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15 năm trước, cả châu Á cùng yêu một cô gái: Nhan sắc bừng sáng thanh xuân, khí chất thách thức mọi bản sao

Mộng Zu
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15 năm trước, nếu hỏi 10 người trẻ thì chắc hẳn cả 10 người đều biết đến cô gái này.

Nhắc đến dòng phim học đường, người ta không thể không nhớ đến Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi (You Are The Apple Of My Eye). Ra mắt từ năm 2011, bộ phim nhanh chóng tạo nên một cơn sốt càn quét từ phòng vé Đài Loan sang đến Hong Kong, Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore,... trở thành một phần ký ức mà gần như thế hệ 9x, 10x đời đầu đều từng xem, từng nhắc hoặc từng nghe tên ít nhất một lần.

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Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi là bộ phim thanh xuân vườn trường kinh điển của châu Á

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi xoay quanh câu chuyện trưởng thành của Kha Cảnh Đằng (Kha Chấn Đông) và nhóm bạn nam trong thời đi học. Ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, mọi trò nghịch ngợm, mọi giấc mơ và cả những rung động đầu đời của những cậu trai trẻ đều hướng về người con gái xuất chúng trong trường Thẩm Giai Nghi.

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Ngày đấy, tất cả con trai trong nhóm bạn đều thích Thẩm Giai Nghi

Thẩm Giai Nghi không phải hot girl đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng không phải nhân vật được xây dựng để hoàn hảo hóa. Trần Nghiên Hi năm đó đã hóa thân xuất sắc vào vai cô nữ sinh gương mẫu, là hình mẫu của sự vừa vặn với ánh mắt trong veo như nắng hạ, nụ cười mộc mạc, chiếc đuôi tóc buộc cao tinh nghịch khiến các bạn nam lóa mắt. Cô đủ xinh để khiến người khác ngoái nhìn, đủ giỏi để giữ khoảng cách, đủ lạnh lùng để tạo cảm giác không thể chạm tới nhưng cũng đủ gần để trở thành "crush" thanh xuân của bất cứ ai.

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Thẩm Giai Nghi là cô gái vừa vặn để trở thành thanh xuân của bất cứ ai

Thẩm Giai Nghi cũng là hiện thực hóa của mọi giấc mơ thanh xuân. Những cái chọc bút mực từ phía sau lưng của cô làm thay đổi cuộc đời của một nam sinh cá biệt. Cô là lý do để cậu con trai chịu ngồi vào bàn học, làm những trò ngốc nghếch chỉ để đổi lấy một cái nhìn hay một lời cằn nhằn từ bạn nữ mình trộm thương.

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Điều khiến Thẩm Giai Nghi trở thành biểu tượng còn ở cách cô trở thành điểm chung của rất nhiều mối tình học trò. Khi xem phim, khán giả đều có thể nghĩ đến một Thẩm Giai Nghi mà mình cũng có trong ký ức. Chính vì vậy, nhân vật này đã vượt ra khỏi phạm vi một vai diễn, trở thành thanh xuân của khán giả châu Á bấy giờ.

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Sau thành công lan rộng, Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi trở thành một trong những tượng đài của dòng phim thanh xuân và liên tục được lấy cảm hứng hoặc remake. Từ bản gốc Đài Loan, sau đó có phiên bản Nhật năm 2018 do Yuki Yamada và Asuka Saito đóng chính, nhưng bị chê dông dài, nhạt nhòa và thiếu đi sợi dây cảm xúc mãnh liệt. Năm 2025, Hàn Quốc remake bộ phim này với sự kết hợp của Dahyun (TWICE) và Jung Jin Young, cũng không gây được tiếng vang.

Thực tế chứng minh dù câu chuyện cô gái năm ấy tiếp tục được kể lại theo những cách khác nhau, các phiên bản làm lại đều thất bại trong việc tìm kiếm một Thẩm Giai Nghi thứ hai. Khí chất thanh thuần bừng sáng, nét diễn tự nhiên như không diễn của Trần Nghiên Hi năm 2011 đã trở thành một biểu tượng không thể chạm tới.

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Bản Hàn Quốc là sự kết hợp của Dahyun (TWICE) và Jung Jin Young

Sức ảnh hưởng của phim không chỉ nằm ở phòng vé mà còn đi ra khỏi màn ảnh và sống tiếp trong đời thực. Đó là câu thoại mang tính biểu tượng "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa lần nữa" được nhắc đi nhắc lại. Là những chi tiết nhỏ như chiếc áo in hình quả táo của Thẩm Giai Nghi, ca khúc Những Năm Tháng Ấy hay Until You, tất cả đều vượt khỏi khuôn khổ một tác phẩm điện ảnh thông thường để trở thành ký ức tập thể của cả một thế hệ.

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Chiếc áo in hình quả táo được Thẩm Giai Nghi mặc trong phim gây sốt

Suốt 15 năm qua, dù điện ảnh có thay đổi thế nào, đây vẫn là tác phẩm "must-watch" với bất kỳ ai muốn tìm lại mảnh ký ức thời niên thiếu. Bộ phim đã định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm về tình yêu tuổi trẻ, rằng không cần một cái kết viên mãn, chỉ cần được đắm mình trong cơn mưa rào năm ấy một lần nữa là đủ.

Một số bình luận của netizen khi bộ phim tròn 15 tuổi:

- Má Thẩm Giai Nghi là crush quốc dân, giờ nhớ lại vẫn thấy bồi hồi

- Nể tác giả và đạo diễn. Phim có 1 cảm giác gì đó rất khó tả

- Một thời để avatar và ảnh bìa

- Tớ muốn trở thành người tài giỏi, để thế giới vì có tớ mà khác đi một chút...

- Phim xem lần nào khóc trôi nhà lần đấy. Chỉ cần thấy hoa nở là đẹp rồi, đâu cần biết hoa là của ai

- Năm 2011 năm phim ra mắt, mình cũng chưa có cơ hội được xem. Mãi đến năm 2012-2013 gì đấy, được cậu bạn cùng bàn cấp 2 giới thiệu, bảo xem đi hay lắm. Ngày đấy, là năm đầu cấp 3 thì phải, vẫn ngây ngô không hiểu. Mãi đến sau này, khi đã lớn, khi đã sắp 30, mới hiểu được lí do vì sao bạn giới thiệu mình xem. Quả thực, hồi đó ngây ngô và ngây thơ lắm.

Bức hình xúc động của MC Quyền Linh và người yêu cũ
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Tags

châu á

Kha Chấn Đông

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

Trần Nghiên Hi

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