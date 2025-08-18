169 dự án tại Hà Nội không đủ điều kiện thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa công bố danh sách 169 dự án không đáp ứng điều kiện đưa vào danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất).



Nghị quyết này cho phép triển khai dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất sẵn có.

Theo Sở NNMT Hà Nội, có tổng cộng 169 khu đất dự án xin thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 171 nhưng không đáp ứng được các tiêu chí theo quy định.

Danh sách này xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn. Chẳng hạn, khu đô thị nhà vườn, biệt thự Bình Minh (53,2ha) của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh bị loại do vượt quá giới hạn 20ha được áp dụng thí điểm.

Tương tự có khu nhà ở và dịch vụ thương mại Thiên Đức (24,3ha) của Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung, khu nhà ở Vân Đình (23,6ha) của Công ty Vật liệu xây dựng Hà Tây hay khu nhà ở Cao Viên (32,5ha) của Công ty cổ phần TSG Việt Nam… cũng cùng chung lý do.

Hay khu đất đề xuất thực hiện dự án Khu nhà ở TC Land Thạch Bàn của Công ty cổ phần phát triển Bất động sản TC Land thuộc danh mục thu hồi đất để đấu giá.

Khu đất đề xuất thực hiện dự án Khu nhà ở Sài Đồng không phù hợp quy hoạch phân khu đô thị N10; Dự án khu nhà ở sinh thái Khánh Hà tại quận Hai Bà Trưng (cũ) của Công ty đầu tư BĐS Luxury Việt Nam vì không còn phù hợp quy hoạch, có một phần diện tích trùng lấn với địa điểm đề xuất xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung của thành phố thuộc ô quy hoạch ký hiệu C3-1.

Tương tự, Khu nhà ở Nhị Khê ở huyện Thường Tín (Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư quốc tế DHR; khu nhà ở Eco (Công ty cổ phần Đồng lực) không phù hợp với quy hoạch, trùng lấn với địa điểm dự kiến xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại KCN Bắc Thường Tín.

Cũng ở huyện Thường Tín còn có dự án Khu nhà ở Green Home Đại Áng (Công ty cổ phần đầu tư Sapparo), Khu nhà ở Cầu Vân – Thường Tín (Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Trường Thành).

Công ty cổ phần đầu tư Horizon Land có các dự án như: Khu nhà ở Horizon Land La Phù chồng lấn ranh giới với dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất…; khu nhà ở Horizon Land Gia Lâm do UBND huyện (cũ) không có phiếu tham gia ý kiến do đó chưa đủ căn cứ để đánh giá; Khu nhà ở Horizon Land Hoàng Mai…

Ảnh minh họa

Trước đó, vào tháng 5 và tháng 7 năm nay, Hà Nội đã thông qua tổng 298 dự án được thí điểm theo Nghị quyết số 171.

Nghị quyết số 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4 vừa qua.

Nghị quyết này quy định thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên phạm vi toàn quốc đối với 4 trường hợp.

Thứ nhất là dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất. Thứ 2 là dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất. Thứ 3 là dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất và nhận quyền sử dụng đất.

Thứ 4 là dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản được các tổ chức đang sử dụng đất thành lập để thực hiện dự án nhà ở thương mại trên diện tích của cơ sở sản xuất, kinh doanh phải di dời do ô nhiễm môi trường, cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị,…



