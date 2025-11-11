15 vạn quân Nga vây hãm Pokrovsk, lính Ukraine phải "nấp" trong chiến hào 40 ngày

150.000 quân Nga tấn công Pokrovsk

“Tình hình ở tiền tuyến thực sự căng thẳng, khi đối phương đang tiến hành một chiến dịch tấn công chiến lược”, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky nói The New York Post ngày 10/11. “Đối phương đã tập hợp hầu hết lực lượng, tạo thế áp đảo trong nỗ lực phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng tôi… để chiếm lấy khu vực này.”

Tướng Syrsky cho biết Nga đã tập trung phần lớn lực lượng nhằm tạo lợi thế và tìm cách phá vỡ phòng tuyến của Ukraine. Bộ tư lệnh Nga đã điều động khoảng 150.000 quân đến khu vực Pokrovsk, trong tổng số khoảng 700.000 quân hiện diện tại Ukraine. Moscow cũng đưa vào đây các nhóm cơ giới hùng mạnh cùng bốn lữ đoàn thủy quân lục chiến.

Ông mô tả chiến lược của Nga là bao vây Pokrovsk và các thành phố lân cận từ phía bắc, phía nam và phía đông. Điều này sẽ cho phép Moscow cắt đứt đường tiếp tế và sau đó tiến hành tấn công mạnh mẽ để chiếm toàn bộ khu vực Donetsk.

Ukraine khẳng định rằng Nga không đạt được "bất kỳ thành công nào" ở Pokrovsk trong những ngày gần đây. Ảnh: CNBC

Ông cũng bác bỏ hoàn toàn những thông tin về việc Pokrovsk thất thủ hay quân đội Ukraine bị bao vây. Ông nhắc lại rằng sau cuộc phản công hồi tháng 9, khiến quân Nga thiệt hại khoảng 13.000 người, tình hình đã diễn biến bất lợi cho Moscow. Tổng tư lệnh khẳng định rằng Kiev “đang giữ vững thành phố quan trọng về mặt hậu cần này”.

Tướng Syrsky cho biết trong hai tháng qua, các cuộc tấn công của phía Nga đều không đạt được thành công đáng kể nào.

Chiến thuật và công nghệ

Để thực hiện hiệu quả chiến lược tiêu hao quân địch, Ukraine cần có các phương tiện có độ chính xác cao.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là phá hủy các địa điểm Nga phóng máy bay không người lái và các trung tâm chỉ huy… Pháo binh của chúng tôi buộc phải tấn công từ xa ở khoảng cách lớn hơn, do đó tầm quan trọng của tên lửa ngày càng tăng”, tướng Syrsky giải thích.

Tổng tư lệnh Ukraine đã trực tiếp kêu gọi các đối tác quốc tế cung cấp tên lửa, hệ thống phòng không và hệ thống tác chiến điện tử (EW). Điều này không chỉ quan trọng đối với tiền tuyến mà còn nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cầu đường và nhà máy khỏi các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga.

Đồng thời, các hoạt động huấn luyện nhân sự chuyên sâu cũng đang được triển khai: các trại huấn luyện kéo dài sáu tuần, khóa học cấp tốc về chiến tranh điện tử, chống UAV và sơ cứu, cùng các bài tập thực địa với UAV huấn luyện — tất cả nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng của các đơn vị giữ mặt trận Pokrovsk.

Lính Ukraine khai hỏa pháo tự hành M114 về phía quân đội Nga gần tiền tuyến Pokrovsk. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, theo Trtrussian, cuộc chiến hiện tại ở Pokrovsk hoàn toàn khác so với cuộc tấn công Bakhmut một năm trước. Nga đã từ bỏ các cuộc tấn công trực diện quy mô lớn để chuyển sang chiến thuật "xâm nhập" - các nhóm bộ binh nhỏ xâm nhập vào tiền tuyến, tạo ra hỗn loạn phía sau phòng tuyến đối phương.

Một sĩ quan Ukraine mang mật danh "Dublin" thuộc Lữ đoàn 59 mô tả thực tế khắc nghiệt: "Con người không phải ai cũng cứng rắn. Một số người phải ngồi trong chiến hào 30-40 ngày mà không được luân chuyển. Hai người đã bị đột quỵ ngay tại vị trí của mình."

Cả hai bên đều đang tích cực sử dụng máy bay không người lái và bom dẫn đường. Theo các quan chức quân sự Ukraine, máy bay không người lái của Nga đang bay ngày càng sâu vào hậu phương, biến hậu cần thành một trò chơi may rủi..

Chiến dịch của Ukraine tại khu vực Kursk của Nga, được phát động vào tháng 8, nhằm mục đích thu hút lực lượng Nga khỏi Pokrovsk. Nghịch lý là điều ngược lại đã xảy ra: Nga tăng cường lực lượng tại khu vực Pokrovsk, trong khi Ukraine điều động các đơn vị tinh nhuệ đến Kursk, làm suy yếu hệ thống phòng thủ của thành phố.

"Người Nga đã phát hiện ra kế hoạch và không mắc bẫy", Dublin thừa nhận.

Theo các nguồn tin Ukraine, cán cân quyền lực ở khu vực Pokrovsk đang nghiêng về phía Nga với tỷ lệ 8:1.

Nga nêu điều kiện chấm dứt xung đột

Theo Reuters, Điện Kremlin hôm thứ Hai 10/11 cho biết Moscow muốn xung đột Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt, nhưng những nỗ lực giải quyết vấn đề này đang bị đình trệ.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, phản hồi lại phát biểu hôm thứ Sáu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng nói tại cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban rằng: “Tôi nghĩ chúng ta đều đồng ý rằng chiến tranh sẽ kết thúc trong tương lai không xa.”

Khi thông báo với các phóng viên, ông Peskov tái khẳng định lập trường của Điện Kremlin rằng xung đột có thể kết thúc khi Nga đạt được mục tiêu của mình, và họ muốn thực hiện điều này bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao.

“Nhưng hiện tại đang có sự tạm dừng, tình hình bị đình trệ. Sự đình trệ này không phải do lỗi của chúng tôi”, ông nói.

Ông Peskov cho biết Kiev không muốn tiếp tục cuộc đối thoại.

Ông nhấn mạnh: “Họ đang bị người châu Âu kích động bằng mọi cách, những người tin rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến và bảo vệ lợi ích của mình bằng các biện pháp quân sự.”

(Theo The New York Post, Reuters, Trtrussian)