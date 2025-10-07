Khi còn trẻ, chúng ta vì cuộc sống mưu sinh mà tất bật ngược xuôi, vì gia đình mà vất vả lo toan. Ai cũng nghĩ rằng “có nhiều bạn thì đi đường dễ hơn”, “người thân phải thường qua lại mới giữ được tình cảm” nên dù đôi khi chịu chút thiệt thòi vẫn cố nhịn, không muốn làm rạn nứt mối quan hệ.

Thế nhưng, khi bước vào tuổi xế chiều, con người nên học cách sống cho chính mình vì thể lực đã hạn chế, tâm trí càng cần bình yên. Vậy nên, những ai khiến ta mệt mỏi, toan tính thiệt hơn thì dù từng quen biết bao nhiêu năm cũng cần dứt khoát buông bỏ. Cắt đứt càng sớm, cuộc sống tuổi già càng thanh thản.

(Ảnh minh họa)

Người quen lâu năm nhưng chỉ biết nhận mà không cho

Những người này không thể gọi là bạn bè hay thật sự mà giống như cây tầm gửi, chỉ biết tiêu tốn thời gian và sức lực của bạn, chẳng bao giờ biết đáp lại. Với kiểu người này, bạn càng nhún nhường, họ càng lấn tới. Vì vậy cần phải dứt khoát rời xa, giữ năng lượng và lòng tốt cho những ai thật sự biết quan tâm và sẵn lòng đồng hành cùng bạn.

Sau khi nghỉ hưu, ông Chu thường bị một đồng nghiệp cũ tìm đến nhờ vả. Hôm thì nhờ đi bệnh viện xếp hàng, mai lại nhờ mua thuốc hộ, hôm khác còn vay tiền. Người này luôn miệng nói ngọt: “Anh em mình còn phải khách sáo gì”.

Nhưng đến khi chính ông Chu nhập viện thì bộ mặt của người đó bị phơi bày, chẳng thèm gọi lấy một cuộc hỏi thăm.

Con trai ông Chu thấy sự lạnh nhạt này liền thắc mắc: “Bảo là bạn bè thân thiết mà sao bố ốm lại không thấy chú ấy đến nhỉ? Mà không phải lần này đâu mà con để ý mỗi lần chú ấy đến đều là có chuyện nhờ vả, chẳng bao giờ hỏi thăm sức khỏe của bố gì cả. Thế thì không thể gọi là anh em đồng nghiệp cũ thân thiết được” .

Lúc ấy ông Chu mới nhận ra vấn đề và dần chủ động giữ khoảng cách với người đồng nghiệp cũ. Bởi tuổi già vốn ngắn ngủi và quý giá - thời gian ấy đáng lẽ nên dành để dạo bước cùng vợ, chơi đùa với cháu, chứ không phải để bị cuốn vào những việc không hồi đáp, hao tâm tổn sức.

Người thân thích toan tính, gieo thị phi

Nếu người ngoài khác máu tanh lòng thì đã đành, đằng này có một kiểu người thân khiến ai nấy muốn tránh xa khi hiểu bản chất. Trước mặt, họ luôn tỏ ra thân mật, nhưng có thể đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào, thích khoét vào nỗi đau của bạn và thậm chí tính toán đến cả tài sản của bạn.

Bà Lý từng khổ sở vì một người chị họ của chồng có tính cách này. Mỗi lần đến chơi, chị chồng lại bóng gió: “Mợ có lương hưu cao thế, sao không giúp đỡ con cháu trong dòng họ một chút? Nhìn mấy đứa bọn nó chật vật mà xót xa vô cùng…” , hoặc cố tình khích bác: “Dạo này con dâu mợ chẳng mua gì cho mợ hả? Sao không thấy kể gì với tôi thế? Hay đến giai đoạn nó chẳng coi ai ra gì rồi? , hoặc dò hỏi về chuyện tiền nong, tài sản: “Sau này mợ định giao phó cho đứa nào rồi? Mà giờ bọn nó có nhà cửa đàng hoàng rồi thì cần gì nhà cửa nữa nhỉ? Có mỗi nhà tôi là khổ thôi…”.

(Ảnh minh họa)

Ban đầu, bà Lý nghĩ tình thân khó nói, nên đành nín nhịn. Nhưng càng nhịn, chị họ bên chồng càng quá quắt, khiến cả con trai và con dâu của bà bị kéo vào mâu thuẫn. Cuối cùng, khi chị ta lại tới nhà kiếm chuyện, bà Lý dứt khoát nói: “Cuộc sống của tôi và gia đình thì để chúng tôi tự lo. Sau này chị đừng bận tâm, cũng đừng qua lại nữa”.

Từ đó, bà Lý cắt đứt qua lại với chị họ của chồng và ngôi nhà lại trở về yên ổn. Con dâu bà còn đùa: “Mẹ ơi, đáng lẽ mẹ nên làm thế từ lâu…”.

Thực tế, ở tuổi xế chiều, điều kiêng kỵ nhất giữa người thân là sự toan tính và chia rẽ. Càng nhịn, họ càng được đà; càng giữ tình nghĩa, bạn càng dễ bị coi thường. Thà dứt khoát rạch ròi, để đổi lấy sự yên ổn hiếm hoi còn lại trong đời.

Tạm kết

Suy cho cùng, cắt đứt mối quan hệ với những người này không phải vô tình, mà là sống có trách nhiệm với chính mình. Khi còn trẻ, ta sợ làm mất lòng người khác, sợ bị cô lập, nên luôn cố giữ thể diện, nể nang tình cảm. Nhưng đến tuổi trung niên mới hiểu hạnh phúc thật sự không nằm ở việc kết bạn bốn phương mà ở chỗ bên cạnh có người thật lòng thương ta, trong nhà không còn cãi vã, ngày tháng trôi đi bình yên.

Những người chỉ bám víu, ỷ lại thì hãy mạnh dạn cắt đứt quan hệ. Những kẻ luôn toan tính, gieo thị phi cũng cần phải rời xa. Để thời gian và sức lực còn lại dành cho người bạn đời yêu thương, cho con cháu biết quan tâm và cho vài người bạn, người thân chân thành là đủ.

Chỉ khi dọn bỏ hết những mối quan hệ nặng nề ấy, cuộc đời mới thực sự nhẹ nhõm và tuổi già mới thật sự bình an, tự tại.