15 tuổi vào đại học, từng kiếm hơn 2,8 tỷ đồng mỗi tháng: Thần đồng nổi tiếng nay sống vô gia cư, lang thang suốt 16 năm

Đầu năm 2024, một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông châu Á sống lang thang trên đường phố New York đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong video, người đàn ông tóc bạc, mặc quần áo cũ kỹ, ngồi co ro trên vỉa hè ở khu Brooklyn giữa trời mùa đông lạnh giá, trước mặt là chiếc bát nhựa cũ chỉ có vài đồng xu lẻ.

Một blogger tình cờ đi ngang qua đã dừng lại trò chuyện và dự định mời ông một bữa ăn ngon. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút trao đổi, người này bất ngờ phát hiện người đàn ông vô gia cư ấy từng là một thần đồng học thuật và là lập trình viên tài năng.

Thần đồng một thời, 15 tuổi vào đại học

Theo thông tin được chia sẻ, người đàn ông họ Tôn từng nổi tiếng là một thần đồng khi còn trẻ. Năm 15 tuổi, ông được nhận vào lớp dự bị của Đại học Phúc Đán, một trong những trường đại học hàng đầu tại Thượng Hải (Trung Quốc). Thành tích học tập nổi bật giúp ông sớm được chú ý trong giới học thuật.

Năm 18 tuổi, ông nhận học bổng của Lý Chính Đạo và sang Hoa Kỳ du học. Tại đây, ông theo học tại Brooklyn College và sau đó hoàn thành chương trình tiến sĩ vật lý. Trong thời gian nghiên cứu, ông đã công bố hơn 30 bài báo khoa học trong các lĩnh vực liên quan.

Sau khi lấy bằng tiến sĩ, ông không tiếp tục con đường nghiên cứu mà chuyển sang làm việc trong lĩnh vực tài chính. Nhờ nền tảng toán học cùng kỹ năng lập trình, ông trở thành lập trình viên tại các công ty tài chính ở Phố Wall. Thời điểm thu nhập cao nhất, mức lương của ông lên tới 110.000 USD (hơn 2,8 tỷ đồng) mỗi tháng.

Ngay cả khi ngành tài chính trải qua giai đoạn khó khăn, thu nhập của ông vẫn duy trì trên 10.000 USD (hơn 262 triệu đồng) mỗi tháng. Khi đó, ông sở hữu nhà riêng, xe hơi và có cuộc sống ổn định tại New York.

Trong những năm 1990, khi nhiều du học sinh Trung Quốc vẫn loay hoay tìm định hướng và cách định cư tại Mỹ, ông đã sớm có được quốc tịch Mỹ nhờ năng lực cá nhân.

Ở thời điểm đó, hồ sơ cá nhân của ông được nhiều người xem là hình mẫu thành công với thành tích học thuật nổi bật, sự nghiệp ổn định và mức thu nhập cao tại trung tâm tài chính lớn của thế giới. Tuy nhiên, cuộc đời của ông sau đó lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Bi kịch xảy đến, 16 năm sống vô gia cư

Theo chia sẻ của ông, bước ngoặt lớn trong cuộc đời bắt đầu từ khi kết hôn. Trong giai đoạn sự nghiệp đang ổn định, ông quen và kết hôn với một phụ nữ người Trung Quốc đã có con riêng. Ông hỗ trợ vợ hoàn tất các thủ tục cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, sau khi nhận được các giấy tờ cần thiết, người phụ nữ này rời đi cùng con trai và cắt đứt liên lạc. Sự việc được cho là đã tác động mạnh đến trạng thái tinh thần của ông. Sau biến cố này, ông bắt đầu sa vào cờ bạc.

Ban đầu, với thu nhập cao khi làm việc tại Phố Wall, ông vẫn có khả năng chi trả các khoản thua lỗ. Tuy nhiên theo thời gian, số tiền nợ ngày càng gia tăng. Ông dần sử dụng hết hạn mức thẻ tín dụng, vay tiền từ bạn bè và thậm chí thế chấp nhà cửa để tiếp tục đánh bạc.

Khi các khoản nợ vượt quá khả năng chi trả, ngân hàng đã tịch thu ngôi nhà của ông. Công ty nơi ông làm việc cũng chấm dứt hợp đồng lao động do những vấn đề liên quan đến tài chính và kỷ luật nghề nghiệp. Trong thời gian ngắn, ông mất cả tiền tiết kiệm, công việc và nơi ở.

Sau khi mất chỗ ở, ông Tôn rơi vào cảnh vô gia cư và bắt đầu cuộc sống lang thang trên đường phố khu Brooklyn. Ông cho biết bản thân đã sống trong tình trạng này suốt khoảng 16 năm. Phần lớn thời gian, ông ngủ dưới gầm cầu, thu gom đồ bỏ đi và sống dựa vào thức ăn được phát miễn phí.

Trong suốt quãng thời gian đó, hầu hết những người xung quanh không biết về quá khứ học thuật và nghề nghiệp của ông. Đối với họ, ông chỉ là một người vô gia cư bình thường trên đường phố New York.

Khi thông tin về trường hợp của ông được lan truyền trên mạng xã hội, một số cựu sinh viên của Đại học Phúc Đán tại Mỹ đã tìm cách hỗ trợ. Họ liên hệ với gia đình ông ở Trung Quốc, đồng thời tìm kiếm các nguồn trợ giúp khác với hy vọng giúp ông cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, theo các nguồn tin được chia sẻ, gia đình ông không muốn nhắc lại câu chuyện này. Sau hơn ba thập kỷ sinh sống tại Hoa Kỳ và đã nhập quốc tịch Mỹ, mối liên hệ giữa ông và gia đình ở quê nhà dần trở nên xa cách.

Cuộc đời của ông Tôn vì vậy được nhiều người nhắc đến như một trường hợp cho thấy sự thay đổi lớn trong hoàn cảnh sống của một cá nhân. Từ một thần đồng học thuật, một tiến sĩ vật lý và lập trình viên có thu nhập cao, ông đã trải qua quãng thời gian dài sống lang thang và gặp nhiều khó khăn trên đường phố.

