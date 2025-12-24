Theo hãng tin MNS, một vụ ám sát nhằm vào Trung tướng Fanil Sarvarov đã xảy ra vào khoảng 7:30 sáng ngày 22/12 ở Moscow, khiến vị tướng Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga, đã thiệt mạng.

Tờ báo này cho biết vụ nổ xảy ra trong sân của một tòa nhà chung cư trên đường Yasenevaya khi ông đang lên xe Kia Sorento của mình.

Theo báo cáo sơ bộ, một thiết bị nổ tự chế được đặt dưới ghế lái đã gây ra một vụ nổ mạnh khi tướng Fanil Sarvarov khởi động xe.

Các cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra các tình tiết của vụ việc và một vụ án hình sự đã được khởi tố, theo hướng một vụ tấn công khủng bố, rất có thể do các cơ quan mật vụ của chính quyền Kiev tổ chức.

Nguồn tin lưu ý rằng, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, các cơ quan tình báo Ukraine đã thực hiện một số vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga, dẫn đến cái chết của một số sĩ quan quân đội cấp cao, nhà báo và nhân vật công chúng.

Một số chuyên gia và nhà báo nhìn nhận vụ ám sát Trung tướng Fanil Sarvarov theo khía cạnh khác.

Họ cho rằng, phản ứng của chính quyền Moscow đối với các vụ ám sát các nhân sự quân đội cấp cao là không đủ răn đe, các cơ quan tình báo của chính quyền Kiev, với sự hỗ trợ của các thế lực nước ngoài, sẽ tiếp tục các hoạt động phá hoại và ám sát của họ trên lãnh thổ Nga.

Trên thực tế, kể từ khi Nga mở Chiến dịch Quân sự Đặc biệt vào tháng 2/2022 đến nay, đã có 17 tướng lĩnh Nga thiệt mạng, trong đó có không ít người là nạn nhân của các vụ ám sát ngay tại thủ đô Moscow và đặc biệt là các vụ ám sát ngay trong lãnh thổ Nga đều diễn ra trong thời gian gần đây.

Năm 2025

1. Trung tướng Fanil Sarvarov - Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến , thiệt mạng trong vụ nổ xe hơi ở Moscow ngày 22 tháng 12 năm 2025.

2. Thiếu tướng Mikhail Gudkov - Phó Tư lệnh Hải quân Nga, thiệt mạng ngày 2 tháng 7 năm 2025, trong vụ Ukraine tấn công vào sở chỉ huy lực lượng hải quân đánh bộ Nga ở Korenevo, thuộc vùng Kursk.

3. Trung tướng Yaroslav Moskalik - Phó Cục trưởng Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, thiệt mạng trong vụ nổ bom gắn trên xe hơi đậu trên đường ông đi qua, tại thành phố Balashikha, vùng Moscow hồi tháng 4 năm 2025.

Năm 2024

4. Trung tướng Igor Kirilov - Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học của Quân đội Nga , đã chết trong vụ nổ do một quả bom điều khiển từ xa được cài trong xe scooter điện đậu gần lối ra vào tòa nhà mà các nạn nhân đang rời khỏi, vào ngày 17 tháng 12 năm 2024.

5. Thiếu tướng Pavel Klimenko , Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 5, bị giết chết trong một trận chiến tại vùng Donetsk vào tháng 11 năm 2024.

Năm 2023

6. Thiếu tướng nghỉ hưu của Không quân Nga Kanamat Botashev đã thiệt mạng vào tháng 5 năm 2023 với tư cách là một tình nguyện viện, khi chiếc máy bay Su-25 của ông bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) gần Popasna.

7. Thiếu tướng binh chủng đổ bộ đường không Nga đã nghỉ hưu Dmitry Ulyanov thiệt mạng trong một trận chiến ở Donbass vào tháng 2 năm 2023, khi ông quay lại Quân đội Nga với tư cách tình nguyện viên, chỉ huy một trung đoàn bộ binh cơ giới.

8. Thiếu tướng Sergey Goryachev - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ Độc lập 35 bị giết trong một cuộc tấn công tên lửa vào sở chỉ huy của ông ở vùng Zaporizhzhia vào tháng 6 năm 2023.

9. Trung tướng Oleg Tsokov - Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 144 thuộc Tập đoàn quân hợp thành số 20, thiệt mạng vào tháng 7 năm 2023, trong cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Storm Shadow vào khách sạn Dune ở thành phố cảng Berdyansk, tỉnh Zaporizhzhia.

10. Thiếu tướng Vladimir Zavadsky - phó Tư lệnh Quân đoàn 14 của Nga , thiệt mạng vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, trong một vụ nổ mìn gần thành phố Izium, thuộc tỉnh Kharkov của Ukraine.

Năm 2022

11. Thiếu tướng Andriy Sukhovetsky - phó Tư lệnh Tập đoàn quân hợp thành 41 thuộc Quân khu Trung tâm của Nga, đã thiệt mạng trong một trận đánh ở ngoại ô thủ đô Kiev, ngày 28 tháng 2 năm 2022.

12. Thiếu tướng Vitaliy Gerasimov - Tham mưu trưởng, phó Tư lệnh thứ nhất Tập đoàn quân hợp thành 41 thuộc Quân khu Trung tâm Nga, thiệt mạng ngày 07 tháng 3 năm 2022, trong cuộc giao tranh ở ngoại ô thành phố Kharkov.

13. Trung tướng Ykov Rezanstev - Tư lệnh Quân đoàn Hợp thành 49 của Nga thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào sở chỉ huy của ông ở Chornobaivka, vùng Kherson, vào ngày 25 tháng 3 năm 2022.

14. Thiếu tướng Volodymyr Frolov - Phó Tư lệnh Tập đoàn quân hợp thành số 8, thiệt mạng vào tháng 3 năm 2022, trong một cuộc giao tranh tại Chornobaivka, vùng Kherson.

15. Thiếu tướng Andriy Kolesnikov - Tư lệnh Quân đoàn Hợp thành số 29 của Nga, thiệt mạng trong một trận đánh ở Mariupol vào ngày 11 tháng 3 năm 2022

16. Thiếu tướng Andriy Simonov - Tham mưu trưởng, phụ trách Lực lượng tác chiến điện tử của Tập đoàn quân số 2, thuộc Quân khu phía Tây đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine vào sở chỉ huy của ông ở gần Izyum, vùng Kharkiv, vào tháng 4 năm 2022.

17. Thiếu tướng Roman Kutuzov - Tư lệnh Quân đoàn 1 của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) thiệt mạng vào tháng 6 năm 2022, tại vùng Luhansk.