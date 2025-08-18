“Mục sở thị” nơi diễn ra triển lãm đặc biệt mừng Quốc khánh: Không gian hoành tráng nhất Việt Nam đang tất bật hoàn thiện trước giờ G

Không khí hân hoan ngập tràn khắp phố phường Hà Nội khi ngày kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) đang đến gần. Trong khoảng thời gian này, một số tuyến đường tại Hà Nội đã treo những lá cờ đỏ sao vàng cùng với nhiều sự kiện độc đáo. Nhưng trong đó lại có một hoạt động triển lãm chưa chính thức mở cửa đón khách nhưng lại khiến dân tình mong ngóng từng ngày.

Đó chính là triển lãm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Việt Nam. Dù chưa chính thức mở cửa, nhưng chỉ cần ghé qua Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), bạn sẽ cảm nhận ngay bầu không khí tất bật, khẩn trương. Không gian rộng lớn 90ha đang được hoàn thiện từng chi tiết, từ trong nhà đến ngoài trời, để kịp mang đến một sự kiện hoành tráng bậc nhất từ trước đến nay.

Video toàn cảnh triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đang được hoàn thiện

Trung tâm triển lãm thì ra là "người quen", từng tổ chức loạt sự kiện đình đám

Tọa lạc tại Đông Anh, Hà Nội, Trung tâm triển lãm Việt Nam là không gian được xây dựng trên diện tích 90 ha với tổng vốn đầu tư là 7.000 tỷ đồng. Điểm nhấn chính của trung tâm là khu triển lãm trong nhà được thiết kế theo hình ảnh thần Kim Quy, một biểu tượng trong văn hóa dân gian Việt Nam. Chỉ riêng chi tiết này đã đủ để khách tham quan háo hức mong chờ một trải nghiệm vừa lạ mắt vừa gần gũi.

Bước vào bên trong trung tâm, chắc hẳn nhiều khách tham quan sẽ bất ngờ với 9 đại sảnh khổng lồ được thiết kế liên thông với nhau, tạo thành một không gian mở như cánh quạt. Chưa dừng lại ở đó, bước ra khu vực ngoài trời, một loạt không gian độc đáo đang chờ khách tham quan đến check-in. Công viên Nỏ Thần sẽ khiến ai nấy phải trầm trồ với những chiếc nỏ bằng kim loại và các tượng đài được dựng xung quanh. Chỉ cần đi thêm vài bước, công viên Xứ Sở Thần Tiên cùng hồ nước lớn hứa hẹn sẽ là background check-in sống ảo triệu like cho bất kỳ ai ghé qua.

Bên ngoài không gian triển lãm

Nhằm đáp ứng được khu vực triển lãm rộng lớn, khu vực đỗ xe ngoài trời có diện tích hơn 18ha, trong đó có hàng nghìn chỗ dành cho ô tô, xe máy và các phương tiện khác. Bên cạnh đó, hàng trăm trụ sạc điện cho ôtô và xe máy được lắp đặt phía trước cổng chính để phục vụ cho khách tham quan triển lãm.

Đặc biệt, đây sẽ là nơi diễn ra triển lãm kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc". Ghi nhận tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện việc lắp đặt các hạng mục phục vụ triển lãm. Không gian trưng bày gần 260.000m² dần trở nên rực rỡ khi hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng được treo lên cao, phủ khắp trần nhà, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa tự hào.

Hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng đang được treo lên cao

4 điểm nhấn ấn tượng trong không gian triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc"

Sắp tới, triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" sẽ được tổ chức tại không gian độc đáo này. Triển lãm trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển như: Công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời được bố trí trên diện tích gần 260.000m2, theo các mảng nội dung lớn như: Khu trưng bày khái quát, khu kinh tế xanh, năng lượng sạch và các ngành công nghiệp xanh, khu công nghiệp hàng không và vũ trụ, khu công nghiệp an ninh - quốc phòng, khu 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Các kỹ sư đang hoàn thiện những chi tiết trưng bày

Nhà A là tâm điểm dành cho 12 ngành công nghiệp văn hóa. Tại đây, khách tham quan không chỉ được thưởng thức các sản phẩm sáng tạo, xem phim, giao lưu với nghệ sĩ, mà còn có thể thử cảm giác lạc vào một phòng tranh ảo đầy thú vị.

Các kỹ sư đang tất bật làm việc để chuẩn bị cho ngày mở cửa đón khách

Không chỉ vậy, khuôn viên bên ngoài rộng mênh mông cũng đang dần "lộ diện" những điểm nhấn đặc biệt. Các đơn vị thi công đang tiến hành dựng lại những kiến trúc lịch sử như: Tháp Rùa tại Hồ Gươm, Cổng Đoan Môn của Hoàng thành Thăng Long và Tượng đài Thánh Gióng. Không những thế, chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 từng là chuyên cơ chở Bác Hồ cũng đang được hoàn thiện.

Một điểm khiến cho triển lãm "80 năm hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" càng được mong chờ hơn đó chính là quá trình vận chuyển của những chi tiết được trưng bày trong triển lãm. Như chiếc máy bay từng là chuyên cơ chở Bác Hồ được vận chuyển bằng đường bộ trên đường phố đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ người đi đường. Những hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ trên mạng xã hội càng khiến nhiều người mong được đến tham quan.

Các công trình đang được hoàn thiện tại không gian ngoài trời

Thông tin triển lãm "80 năm hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" Địa chỉ: Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Đường Trường Sa, xã Đông Hội và Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. Thời gian: Diễn ra từ 28/8/2025 - 5/9/2025, mở cửa tự do từ 9h - 22h mỗi ngày.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh chính là một minh chứng rõ nét cho sự phát triển đột phá của đất nước. Với không khí chuẩn bị khẩn trương và quy mô hoành tráng, triển lãm "80 năm hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đây chắc chắn là điểm đến không thể bỏ lỡ trong dịp đại lễ, nơi mỗi người dân có thể cảm nhận trọn vẹn niềm tự hào về chặng đường 80 năm đã qua.