỏng của Apple đang được một số hệ thống bán lẻ giảm giá mạnh chỉ sau thời gian tương đối ngắn kể từ khi lên kệ.

Phiên bản iPhone Air 256 GB hiện có giá khoảng 22,99-24,39 triệu đồng, thấp hơn 7,6-9 triệu đồng so với mức 31,99 triệu đồng khi mở bán.

Giá iPhone Air giảm mạnh, có phiên bản rẻ hơn gần 9 triệu đồng. (Ảnh: Wired)

Tính theo giá thấp nhất được ghi nhận, iPhone Air 256 GB đã mất khoảng 28% giá trị so với thời điểm lên kệ. Đây cũng là mẫu máy có mức giảm mạnh nhất trong dòng iPhone 17.

Việc iPhone Air giảm giá nhanh tạo ra khoảng cách đáng kể so với giá bán ban đầu. Trong khi đó, iPhone 17 256 GB hiện có giá khoảng 23,99 triệu đồng, khiến hai mẫu máy có mức giá khá tương đồng tại một số hệ thống.

Đợt giảm giá này diễn ra trong bối cảnh thị trường chuẩn bị bước vào chu kỳ sản phẩm mới của Apple. Trước mỗi lần ra mắt iPhone thế hệ mới, các hệ thống bán lẻ thường điều chỉnh giá những mẫu máy hiện có để kích cầu và giải phóng hàng tồn kho.

iPhone đời cũ tiếp tục giảm giá

Không chỉ dòng iPhone 17, một số mẫu máy thế hệ trước cũng đang được đưa về mức giá dễ tiếp cận hơn.

iPhone 16 128 GB hiện có giá khoảng 20,89 triệu đồng. iPhone 15 128 GB được bán quanh mức 18,79 triệu đồng, trong khi bản 256 GB có giá khoảng 20,89 triệu đồng.

Ở phân khúc thấp hơn, iPhone 13 128 GB hiện được một số hệ thống bán với giá khoảng 13,79 triệu đồng.

Như vậy, người dùng hiện có khá nhiều lựa chọn nếu muốn mua iPhone chính hãng, từ các mẫu đời cũ có giá dưới 15-20 triệu đồng đến iPhone 17 Pro Max thuộc phân khúc cao cấp.