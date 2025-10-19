16 tuổi đã ra dáng đại mỹ nhân cả Việt Nam có đúng 1 người: Nhan sắc trời cao ban tặng, đẹp gì mà đẹp kinh thế

Mới đây, những hình ảnh năm 16 tuổi của "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của khán giả. Trong bức hình cũ, nữ diễn viên gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng, chiếc mũi cao và nụ cười trong veo. Nhìn vào Việt Trinh năm ấy, khán giả thấy được nét đẹp vừa hồn nhiên, vừa toát lên vẻ dịu dàng, cuốn hút hiếm có trong showbiz Việt.

Từ năm 16 tuổi, Việt Trinh đã ra dáng đại mỹ nhân với một gương mặt đẹp đậm chất Á Đông.

Thực tế, từ nhỏ cô đã rất xinh đẹp.

Việt Trinh khi bé đã sở hữu nụ cười thiên thần.

Việt Trinh là một mỹ nhân nức tiếng của điện ảnh Việt Nam trong những năm thập niên 90.

Việt Trinh thời trẻ sở hữu vẻ đẹp hiếm có, ít người sánh bằng.

Với việc đã được chụp cách đây nhiều năm, chất lượng hình ảnh dĩ nhiên không thể đẹp lung linh được. Dù vậy, từng đường nét trên gương mặt của mỹ nhân 1972 vẫn đỉnh vô cùng, kể cả đặt trong làng giải trí đương đại cũng là hiếm có.

Không chỉ gây ấn tượng bởi visual độc nhất vô nhị, Việt Trinh còn được yêu mến nhờ lối diễn xuất duyên dáng, chân thật. Vào những khoảng thời gian thập niên 90, Việt Trinh là một trong những mỹ nhân hàng đầu của điện ảnh Việt Nam. Cô nổi lên nhờ vai Oanh ở bộ phim Ngọc Trong Đá chiếu năm 1991. Thế nhưng, nếu phải chỉ ra một vai diễn giúp tên tuổi của Việt Trinh trở nên vang bóng một thời, vậy thì đó dĩ nhiên phải là Người Đẹp Tây Đô chiếu năm 1996. Cũng chính nhờ tác phẩm này, Việt Trinh mới được gọi bằng biệt danh "Người đẹp Tây Đô" và tên gọi ấy vẫn theo cô tới tận ngày nay.

Việt Trinh thời điểm hiện tại dù đã ngoài 50 nhưng vẫn trẻ trung, tươi trẻ. Nhan sắc của cô như thể được thời gian ưu ái, khiến khán giả ngắm mà ngưỡng mộ.

Dù đã giải nghệ và không còn hoạt động nghệ thuật nữa, cái tên Việt Trinh vẫn được khán giả chú ý.

Gần 3 thập kỷ trôi qua kể từ ngày Người Đẹp Tây Đô chiếu trên truyền hình, Việt Trinh giờ đây cũng đã không còn hoạt động nghệ thuật nữa. Cô chính thức tuyên bố giải nghệ vào năm 2022 trong vai trò diễn viên và đạo diễn. Dù vậy, mỗi khi có động thái mới trên mạng xã hội, cô vẫn thu hút được sự quan tâm của khán giả. Hơn nữa, mọi người cũng rất mong được thấy "Người đẹp Tây Đô" xuất hiện trong các chương trình giải trí, gameshow.



