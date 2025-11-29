2 hình ảnh tuyệt đối không lưu giữ trên điện thoại, không gửi online, lỡ là dễ mất sạch tiền trong tài khoản

Các ngân hàng cảnh báo, chỉ cần lưu hoặc gửi đi hình chụp hai mặt thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, hộ chiếu, kẻ gian có thể lợi dụng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Đây là “kho dữ liệu vàng” giúp chúng dễ dàng giả mạo chủ tài khoản, vượt qua các bước xác thực và thực hiện giao dịch trái phép.

Thời gian qua, nhiều nạn nhân đã mất số tiền lớn sau khi nghe theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo, cung cấp hình ảnh thẻ và giấy tờ cá nhân hoặc nhập mã xác thực theo yêu cầu. Phần lớn các vụ việc không xuất phát từ lỗi hệ thống ngân hàng mà do người dùng bị lừa cung cấp thông tin nhạy cảm cho tội phạm công nghệ cao.

Chiêu trò giả mạo ngày càng tinh vi

Một thủ đoạn phổ biến là giả danh Công an, tòa án hoặc cơ quan nhà nước, gọi điện thông báo đang “xử lý vi phạm”, “cập nhật điểm giấy phép lái xe” rồi yêu cầu nạn nhân chụp và gửi hai mặt thẻ ngân hàng, căn cước công dân hoặc cài ứng dụng VNeID giả mạo. Sau khi nạn nhân cài app giả, cấp quyền truy cập và nhập mã xác thực (OTP), tiền trong tài khoản lập tức bị rút sạch.

Ngoài ra, kẻ lừa đảo còn mạo danh nhân viên ngân hàng, bảo hiểm, công ty tài chính với các lời mời như rút tiền từ thẻ tín dụng, hoàn phí bảo hiểm, nâng hạn mức thẻ, hay hỗ trợ khuyến mãi, ưu đãi lãi suất để dụ người dân cung cấp thông tin thẻ và mã OTP. Chúng liên tục thay đổi kịch bản, đánh đúng tâm lý lo lắng hoặc ham lợi để khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Những thao tác tuyệt đối phải tránh

Theo Công an tỉnh Nghệ An, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đưa ra khuyến cáo không lưu ảnh chụp căn cước công dân, hộ chiếu hoặc hai mặt thẻ ngân hàng trên điện thoại, cũng như không gửi qua các ứng dụng mạng xã hội, email, tin nhắn OTT dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu điện thoại bị mất, bị cài mã độc hoặc tài khoản mạng xã hội bị chiếm quyền, các hình ảnh này có thể bị trích xuất và sử dụng để mở tài khoản, vay tiền, hoặc chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của chủ nhân.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, số CVV, mật khẩu, tên đăng nhập, hay bất kỳ thông tin bảo mật nào cho người khác, kể cả người xưng là nhân viên ngân hàng, công an, tòa án hoặc cơ quan chức năng. Mọi yêu cầu cung cấp thông tin bí mật qua điện thoại, tin nhắn, link lạ hoặc mã QR đều phải được coi là dấu hiệu nguy hiểm cần dừng lại ngay.

Lưu ý khi thanh toán và sử dụng thẻ

Khi thanh toán tại cửa hàng, khách hàng được khuyến nghị tự thao tác quẹt thẻ hoặc chèn thẻ, không đưa thẻ cho người khác mang đi khuất tầm mắt để tránh việc bị chụp lại hai mặt thẻ hoặc sao chép thông tin.

Người dùng nên tắt tính năng thanh toán trực tuyến của thẻ tín dụng khi không có nhu cầu, không lưu thông tin thẻ trên các website, ứng dụng, và tránh liên kết thẻ với ví điện tử, nền tảng trực tuyến không uy tín.

Bên cạnh đó, không nên cho mượn thẻ, không sử dụng dịch vụ rút tiền mặt qua POS hoặc đáo hạn thẻ tín dụng tại các điểm dịch vụ trôi nổi, bởi thông tin thẻ rất dễ bị sao chụp, lưu lại hoặc bán cho đối tượng xấu. Nếu phát hiện giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ bị lộ thông tin, người dùng cần lập tức khóa thẻ, liên hệ ngân hàng và báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.

Tổng hợp