Trong cuộc tấn công đầu tiên ngày 10 tháng 5, các đơn vị thọc sâu của Lực lượng Vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Strelechye và Pletenevka, khu Rừng Shcheblykov và gò mộ Grave-Chernaya, cách thị trấn trọng yếu Volchansk ở vùng Kharkov 3,5 km.

Đồng thời, Lực lượng vũ trang Nga đã thiết lập được chỗ đứng tại các khu định cư Krasnoye, Ogurtsovo, Gatishche, Zelenoe, nơi giao tranh vẫn đang tiếp diễn, ở hướng tấn công Liptsy.

Trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công, hàng chục quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đầu hàng, minh chứng cho tất cả các tuyên bố của người đứng đầu Kharkov Oleg Sinegubov về việc Quân đội Nga không tiến công ở khu vực biên giới là sự lừa dối, nhằm giảm bớt sự hoảng loạn của cư dân trong khu vực.

Đồng thời, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine xác nhận bước tiến của Lực lượng vũ trang Nga, khi họ thừa nhận rằng quân đội Nga đã đột phá qua các tuyến phòng thủ vòng ngoài của mình, tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục các trận chiến phòng thủ.

Thông cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Quân đội Nga mở 2 mũi tấn công theo hướng các khu định cư Liptsy và Volchansk, tập trung một lượng lớn bộ binh và xe tăng, thiết giáp hạng nặng.

Hiện nay, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại các khu định cư ở trong vùng xám khu vực biên giới là Streleche, Pylnoye và Borisovka, cũng như ở các khu vực Oleynikovo và Ogurtsovo.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (Institute for the Study of War, ISW) sau khi phân tích tình hình cho biết, sáng sớm ngày 10/5, các đơn vị mặt đất của Nga với sự hỗ trợ của lực lượng hàng không và pháo binh đã bắt đầu chiến dịch tấn công theo hướng Kharkov.

Đến sáng 11/5, Lực lượng vũ trang Nga đã đạt được những thành công đáng kể dọc biên giới Nga-Ukraine ở phía bắc khu vực Kharkov và các mũi tấn công của họ đang phát triển thành công, đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine ở nhiều hướng.

Theo các chuyên gia ISW, cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga theo hướng Kharkov có một mục tiêu chiến lược là thu hút thêm nhiều đơn vị dự bị của Lực lượng vũ trang Ukraine đến khu vực này và giam chân họ ở đó nhằm đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiến công của quân đội Nga theo các hướng và khu vực khác của Ukraine, đặc biệt là trên chiến trường Donetsk.

Ngoài ra, người Nga lúc này sẽ cố gắng đẩy lực lượng Ukraine ra xa khu vực Belgorod nhất có thể, để mở rộng vùng đệm trên biên giới, được dự kiến là sẽ nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine hàng chục km.

Chiến lược này được coi là giống như những gì mà Ankara đã thực hiện đối với Damascus, khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến quân vào miền Bắc Syria, đồng thời hậu thuẫn cho lực lượng FSA đánh chiếm hầu như toàn bộ các tỉnh Idlib, Aleppo, Raqqa, al-Hasakah, với chiều sâu khoảng 30km, để lập một vùng đệm ngăn chặn sự tấn công của lực lượng vũ trang người Kurd Syria.

Tuy nhiên giới phân tích cũng chỉ ra một khả năng bất ngờ là nếu điều kiện thuận lợi, ví dụ như Quân đội Ukraine chần chừ không tăng viện cho Kharkov (để giữ Donetsk) hoặc chiến dịch của Nga đạt được thành công đột phá, thì Moscow có thể sẽ phát triển cuộc tấn công dạng đánh điểm thành một chiến dịch tấn công toàn diện để đánh chiếm toàn bộ vùng Kharkov.