18 ngày di chuyển, 7 lần lặn xuống biển sâu, mỏ vàng "giá trị liên thành" hiện ra: Trung Quốc lập tức nhận là của mình

Dù tọa độ chi tiết không được tiết lộ, truyền thông Trung Quốc khẳng định khu vực này nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phát hiện một mỏ khoáng sản lớn dưới đáy biển phía tây Thái Bình Dương, sở hữu hàm lượng vàng và bạc cao bất thường.

Phát hiện này là kết quả của chuyến hải trình thám hiểm kéo dài 18 ngày, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Thanh Hoa, Viện Địa chất Biển Qingdao và Đại học Giao thông Thượng Hải.

Nhóm khảo sát đã tiến hành thăm dò một vùng nhiệt dịch nhiệt độ cao thuộc bồn địa sau cung, nằm trong khu vực vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, qua đó xác định được ba đụn sunfua lớn có dạng hình nón.

Kết quả phân tích ban đầu cho thấy hàm lượng vàng trong mẫu quặng mới được xác định lên tới 0,45 ounce troy/tấn ngắn, trong khi hàm lượng bạc đạt mức tối đa 36,3 ounce troy/tấn ngắn.

Mức này là tương đương với hàm lượng vàng đạt tới khoảng 15,4 gram (tương đương 4,1 chỉ vàng) trên mỗi tấn quặng; trong khi hàm lượng bạc đạt tới 1,24 kg (tương đương 33,1 lượng bạc) trên mỗi tấn quặng.

Giới nghiên cứu nhận định mỏ khoáng sản này sở hữu tiềm năng khai thác rất lớn, dù việc khai quật tài nguyên dưới đáy biển sâu vẫn đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật phức tạp cũng như nguy cơ tác động môi trường.

Mỏ khoáng sản biển sâu giàu kim loại quý

Mỏ khoáng sản được tìm thấy tại một cánh đồng nhiệt dịch — nơi dòng lưu chất giàu khoáng chất ở nhiệt độ cực cao phun trào lên qua các khe nứt dưới đáy đại dương. Khi chạm phải lớp nước biển lạnh giá gần như đóng băng, dòng lưu chất này bị làm lạnh đột ngột, khiến các kim loại hòa tan lập tức kết tủa dưới dạng khoáng vật sunfua.

Những mỏ khoáng sản này — còn gọi là mỏ sunfua khối dưới đáy biển hay mỏ sunfua nhiệt dịch — thường chứa đồng, kẽm và chì cùng một lượng nhỏ vàng, bạc. Tuy nhiên, trong phát hiện lần này, các nhà nghiên cứu báo cáo hàm lượng kim loại quý thu thập được cao hơn đáng kể so với mức trung bình của các mỏ trên đất liền, theo thông tin từ South China Morning Post .

Giáo sư Song Shiji, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Đại dương thuộc Đại học Thanh Hoa, một trong những nhà khoa học dẫn đầu dự án, nhận định khu vực đáy biển vừa được xác định này có thể mang lại giá trị kinh tế vô cùng to lớn.

Về thành phần, quặng cấu tạo chủ yếu từ các khoáng vật như chalcopyrit (quặng đồng vàng), pyrit (vàng tặc) và sphalerit (quặng kẽm) — đây đều là những khoáng vật thường đi kèm trong các mỏ đồng, sắt và kẽm.

Hành trình nhiều năm lập bản đồ khu vực

Phát hiện quan trọng này diễn ra trong chuyến thám hiểm của tàu Hương Dương Hồng 10 (Xiang Yang Hong 10) — một trong những tàu nghiên cứu hải dương cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo. Tàu xuất phát từ Thâm Quyến vào ngày 10/8, và trong suốt hải trình, đội ngũ khoa học đã thực hiện tổng cộng 7 lượt lặn xuống vùng biển sâu.

Chuyến khảo sát mới nhất là sự tiếp nối của hơn chục đợt thám hiểm trước đó tại vùng biển này. Các sứ mệnh tiền nhiệm đã phát hiện hàng loạt miệng phun nhiệt dịch nhiệt độ cao ở độ sâu từ 700 m đến 1.500 m, với nhiệt độ dòng lưu chất vượt quá 315°C.

Nhờ đó, các nhà nghiên cứu đã định vị được một khu vực khai khoáng nhiệt dịch hoàn toàn mới và có quy mô rất lớn bên trong bồn địa.

Dù tọa độ chi tiết không được tiết lộ, truyền thông nhà nước Trung Quốc khẳng định khu vực này nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Dữ liệu giám sát hàng hải cho thấy tàu nghiên cứu đã di chuyển qua các vùng biển phía bắc và phía đông Đài Loan, cũng như khu vực phía bắc Philippines trong suốt chuyến thám hiểm.

Tây Thái Bình Dương là khu vực sở hữu hoạt động nhiệt dịch vô cùng mạnh mẽ, với các cánh đồng nhiệt dịch trải dài trên một diện tích rộng lớn từ quần đảo Kuril tới tận vùng biển phía đông bắc New Zealand.

Điều này không chỉ biến khu vực thành một địa bàn có tầm quan trọng đặc biệt về mặt nghiên cứu khoa học, mà còn mở ra tiềm năng chiến lược to lớn cho các quốc gia đang muốn tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản dưới đáy đại dương.