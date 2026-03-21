Sự nổi tiếng và cuộc sống “thiên thần” thời thơ ấu

Mahdis Mohammadi, cô bé sinh năm 2008 tại thành phố Urmia, Iran, từng là một trong những hiện tượng mạng xã hội đình đám nhất thời kỳ 2016-2018.

Ngay từ những bức hình đầu tiên do cha đăng tải, Mahdis gây ấn tượng mạnh với khuôn mặt xinh như búp bê: đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, nụ cười ngọt ngào cùng mái tóc bồng bềnh như công chúa. Nhiều cư dân mạng còn nhận xét cô bé có nét tương đồng với Địch Lệ Nhiệt Ba, khiến sức hút của Mahdis lan rộng không chỉ ở Iran mà còn đến Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Mahdis Mohammadi xinh như búp bê từ nhỏ

Với vẻ đẹp nổi bật, Mahdis nhanh chóng nhận được các lời mời làm mẫu ảnh và tham gia các dự án quảng cáo, từ những thương hiệu địa phương như Badalijat, Sete Madar Dokhta đến các nhãn hàng trẻ em quốc tế. Cô bé còn tham gia một số MV ca nhạc, trở thành gương mặt được săn đón trong cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng quá nhanh cũng kéo theo áp lực không nhỏ. Rất nhiều người hâm mộ tìm đến tận nhà để gặp Mahdis và tặng quà, khiến cha cô quyết định nghỉ việc để trở thành “vệ sĩ riêng”, bảo vệ con gái khỏi những tình huống nguy hiểm. Cha của Mahdis đồng thời kiêm luôn vai trò chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ và thậm chí là “chuyên viên làm đẹp” cho con, tạo nên những khoảnh khắc ngọt ngào, khiến nhiều cư dân mạng ghen tị.

Mahdis Mohammadi và bố.

Để bảo vệ tuổi thơ của Mahdis, gia đình cũng thay đổi cách quản lý mạng xã hội. Thay vì đăng ảnh thường xuyên, họ chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt như sinh nhật hay kỷ niệm tại trường. Quyết định này giúp Mahdis có một tuổi thơ gần như bình thường, không bị nổi tiếng quá sớm lấy đi những trải nghiệm quan trọng của tuổi nhỏ.

Những năm sau đó, thỉnh thoảng Mahdis Mohammadi vẫn chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, phong độ nhan sắc chưa hề có dấu hiệu giảm đi.

Cập nhật năm 2026: Mahdis ở tuổi 16 và cuộc sống kín tiếng

Bước sang tuổi 16, Mahdis Mohammadi dường như đã chọn cuộc sống kín đáo hơn, tập trung vào học tập và phát triển bản thân. Tài khoản Instagram chính của cô vẫn tồn tại với khoảng 153.000 người theo dõi và 491 bài đăng, nhưng hầu hết đều là hình ảnh cũ, và bio vẫn giữ nguyên nội dung từ nhiều năm trước, cho thấy cô không còn quan tâm nhiều đến việc duy trì sự nổi tiếng trực tuyến. Không có dấu hiệu hoạt động mới từ 2025 đến 2026, khiến nhiều người tin rằng Mahdis muốn bảo vệ tuổi trẻ và sự riêng tư của bản thân.

Những bức ảnh gần đây từ 2023 đến 2024 cho thấy Mahdis trưởng thành với vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng hơn so với phong cách “búp bê” rực rỡ thời thơ ấu. Cô thiếu nữ giờ đây dường như ưu tiên cuộc sống bình thường, tận hưởng tuổi teen bên gia đình và bạn bè, thay vì tập trung vào ánh đèn mạng xã hội hay các dự án công khai. Truyền thông Iran chính thống hầu như không đưa tin về cô trong vài năm gần đây, trong khi các bài báo quốc tế chủ yếu nhắc lại câu chuyện thời thơ ấu và hình ảnh nổi tiếng trước đây.

Những hình ảnh cách đây hơn 2 năm, cũng là hình ảnh gần nhất được cô bé này chia sẻ lên MXH.

Dù không còn hoạt động sôi nổi, Mahdis vẫn là biểu tượng của vẻ đẹp tinh khiết và trong sáng. Câu chuyện của cô bé Iran là minh chứng cho thấy sự nổi tiếng sớm có thể mang đến cơ hội nhưng cũng đòi hỏi sự bảo vệ, chăm sóc khéo léo từ gia đình. Từ cô bé “thiên thần nhí” từng khiến cả thế giới ngẩn ngơ, Mahdis giờ đây đang từng bước trưởng thành trong yên bình, học hỏi và xây dựng một cuộc sống bình thường.

