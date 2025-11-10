Thời gian qua, các hình thức lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, khiến nhiều người dân dù đã được cảnh báo vẫn sập bẫy kẻ gian. Các đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại, giả danh nhân viên ngân hàng, công an, điện lực hay đơn vị giao hàng để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng và các ngân hàng, nhiều số điện thoại có dấu hiệu lừa đảo đã được ghi nhận và cảnh báo để người dân chủ động đề phòng.

Đầu tháng 4/2025, một ngân hàng lớn phát đi thông báo về loạt số điện thoại giả danh nhân viên tư vấn phát hành thẻ tín dụng, sau đó dẫn dụ “khách hàng” thực hiện các bước xác thực và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Các số điện thoại đó gồm: 0236.688.8766, 0248.886.0469, 02888.865.154, 1900.355.561 và 02886.895.963.

Nếu nhận được cuộc gọi từ những số điện thoại này, người dân nên tắt ngay để tránh bị kẻ gian lợi dụng. (Ảnh minh hoạ)

Công an tỉnh Bình Định cũng cho biết, hai số 0889.050.231 và 0917.896.904 bị phát hiện mạo danh nhân viên điện lực, lừa đảo hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các số 0598.428.337, 0598.427.578, 0819.343.248 cũng đã được ghi nhận tại Hà Nội với thủ đoạn tương tự.

Tại Sơn La, lực lượng công an cảnh báo hai số 0833.109.259 và 0853.975.728 thường giả danh cán bộ công an, điều tra viên để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng thanh toán giả mạo. Sau khi nạn nhân thao tác, các đối tượng chiếm quyền kiểm soát điện thoại và chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ vậy, tại Hà Nội, nhiều đối tượng còn lợi dụng các số điện thoại rác để mạo danh nhân viên giao hàng. Chúng gọi điện thông báo có đơn cần giao rồi lợi dụng sơ hở của người dân để lừa chuyển tiền. Một số số điện thoại đáng lưu ý gồm: 0901.757.297, 0902.204.629, 0903.553.785, 0706.582.201, 0932.378.465 và 0903.494.514.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác các số điện thoại lạ, đáng ngờ. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP hay bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào cho người không rõ danh tính. Đặc biệt, không chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng lạ chỉ định dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu nhận được cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, đe dọa hoặc ép buộc, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xác minh kịp thời.