"2 cơn bão số 9 và số 10 liên tiếp đổ vào nước ta là tình huống đặc biệt nguy hiểm"

Từ mai, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối qua (26/9), bão Bualoi đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Vào lúc 4 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15.

Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 10 vào 4h sáng 27/9 (Ảnh: NCHMF).

Do tác động của bão số 10, từ chiều mai (28/9), Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị gió 6-7, tăng 8-9, gần tâm bão 10-12, giật 14 (nguy hiểm, có thể gây đổ cây, cột điện, nhà cửa); Quảng Ninh – Ninh Bình và Nam Quảng Trị – Thừa Thiên Huế: gió 6-7, giật 8-9.

Từ 28–30/9: Bắc Bộ và Thanh Hóa – Huế mưa 100–300mm, cục bộ >400mm; đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa – Hà Tĩnh: 200–400mm, cục bộ >600mm.

Bão số 10 được dự báo gây ra “đa thiên tai” với gió mạnh, mưa lớn...

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 28 - 29/9 sẽ là khoảng thời gian cơn bão đạt cường độ mạnh nhất.

Sáng 29/9, dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Theo ông Mai Văn Khiêm, tốc độ di chuyển của bão Bualoi nhanh gấp đôi các cơn bão khác (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, bão Bualoi là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh gấp đôi so với bình thường và hiện chưa có yếu tố nào có thể làm suy giảm cường độ.

“Việc hai cơn bão số 9 và số 10 liên tiếp đổ vào nước ta là tình huống đặc biệt nguy hiểm. Người dân tuyệt đối không được vì thấy tác động của bão số 9 không lớn mà chủ quan trước bão số 10, nhất là tại những địa bàn vừa chịu ảnh hưởng của bão số 3 và số 5, đến nay hậu quả vẫn chưa khắc phục xong. Khi bão ập đến, nguy cơ thiệt hại sẽ rất lớn”, Thứ trưởng cảnh báo.

Bão số 10 được dự báo gây ra “đa thiên tai” với gió mạnh, mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, vì vậy, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các phương án di dời dân cư ra khỏi vùng nguy cơ phải được xây dựng với kịch bản tương xứng với cường độ mạnh và tính chất nguy hiểm của bão.

Thứ trưởng cũng lưu ý, do bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp vào sáng 29/9, đúng vào ngày thứ Hai đầu tuần, nên các địa phương cần cân nhắc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn tuyệt đối.