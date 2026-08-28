Thủ đô mùa Quốc Khánh có một nhịp đi khác: chậm hơn, lắng hơn, và nếu biết cách, cũng có thể trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc chen chân ở một điểm du lịch dù sao đó cách xa hàng trăm cây số.

Không cần đi xa khỏi Hà Nội, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 vẫn có thể trở thành một hành trình khám phá khá đặc biệt. Thay vì chen chúc tại những điểm vui chơi quen thuộc, du khách có thể dành vài giờ bước vào những không gian lưu giữ ký ức, nơi lịch sử, nghệ thuật, đi để thực sự gặp một bức tranh lụa từ thập niên 50, gặp chiếc máy bay từng bay qua những năm tháng chiến tranh, hay gặp lại hình ảnh của một Hà Nội đang dần dần đổi thay.

Những năm gần đây, bảo tàng cũng không còn đơn thuần là nơi “đi xem hiện vật”. Nhiều không gian đã được đầu tư lại về nội dung, ứng dụng công nghệ, bổ sung khu trải nghiệm và cách kể chuyện gần gũi hơn với công chúng. Dịp Quốc khánh vì thế là thời điểm thích hợp để vừa có một buổi tham quan nhẹ nhàng trong thành phố, vừa tìm hiểu thêm về những dấu mốc và giá trị đã tạo nên diện mạo Việt Nam hôm nay.

Dưới đây là 7 bảo tàng tại Hà Nội có thể đưa vào lịch trình dịp 2/9 năm nay.

Bảo tàng Hồ Chí Minh: Một điểm dừng giàu ý nghĩa trong dịp Quốc khánh

Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm tại số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, trong khu vực có nhiều địa điểm gắn với lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng được xây dựng với mục đích lưu giữ, giới thiệu những tư liệu, hiện vật và câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian nơi đây được tổ chức theo hành trình giúp người xem tiếp cận các giai đoạn quan trọng trong cuộc đời và hoạt động cách mạng của Người.

Bảo tàng được xây dựng với mục đích lưu giữ, giới thiệu những tư liệu, hiện vật và câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp 2/9 năm nay, địa điểm này càng có thêm sự gắn kết với không khí Quốc khánh. Từ ngày 2/6 đến tháng 9/2026, Bảo tàng Hồ Chí Minh đang tổ chức triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm thứ 14, giới thiệu những điển hình tiên tiến, việc làm tốt và cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bảo tàng cũng đang triển khai các hướng đổi mới như chỉnh lý, nâng cấp hệ thống trưng bày, xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh số và tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động phục vụ công chúng.

Nếu muốn kết hợp tham quan nhiều địa điểm trong cùng một buổi, bảo tàng nằm trong khu vực Ba Đình, thuận tiện nối tiếp với các điểm đến lịch sử, văn hóa lân cận.

Thông tin tham khảo: Bảo tàng mở cửa thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật; buổi sáng 8h-12h, buổi chiều 14h-16h30. Thứ Hai và thứ Sáu đóng cửa.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: Đi tìm những lớp ký ức kéo dài hàng nghìn năm

Nếu muốn dành ngày Quốc khánh cho một hành trình thuần về lịch sử, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một trong những địa chỉ đáng cân nhắc.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Hệ thống trưng bày của bảo tàng đưa người xem tiếp cận lịch sử Việt Nam qua nhiều thời kỳ, từ thời tiền sử, các nhà nước cổ đại, thời phong kiến đến lịch sử cận - hiện đại. Bên cạnh hệ thống trưng bày thường xuyên, nơi đây còn có các trưng bày chuyên đề và hình thức tham quan 3D.

Bảo tàng hiện có hai địa điểm tại số 1 Tràng Tiền và số 216 Trần Quang Khải. Trong đó, dịp nghỉ Quốc khánh 2/9/2026, bảo tàng đã thông báo mở cửa bình thường tại cơ sở 2, số 216 Trần Quang Khải, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Thời gian đón khách là 8h-12h và 13h30-17h.

