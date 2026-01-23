2 bước làm ấm giường ngủ chỉ chưa đầy 5 phút

Những ngày không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại nhiều tỉnh miền Bắc và Trung Bộ giảm sâu, cảm giác rét buốt xuất hiện rõ rệt vào ban đêm và sáng sớm. Với không ít người, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, việc chui vào chiếc giường lạnh ngắt mỗi tối trở thành nỗi “ám ảnh” quen thuộc của mùa đông.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị sưởi hay chăn điện, một mẹo làm ấm giường ngủ đơn giản, nhanh gọn đang được nhiều người chia sẻ, có thể thực hiện chỉ trong vài phút với những vật dụng sẵn có trong nhà.

Bước 1: Làm ấm chăn ga bằng máy sấy tóc

Theo chia sẻ từ trang Aboluowang, giường ngủ và chăn ga thường nguội rất nhanh sau vài tiếng không sử dụng, đặc biệt trong những ngày rét đậm. Để khắc phục tình trạng này, người dùng có thể tận dụng máy sấy tóc – vật dụng quen thuộc trong hầu hết các gia đình.

Cách làm khá đơn giản: bật máy sấy ở chế độ sấy ấm hoặc sấy nóng vừa phải, nhấc nhẹ chăn lên và thổi hơi ấm vào bên trong. Khi thực hiện, cần di chuyển máy sấy liên tục từ đầu giường đến cuối giường, tránh để luồng khí nóng tập trung quá lâu tại một điểm để đảm bảo an toàn và giúp chăn được làm ấm đều hơn. Chỉ sau khoảng 2–3 phút, bề mặt chăn và khu vực giường ngủ đã ấm lên rõ rệt, đủ để mang lại cảm giác dễ chịu khi nằm xuống.

Thời điểm phù hợp nhất để áp dụng mẹo này là ngay trước khi đi ngủ. Ngoài chăn ga, máy sấy cũng có thể dùng để làm ấm quần áo trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Bước 2: Giữ nhiệt bằng vật dụng quen thuộc

Sau khi chăn đã được làm ấm, việc giữ nhiệt cho giường ngủ cũng quan trọng không kém. Một cách phổ biến là đặt túi sưởi hoặc chai nước nóng đã được vặn kín nắp bên dưới chăn trước khi ngủ. Hơi ấm từ các vật dụng này sẽ lan tỏa, giúp giường giữ được nhiệt lâu hơn trong suốt đêm.

Với những chiếc chăn lớn, có thể cần từ 2–3 túi sưởi hoặc chai nước nóng để hiệu quả rõ rệt hơn. Khi sử dụng, người dùng cần đảm bảo các vật dụng này không bị rò rỉ nước và không tiếp xúc trực tiếp với da trong thời gian dài để tránh bỏng nhiệt.

Bên cạnh hai bước trên, các chuyên gia cũng khuyến nghị nên lựa chọn chăn ga có chất liệu dày dặn, giữ nhiệt tốt vào mùa đông như bông, dạ hoặc các loại lông nhân tạo. Sự kết hợp giữa chất liệu phù hợp và cách làm ấm nhanh gọn sẽ giúp giấc ngủ mùa lạnh trở nên dễ chịu hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ nhiễm lạnh khi cơ thể phải tiếp xúc đột ngột với nhiệt độ thấp.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, chưa tới 5 phút chuẩn bị, giường ngủ đã sẵn sàng cho một đêm ấm áp giữa những ngày đông rét buốt.