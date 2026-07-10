2 chó nghiệp vụ bị bỏ trong xe nóng suốt 7 giờ đến chết, cảnh sát Mỹ đối mặt án tù

Một cảnh sát tại bang New Jersey (Mỹ) đã bị đình chỉ công tác và truy tố sau khi bị cáo buộc để hai chú chó nghiệp vụ (K-9) trong xe tuần tra giữa thời tiết nóng suốt khoảng 7 giờ, khiến cả hai chết vì sốc nhiệt.

Theo Daily Mail và các phương tiện truyền thông Mỹ, vụ việc xảy ra ngày 29/5 tại hạt Salem, bang New Jersey. Cảnh sát Cody Henderson (41 tuổi), thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Salem, bị cáo buộc để hai chó nghiệp vụ trong xe công vụ đỗ tại bãi đỗ xe của tòa án từ khoảng 8h30 đến 15h30.

Trong suốt thời gian này, chiếc xe được cho là đã tắt máy, đóng kín cửa sổ. Hệ thống cảnh báo nhiệt độ vốn được lắp đặt để bảo vệ chó nghiệp vụ không hoạt động, trong khi hệ thống điều hòa được cho là đang gặp trục trặc và cần sửa chữa.

Dù nhiệt độ ngoài trời hôm đó chỉ khoảng 25 độ C, giới chức cho biết nhiệt độ bên trong một chiếc ô tô đóng kín có thể tăng lên mức nguy hiểm chỉ sau vài phút.

Đến chiều cùng ngày, sau khi rời tòa án quay lại bãi xe, Henderson phát hiện hai chú chó đã bất tỉnh. Anh lập tức đưa chúng đến một bệnh viện thú y ở bang Delaware cấp cứu, nhưng cả hai đều đã tử vong khi đến nơi.

Hai chú chó nghiệp vụ thiệt mạng gồm Rip, chó chăn cừu Bỉ (Belgian Malinois) 4 tuổi, đã phục vụ gần 3 năm trong các nhiệm vụ tuần tra và phát hiện ma túy; cùng Boomer, chó Springer Spaniel 6 tuổi, phục vụ lực lượng cảnh sát 5 năm, chuyên phát hiện chất nổ.

Kết quả khám nghiệm của Phòng thí nghiệm Chẩn đoán Sức khỏe Động vật bang New Jersey xác định nguyên nhân tử vong nhiều khả năng là chứng tăng thân nhiệt (hyperthermia), hay còn gọi là sốc nhiệt.

Các công tố viên cho biết tại thời điểm xảy ra vụ việc, đơn vị vẫn có khu vực chuồng nuôi chó trong nhà có thể sử dụng, nhưng Henderson vẫn để hai chó nghiệp vụ trong xe.

Ngày 7/7, Văn phòng Công tố hạt Salem đã chính thức truy tố Henderson với hai tội danh cấp độ ba liên quan đến hành vi cố ý hoặc cẩu thả dẫn đến cái chết của động vật, cùng nhiều cáo buộc về ngược đãi động vật như để động vật trong môi trường vô nhân đạo và không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chăm sóc.

Nếu bị kết tội, viên cảnh sát này có thể phải đối mặt với mức án lên tới 18 tháng tù giam.

Hiện Henderson đã bị đình chỉ công tác không hưởng lương và dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 30/7.

Trong thông báo chính thức, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Salem bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Rip và Boomer, khẳng định cả hai là những chó nghiệp vụ "đã thể hiện tinh thần phục vụ, lòng trung thành và sự cống hiến ở mức cao nhất", đồng thời nhấn mạnh những đóng góp của chúng đối với an toàn cộng đồng sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Nguồn: ETtoday