Một chi tiết đáng chú ý khác là năm 2026, “Sổ vàng Trường Nguyễn Ái Quốc (1949-1950)” được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 14. Hiện vật này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Bảo tàng hiện có hai địa điểm tại số 1 Tràng Tiền và số 216 Trần Quang Khải.

Đây có thể là điểm đến phù hợp cho một buổi tham quan chậm rãi, đặc biệt với những người muốn nhìn các dấu mốc của đất nước không chỉ qua sách giáo khoa mà trực tiếp qua những hiện vật còn được lưu giữ.

Thông tin tham khảo: Bảo tàng mở cửa 8h-12h và 13h30-17h, các ngày trong tuần trừ thứ Hai. Riêng dịp Quốc khánh 2026, cơ sở 2 tại 216 Trần Quang Khải mở cửa từ 29/8 đến 2/9.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: Nơi những hiện vật chiến tranh được kể lại bằng hình ảnh và khí tài

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong những điểm đến nổi bật nếu muốn tìm hiểu lịch sử quân sự Việt Nam theo cách trực quan hơn.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Bảo tàng được thành lập từ năm 1956 với tên gọi ban đầu là Bảo tàng Quân đội. Sau nhiều lần phát triển, đến tháng 11/2024, bảo tàng chính thức đón khách tại địa điểm mới trên Đại lộ Thăng Long, nay thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội.

Tháng 11/2024, bảo tàng chính thức đón khách tại địa điểm mới trên Đại lộ Thăng Long, nay thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội.

Không gian mới có hệ thống trưng bày trong nhà kết hợp khu vực ngoài trời, trong đó những hiện vật, khí tài quân sự kích thước lớn tạo nên điểm nhấn khá đặc biệt. Đây là nơi lưu giữ và phát huy các giá trị của di sản văn hóa quân sự Việt Nam, phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu và giáo dục truyền thống.

Không gian mới có hệ thống trưng bày trong nhà kết hợp khu vực ngoài trời, trong đó những hiện vật, khí tài quân sự kích thước lớn tạo nên điểm nhấn khá đặc biệt.

Đáng chú ý, ngay trước thềm Quốc khánh, bảo tàng cũng tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cho thấy không gian này đang có nhiều hoạt động gắn với dịp lễ lớn của đất nước.

Với diện tích lớn và nhiều khu vực trưng bày, nơi đây phù hợp hơn với những người muốn dành vài tiếng để tham quan thay vì chỉ ghé qua nhanh chóng.

Thông tin tham khảo: Bảo tàng hiện công bố giờ mở cửa 8h-16h30 vào thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật; nghỉ thứ Hai và thứ Sáu. Địa chỉ tại Km 6+500 Đại lộ Thăng Long, phường Xuân Phương, Hà Nội.

Bảo tàng Hà Nội: Khám phá Thăng Long - Hà Nội trong một không gian hiện đại

Bảo tàng Hà Nội có thể là lựa chọn thú vị cho những ai muốn tìm hiểu chính thành phố mình đang sống.

Tọa lạc trên đường Phạm Hùng, công trình Bảo tàng Hà Nội được xây dựng nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tòa nhà có 6 tầng, gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm, được thiết kế theo hướng mở.

Bảo tàng Hà Nội

Đặc biệt, sau thời gian chuẩn bị kéo dài, Bảo tàng Hà Nội đã mở cửa trở lại từ ngày 3/2/2026 với hệ thống trưng bày thường xuyên mới, các trưng bày chuyên đề và phòng trải nghiệm, kết hợp công nghệ số để kể lại những câu chuyện về lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội theo hướng trực quan hơn.

Sau thời gian chuẩn bị kéo dài, Bảo tàng Hà Nội đã mở cửa trở lại từ ngày 3/2/2026

Hệ thống trưng bày thường xuyên hiện có hơn 7.000 tài liệu, hiện vật, trong đó có 6 bảo vật và nhóm bảo vật quốc gia, được tổ chức thành 7 chủ đề và 35 tiểu chuyên đề. Nội dung trải dài qua tiến trình lịch sử, văn hóa và đời sống của Thủ đô.

