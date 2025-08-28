Mỗi năm cứ đến tháng 7 Âm lịch, dân gian vẫn thường gọi đây là "tháng cô hồn" hay "mùa cửa quỷ mở". Trong quan niệm truyền thống, đây là khoảng thời gian mà vong linh, cô hồn được thả ra dương gian, vì thế nhiều gia đình thường làm lễ cúng, đồng thời kiêng kỵ đủ điều để tránh gặp rủi ro.

Năm 2025, tháng 7 Âm lịch bắt đầu từ ngày 23/8 dương lịch và kết thúc vào rạng sáng ngày 21/9. Trong suốt một tháng này, người xưa lưu truyền nhiều cấm kỵ liên quan đến đời sống, du lịch, ăn mặc để giữ bình an cho cả gia đình. Từ bao đời nay, người Việt vẫn truyền nhau nhiều tập tục kiêng kỵ trong tháng này, coi như cách giữ gìn sự yên ổn cho gia đình.

Dù ngày nay, đa phần các chuyên gia đều khuyên không nên quá mê tín, nhưng nhìn lại ta thấy phần lớn các kiêng kỵ đều bắt nguồn từ sự thận trọng và kinh nghiệm sống của ông bà. Ví dụ, giữa mùa nóng bức, hạn chế khởi công, cưới hỏi cũng là cách giảm bớt vất vả, tránh những sơ suất không đáng có.

Những điều nên tránh trong đời sống hằng ngày

- Không nên khai trương cửa hàng, khởi công hay động thổ.

- Tránh nhặt tiền, nhặt phong bao đỏ ngoài đường.

- Khi đi ngang qua mộ phần, đền miếu, chớ đùa giỡn hay buông lời bất kính, đặc biệt là những từ "chết", "ma", "quỷ".

- Không cắm đũa thẳng đứng trong bát cơm.

- Tránh lên lịch mổ lớn trong tháng này nếu không quá cần thiết.

- Hạn chế phơi quần áo vào nửa đêm, tránh mở ô trong nhà.

- Khi cúng cô hồn, mâm lễ thường đặt ở trước cửa nhà hoặc ngoài sân, tránh đặt trong phòng khách.

Những điều cẩn trọng khi ra ngoài, đi du lịch

- Đêm khuya không nên gọi to tên nhau hay vỗ vai từ phía sau.

- Tránh bơi lội, câu cá tại những nơi sông hồ nguy hiểm.

- Hạn chế huýt sáo, gõ nhạc, ca hát ầm ĩ ban đêm.

- Kiêng đi chuyến xe cuối trong ngày, cũng như hạn chế tổ chức tiệc tùng, sinh nhật vào buổi tối muộn.

- Khi ở khách sạn, nhà nghỉ, nên tránh chọn phòng cuối dãy.

- Không nên ngủ ngay sát tường dễ nhiễm khí lạnh.

Kiêng kỵ trong ăn mặc, hình thức bên ngoài

- Tránh mặc toàn đen, toàn trắng hoặc toàn đỏ. Nên phối thêm màu sắc khác để cân bằng.

- Hạn chế mặc quần áo quá rách rưới, hở hang.

- Không để tóc rối, xõa phủ kín mặt.

Làm gì để tăng thêm bình an trong tháng 7 Âm lịch?

Theo gợi ý của các nhà nghiên cứu phong tục, cả tháng này có thể thắp một ngọn đèn nhỏ trước cửa, trong phòng khách hoặc trên bàn thờ gia tiên để tăng thêm dương khí. Đặc biệt, những người phạm Thái Tuế trong năm 2025 (các tuổi Tỵ, Thân, Hợi, Dần) có thể mang theo bùa bình an, tượng hộ mệnh hoặc bày một vật phẩm phong thủy nhỏ để cầu may mắn, vững vàng tinh thần.

Dù không cần quá tin tuyệt đối, nhưng việc tham khảo và tuân thủ một số kiêng kỵ trong tháng 7 Âm lịch cũng phần nào giúp chúng ta cảm thấy an tâm hơn. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất vẫn là sống thiện lành, giữ tâm sáng và cư xử đúng mực, đó mới là "bùa hộ mệnh" vững bền nhất.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)