13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp ngay trong đầu năm sau

Duy Anh |

Luật Việc làm (sửa đổi) quy định những trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp ngay trong đầu năm sau- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: VGP).

Theo đó, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội;

Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực;

Hưởng lương hưu hằng tháng;

Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 40 của Luật này trong 3 tháng liên tục;

Ra nước ngoài để định cư;

Đi học tập có thời hạn trên 12 tháng;

Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

Chết;

Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Bị tòa án tuyên bố mất tích;

Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

Theo đề nghị của người lao động.

Chính phủ cũng quy định các trường hợp hủy hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hay độc lạ

