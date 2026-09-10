15 tàu dầu bị đánh chìm, eo biển Hormuz bị bóp nghẹt

Sau khi Mỹ đánh chìm 5 tàu dầu của Iran, Iran đã tấn công 10 tàu phương Tây ở Hormuz, khiến giao thông trên eo biển này gần như bị bóp nghẹt.

Iran ngày 9/9 tuyên bố đã tấn công 10 tàu ở khu vực gần eo biển Hormuz, sau khi lực lượng Mỹ đánh chìm 5 tàu chở dầu của Iran, khiến ít nhất 1 thuyền viên thiệt mạng và 1 người mất tích.

Phía Mỹ cho biết lực lượng của họ đã phá hủy 5 tàu chở dầu Iran trong đêm và công bố hình ảnh những con tàu bốc cháy trước khi chìm.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho rằng các cuộc tấn công này nhằm đáp trả việc IRGC 2 lần sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào 1 tàu chiến Hải quân Mỹ trong 2 ngày trước đó, bất chấp việc không có quân nhân Mỹ nào thương vong.

Mỹ hiện áp dụng chính sách đáp trả các hành động đe dọa tàu chiến Mỹ bằng cách đánh vào các tàu chở dầu liên quan đến Iran, còn Iran cũng tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn và hai bên lại lao vào vòng xoáy xung đột mới khốc liệt hơn.

Đây được xem là đợt tấn công và trả đũa trên biển lớn nhất giữa hai bên kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu khoảng sáu tháng trước.

Diễn biến mới lập tức tác động mạnh đến thị trường năng lượng, khiến giá dầu Brent quốc tế đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm nay.

Iran đồng thời tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào một căn cứ do lực lượng Mỹ sử dụng tại Jordan.

Những cuộc tấn công của cả Mỹ và Iran kể từ cuối tháng 8 đã chấm dứt khoảng 1 tháng tương đối yên tĩnh tại khu vực, khi hai bên liên tiếp đánh vào các mục tiêu quân sự, hàng hải và cơ sở năng lượng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ gia tăng mạnh mức độ đáp trả nếu Iran tiếp tục bị tấn công.

Theo tuyên bố của IRGC, nếu đối phương đánh vào 2 hoặc 3 mục tiêu của Iran, Iran có thể đáp trả bằng cách đánh vào số lượng mục tiêu lớn hơn nhiều.

Iran cũng cho biết sẽ công bố bản đồ về một vùng hạn chế hàng hải mới với phạm vi rộng hơn, kéo dài tới khu vực biển ngoài khơi Chabahar, gần biên giới Pakistan.

Một trong những hệ quả nghiêm trọng nhất của cuộc đối đầu là giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường biển chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới, bị suy giảm mạnh.

Các tổ chức giám sát độc lập cho biết, dữ liệu sơ bộ tại thời điểm Reuters đưa tin cho thấy chỉ có khoảng 6 tàu bật hệ thống nhận dạng AIS khi đi qua eo biển trong vòng 24 giờ qua.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành phong tỏa các cảng Iran, ngăn chặn các vụ tấn công của nước này trên eo biển Hormuz và sẽ áp dụng các biện pháp hướng dẫn nhiều tàu dầu hơn đi qua eo biển.

Theo CNA



