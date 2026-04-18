2 lần tức giận bỏ về giữa sự kiện của Trác Thúy Miêu, lần đầu còn ném luôn thiệp mời

Hoa Bay |

Lần nào, Trác Thúy Miêu cũng lên tiếng ngay lập tức.

Trác Thúy Miêu bỏ về khi bị hỏi nghệ danh.

Mới đây, MC Trác Thúy Miêu thu hút sự chú ý khi tức giận bỏ về ngay giữa một sự kiện chỉ vì bị hỏi nghệ danh để giới thiệu. Sự việc sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trước làn sóng tranh cãi, nữ MC cho biết cô phải “xóa mỏi tay” các bình luận và thẳng thắn chia sẻ lý do rời đi: “Khi câu hỏi ‘Chị vui lòng cho biết quý danh’ được đặt vào lúc đối tượng đang đói, đang cáu và đã chờ gần nửa tiếng đồng hồ thì đối với tôi đó là cái biên giới cuối cùng. Tôi cho phép tôi bước lùi, quay về”.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Trác Thúy Miêu có phản ứng gay gắt tại sự kiện. Năm 2020, cô từng gây xôn xao khi ném thiệp mời và bỏ về tại show của Đỗ Mạnh Cường.

Trác Thúy Miêu ném thiệp mời bỏ về ở show Đỗ Mạnh Cường.

Thời điểm đó, nữ MC không được bộ phận an ninh cho vào khu vực tổ chức vì bị cho là mặc không đúng dresscode. Sau đó, cô lên tiếng cho biết sự việc xuất phát từ hiểu lầm giữa ban tổ chức và bộ phận kiểm soát.

“Miêu cũng đã chia sẻ về sự cố tối qua là do nhầm lẫn và sai sót từ phía kiểm soát và bảo vệ của show. Sau đó, đại diện ban tổ chức, truyền thông và an ninh đã gọi giải thích và xin lỗi. Mọi người có mong muốn Miêu trở lại vì đã sắp xếp ngồi hàng ghế đầu. Tuy nhiên, Miêu đã qua một show khác để làm chương trình. Tính Miêu rất thẳng thắn, có gì mình sẽ giải quyết ngay”, chia sẻ trên Facebook ngay sau khi ồn ào xảy ra.

Trác Thúy Miêu sinh năm 1975, được biết đến là một MC cá tính của làng giải trí Việt. Cô ghi dấu ấn với phong cách dẫn dắt sắc sảo, ngôn ngữ giàu tính biểu đạt và thường xuyên bày tỏ quan điểm thẳng thắn về các vấn đề văn hóa – xã hội. Bên cạnh vai trò MC, cô còn hoạt động trong lĩnh vực viết lách, phê bình và tham gia nhiều chương trình nghệ thuật.

Hương Tràm gây tranh cãi khắp mạng xã hội sau gần 24 giờ nhận cúp Cống hiến: "Tôi không quá bận tâm"
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
