Tin mới nhất về cơn bão số 10: Miền Bắc sắp mưa to đến rất to

Bão Bualoi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay (26/9), bão Bualoi đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Hồi 19h, bão số 10 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 900km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 10 vào tối 26/9 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13 (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trong tải lớn), giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Từ 28/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Hai cơn bão số 9 và số 10 liên tiếp đổ vào nước ta là tình huống đặc biệt nguy hiểm

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, bão Bualoi là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh gấp đôi so với bình thường và hiện chưa có yếu tố nào có thể làm suy giảm cường độ.

“Việc hai cơn bão số 9 và số 10 liên tiếp đổ vào nước ta là tình huống đặc biệt nguy hiểm. Người dân tuyệt đối không được vì thấy tác động của bão số 9 không lớn mà chủ quan trước bão số 10, nhất là tại những địa bàn vừa chịu ảnh hưởng của bão số 3 và số 5, đến nay hậu quả vẫn chưa khắc phục xong. Khi bão ập đến, nguy cơ thiệt hại sẽ rất lớn”, Thứ trưởng cảnh báo.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan trước bão số 10 (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Do bão số 10 di chuyển nhanh nên Thứ trưởng nhấn mạnh mọi hoạt động ứng phó trên tuyến biển phải được triển khai khẩn trương hơn. Việc kêu gọi tàu thuyền rời khỏi vùng nguy hiểm cần được thực hiện gấp, không nhất thiết phải đưa hết tàu vào bờ, song các địa phương phải ban hành lệnh cấm biển sớm hơn, thậm chí trước 48 giờ khi bão dự kiến đổ bộ.

Theo Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), sau khi có thông tin về cơn bão, Bộ Quốc phòng đã thông tin về nhiệm vụ ứng phó cho các đơn vị từ Quân khu 1 đến Quân khu 7. “Do phạm vi khu vực chịu tác động ảnh hưởng của bão Bualoi được dự báo rất rộng nên các đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó và kêu gọi tàu thuyền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về khu vực an toàn”, Thiếu tướng Phạm Hải Châu cho hay. Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn cũng cho biết, khi bão đổ bộ sẽ gây mưa lớn, trong khi các hồ chứa cuối mùa mưa bão đã tích khoảng 80% dung tích, do đó các đơn vị đã tính đến những phương án xấu và nguy hiểm nhất để có kế hoạch ứng phó. “Các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để sẵn sàng lên phương án thiết lập Sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 tại Quân khu 4. Cùng với đó, Tổng đài 112 đã đi vào hoạt động tiếp nhận những thông tin khẩn cấp về thiên tai, các địa phương cần thông tin rộng rãi đến người dân”, Thiếu tướng Phạm Hải Châu nhấn mạnh.



