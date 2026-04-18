2 lần tức giận bỏ về giữa sự kiện của Trác Thúy Miêu, lần đầu còn ném luôn thiệp mời

Trác Thúy Miêu bỏ về khi bị hỏi nghệ danh.

Mới đây, MC Trác Thúy Miêu thu hút sự chú ý khi tức giận bỏ về ngay giữa một sự kiện chỉ vì bị hỏi nghệ danh để giới thiệu. Sự việc sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trước làn sóng tranh cãi, nữ MC cho biết cô phải “xóa mỏi tay” các bình luận và thẳng thắn chia sẻ lý do rời đi: “Khi câu hỏi ‘Chị vui lòng cho biết quý danh’ được đặt vào lúc đối tượng đang đói, đang cáu và đã chờ gần nửa tiếng đồng hồ thì đối với tôi đó là cái biên giới cuối cùng. Tôi cho phép tôi bước lùi, quay về”.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Trác Thúy Miêu có phản ứng gay gắt tại sự kiện. Năm 2020, cô từng gây xôn xao khi ném thiệp mời và bỏ về tại show của Đỗ Mạnh Cường.

Trác Thúy Miêu ném thiệp mời bỏ về ở show Đỗ Mạnh Cường.

Thời điểm đó, nữ MC không được bộ phận an ninh cho vào khu vực tổ chức vì bị cho là mặc không đúng dresscode. Sau đó, cô lên tiếng cho biết sự việc xuất phát từ hiểu lầm giữa ban tổ chức và bộ phận kiểm soát.

“Miêu cũng đã chia sẻ về sự cố tối qua là do nhầm lẫn và sai sót từ phía kiểm soát và bảo vệ của show. Sau đó, đại diện ban tổ chức, truyền thông và an ninh đã gọi giải thích và xin lỗi. Mọi người có mong muốn Miêu trở lại vì đã sắp xếp ngồi hàng ghế đầu. Tuy nhiên, Miêu đã qua một show khác để làm chương trình. Tính Miêu rất thẳng thắn, có gì mình sẽ giải quyết ngay”, chia sẻ trên Facebook ngay sau khi ồn ào xảy ra.

Trác Thúy Miêu sinh năm 1975, được biết đến là một MC cá tính của làng giải trí Việt. Cô ghi dấu ấn với phong cách dẫn dắt sắc sảo, ngôn ngữ giàu tính biểu đạt và thường xuyên bày tỏ quan điểm thẳng thắn về các vấn đề văn hóa – xã hội. Bên cạnh vai trò MC, cô còn hoạt động trong lĩnh vực viết lách, phê bình và tham gia nhiều chương trình nghệ thuật.