Hệ thống trưng bày thường xuyên hiện có hơn 7.000 tài liệu, hiện vật, trong đó có 6 bảo vật và nhóm bảo vật quốc gia, được tổ chức thành 7 chủ đề và 35 tiểu chuyên đề

Điểm cộng của nơi này là cảm giác “đi tìm Hà Nội” ngay giữa một công trình có kiến trúc hiện đại. Với những người đã quen với phố phường, hồ, cầu hay những địa danh nổi tiếng của Thủ đô, chuyến tham quan có thể đem lại một góc nhìn khác về những lớp văn hóa nằm phía sau diện mạo thành phố hôm nay.

Thông tin tham khảo: Bảo tàng hiện mở cửa từ 9h đến 17h, thứ Ba đến Chủ nhật, nghỉ thứ Hai. Từ ngày 3/3/2026, bảo tàng bắt đầu thu phí tham quan theo quy định của thành phố.

Bảo tàng Phòng không - Không quân: Xem tận mắt máy bay, tên lửa và khí tài quân sự

Bảo tàng Phòng không - Không quân tại 173C Trường Chinh là một lựa chọn khác dành cho những ai yêu thích lịch sử quân sự, đặc biệt là câu chuyện về lực lượng phòng không và không quân Việt Nam.

Bảo tàng Phòng không - Không quân

Khác với những bảo tàng thiên về hiện vật nhỏ, một trong những điểm gây chú ý ở đây là hệ thống hiện vật khối lớn được trưng bày ngoài trời. Du khách có thể tận mắt quan sát nhiều loại máy bay, vũ khí, khí tài và thiết bị quân sự gắn với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng phòng không - không quân Việt Nam. Phần trưng bày trong nhà tập trung vào hình ảnh, tư liệu và hiện vật lịch sử, giúp người xem hình dung rõ hơn về những giai đoạn chiến tranh đã qua.

Du khách có thể tận mắt quan sát nhiều loại máy bay, vũ khí, khí tài và thiết bị quân sự gắn với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng phòng không - không quân Việt Nam.

Đây cũng là một trong những điểm đến tương đối phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ yêu thích máy bay, phương tiện quân sự hoặc muốn có một buổi tham quan lịch sử theo cách trực quan.

Thông tin tham khảo: Bảo tàng nằm tại 173C Trường Chinh, Hà Nội. Các nguồn thông tin hiện ghi nhận khung giờ tham quan chủ yếu vào buổi sáng và chiều; riêng lịch phục vụ dịp lễ có thể được điều chỉnh, vì vậy nên kiểm tra lại trước khi đến.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: Một chuyến đi qua lịch sử mỹ thuật Việt

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là lựa chọn phù hợp với những ai muốn tìm một không gian tham quan vừa giàu tính lịch sử, vừa có nhiều góc nhìn về nghệ thuật Việt Nam.

Tọa lạc tại số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, bảo tàng hiện lưu giữ gần 20.000 hiện vật và tác phẩm nghệ thuật với nhiều chất liệu, loại hình khác nhau. Hệ thống trưng bày thường xuyên giới thiệu gần 2.000 hiện vật, tác phẩm tiêu biểu, trải dài từ thời tiền sử, sơ sử đến mỹ thuật đương đại. Bảo tàng cũng đang lưu giữ 9 Bảo vật quốc gia.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Điểm thú vị ở đây là người xem có thể lần lượt đi qua nhiều giai đoạn của mỹ thuật Việt Nam, từ các tác phẩm và hiện vật thuộc mỹ thuật truyền thống, điêu khắc, gốm sứ cho tới hội họa hiện đại. Không gian kiến trúc của tòa nhà cũng tạo nên một phần sức hút riêng, khiến việc tham quan không chỉ dừng ở chuyện xem tranh, tượng hay cổ vật.

Tại đây, người xem có thể lần lượt đi qua nhiều giai đoạn của mỹ thuật Việt Nam

Nếu không muốn tự mình đọc toàn bộ thông tin bên cạnh hiện vật, du khách có thể sử dụng ứng dụng iMuseum VFA. Ứng dụng cung cấp bản đồ tham quan, thông tin về tác giả, tác phẩm và thuyết minh đa phương tiện, hỗ trợ 8 ngôn ngữ.

