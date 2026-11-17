Trong diện tích hàng chục nghìn mét vuông này, đất ở chỉ chiếm 450m². Những công trình đã hình thành tại khu vực cần được xác minh về vị trí, mục đích sử dụng đất và hồ sơ xây dựng.

Thông tin từ báo Đồng Nai, ngày 16/11/2026, UBND thành phố Đồng Nai ban hành Công văn số 13475/UBND-KTN do Phó Chủ tịch UBND thành phố ký, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra, xử lý nghiêm các vấn đề về trật tự xây dựng và sử dụng đất tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray. Chỉ đạo được đưa ra sau khi thành phố nắm bắt thông tin về một số công trình đã xây dựng trên khu đất có dấu hiệu vi phạm.

Dân Việt dẫn thông tin, khu vực được nêu trong công văn gồm 15 thửa đất số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297 và 295, cùng thuộc tờ bản đồ địa chính số 90. Theo nội dung Công văn số 13475, bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ) là người được cấp quyền sử dụng đất đối với các thửa này.

Sơ đồ 15 thửa đất khu vực ven hồ Sông Ray. (Nguồn: Báo Đồng Nai)

Đối chiếu bảng kê đất đai được cung cấp, tổng diện tích 15 thửa là 43.790m². Trong đó, diện tích đất trồng cây lâu năm là 37.820,2m², đất trồng cây hằng năm khác là 5.519,8 m²; đất ở nông thôn chỉ 450m². Như vậy, gần 99% diện tích trong bảng kê thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Hai thửa có phần đất ở là thửa 477 (150m²) và thửa 295 (300m²). Riêng thửa đất số 477, bảng kê ghi diện tích 2.507,7m², gồm 150m² đất ở và 2.357,7m² đất trồng cây lâu năm, nằm gần hồ, quy hoạch sử dụng đất năm 2030 là đất thương mại, dịch vụ.

Từ các dữ liệu trên, báo Đồng Nai dẫn các vấn đề cần được xác minh gồm: vị trí chính xác của từng công trình so với ranh giới thửa đất; mục đích sử dụng tại vị trí xây dựng; thời điểm hình thành công trình; hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có); giấy phép hoặc căn cứ miễn giấy phép xây dựng theo quy định.