Cẩm nang ẩm thực Taste Atlas vừa chính thức công bố bảng xếp hạng 100 loại nước sốt ngon nhất thế giới năm 2026, dựa trên đánh giá từ các chuyên gia và cộng đồng thực khách quốc tế. Đáng chú ý, Việt Nam có tới 2 đại diện góp mặt trong danh sách này là mắm tỏi ớt và mắm nêm truyền thống - những loại nước chấm vốn rất quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của người Việt.

Theo bảng xếp hạng, mắm tỏi ớt đứng ở vị trí 16, trong khi mắm nêm xếp thứ 79. Danh sách được tổng hợp từ 15.925 lượt đánh giá, trong đó hơn 9.700 lượt hợp lệ, nhằm bảo đảm tính khách quan và độ tin cậy. Đây cũng là năm hiếm hoi các loại mắm Việt vươn lên thứ hạng khá cao giữa "rừng" nước sốt nổi tiếng đến từ nhiều nền ẩm thực lâu đời như Pháp, Ý, Mexico hay Nhật Bản.

Taste Atlas mô tả mắm tỏi ớt là loại nước chấm phổ biến bậc nhất tại Việt Nam, gây ấn tượng bởi sự cân bằng hài hòa giữa vị chua - ngọt - mặn. Thành phần cơ bản gồm nước mắm, nước cốt chanh hoặc giấm, đường và nước, kết hợp cùng tỏi, ớt băm; tùy từng địa phương, người Việt có thể gia giảm thêm các gia vị khác như gừng, các loại rau thơm...

Không cầu kỳ nhưng linh hoạt, mắm tỏi ớt xuất hiện trong vô số món ăn, từ nem rán, bánh xèo, các món thịt, hải sản cho tới bún và cả súp. Với số điểm 4,3/5, loại nước chấm này được đánh giá cao nhờ khả năng "bắt cặp" dễ dàng với nhiều kiểu hương vị, giúp món ăn trở nên tròn vị mà không lấn át nguyên liệu chính.

(Ảnh: BHX)

Trong khi đó, mắm nêm - được làm từ cá cơm lên men - lại mang một hương vị hoàn toàn khác. Đây là loại mắm có mùi vị đậm và nồng đặc trưng, thường khiến thực khách nước ngoài phải "làm quen" từ từ. Để cân bằng hương vị, mắm nêm thường được pha thêm đường, tỏi, ớt, nước cốt chanh và đặc biệt là dứa băm - chi tiết nhỏ nhưng tạo nên vị ngọt thanh rất riêng. Taste Atlas gợi ý mắm nêm đặc biệt phù hợp khi ăn kèm các món bò, trong khi món chấm này đạt mức 3,9/5 điểm.

(Ảnh: ĐMX)

Taste Atlas cũng nhấn mạnh, các bảng xếp hạng của họ không nhằm đưa ra kết luận tuyệt đối về ẩm thực toàn cầu, mà hướng tới việc tôn vinh giá trị ẩm thực địa phương, khơi gợi niềm tự hào về món ăn truyền thống và truyền cảm hứng khám phá những hương vị mới trên thế giới.

Việc mắm tỏi ớt và mắm nêm lọt top 100 phản ánh sức hút ngày càng rõ nét của ẩm thực Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Từ nước mắm nguyên bản, mắm ruốc, mắm tôm, mắm cá linh, mắm cá sặc cho tới mắm tép, mỗi địa phương đều sở hữu một "bản sắc mắm" riêng, gắn chặt với thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán sinh hoạt.

Có thể thấy, các loại mắm Việt chinh phục thực khách bằng sự chân thật, đậm đà và khả năng kể câu chuyện về văn hóa bản địa. Trong hành trình đưa ẩm thực Việt ra thế giới, những loại nước chấm tưởng chừng bình dị ấy đang âm thầm trở thành đại sứ, góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về khẩu vị, lối sống và tinh thần của người Việt.