Thông tin tham khảo: Bảo tàng mở cửa từ 8h30 đến 17h, thứ Ba đến Chủ nhật, nghỉ thứ Hai. Vé người lớn 40.000 đồng, học sinh, sinh viên 20.000 đồng; trẻ em và học sinh từ 6 đến 16 tuổi 10.000 đồng.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Khám phá văn hóa 54 dân tộc ngay giữa lòng Hà Nội

Nếu muốn đổi không khí sau những điểm đến thiên về lịch sử, quân sự, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trên phố Nguyễn Văn Huyên là một lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là không gian giới thiệu đời sống, văn hóa và bản sắc của các cộng đồng dân tộc trên khắp Việt Nam, với hệ thống trưng bày trong nhà, ngoài trời và khu vực dành cho các hoạt động văn hóa.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Không chỉ có các hiện vật được giới thiệu trong tủ kính, bảo tàng còn gây ấn tượng với khu trưng bày ngoài trời, nơi tái hiện nhiều loại hình kiến trúc dân gian của các dân tộc như nhà rông, nhà dài, nhà sàn... Nhờ đó, chuyến tham quan có cảm giác như một hành trình thu nhỏ qua nhiều vùng văn hóa khác nhau của Việt Nam.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung giao lưu với các nghệ sĩ và trải nghiệm điều khiển quân rối. Ảnh: TTXVN

Đây cũng là điểm đến phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ bởi không gian rộng, nhiều hiện vật trực quan và cách tiếp cận văn hóa tương đối sinh động. Với những người muốn dành một buổi trong kỳ nghỉ Quốc khánh để tìm hiểu thêm về sự đa dạng văn hóa của Việt Nam, nơi đây có thể là một lựa chọn nhẹ nhàng nhưng nhiều trải nghiệm.

Đặc biệt, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã có thông báo về lịch phục vụ khách tham quan dịp Quốc khánh 2/9/2026. Theo đó, bảo tàng đóng cửa ngày 31/8/2026 và mở cửa phục vụ khách trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo lịch đã thông báo. Vì vậy, nếu dự định ghé nơi đây, du khách nên lưu ý ngày 31/8 là ngày bảo tàng tạm đóng cửa để chủ động sắp xếp lịch trình.

Thông tin tham khảo: Bảo tàng nằm tại đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Giờ hoạt động thường kỳ là 8h30-17h30, từ thứ Ba đến Chủ nhật và nghỉ thứ Hai.

Giá vé tham quan 40.000 đồng/người lớn. Khách thuộc diện chính sách và sinh viên được giảm còn 20.000 đồng/người; học sinh 10.000 đồng/người. Bảo tàng miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, thành viên ICOM và thành viên “Bạn Bảo tàng”. Với các trường hợp được hưởng ưu đãi, khách tham quan cần xuất trình giấy tờ để được áp dụng mức giảm giá theo quy định.

Một kỳ nghỉ 2/9 không nhất thiết phải thật xa

Giữa kỳ nghỉ Quốc khánh, khi nhiều điểm vui chơi có thể trở nên đông đúc, một chuyến đi bảo tàng có thể là lựa chọn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đủ để lấp đầy một ngày bằng những trải nghiệm mới. Mỗi nơi lại mở ra một lát cắt khác nhau: mỹ thuật, lịch sử dân tộc, lịch sử quân sự, câu chuyện về Thủ đô hay hành trình cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quan trọng hơn, những địa điểm này đều nằm trong Hà Nội, nên du khách không cần chuẩn bị một chuyến đi dài ngày hay di chuyển quá xa. Chỉ cần dành vài giờ, bước qua cánh cửa bảo tàng và chậm lại trước từng hiện vật, một ngày nghỉ tưởng như quen thuộc cũng có thể trở thành một hành trình “du lịch” qua nhiều lớp ký ức của đất nước.

Lưu ý: Lịch mở cửa và hoạt động trong dịp Quốc khánh có thể được các bảo tàng điều chỉnh riêng. Trước khi đi, du khách nên kiểm tra thông báo mới nhất trên kênh chính thức của từng đơn vị, đặc biệt với ngày 2/9.

Ảnh: Sưu tầm, FBNV