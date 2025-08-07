TikToker khá nổi tiếng lái xe tông vào xe chở rác khiến 2 người đi cùng tử vong

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vào khoảng 2h40' ngày 5/8, trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long xảy ra một vụ tai nạn giao thông, hậu quả đã làm 3 người bị thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo đó, vào thời điểm trên, anh T.N.T, 36 tuổi, ngụ xã Trung Thành điều khiển xe chở rác chở theo anh N.V.H., 40 tuổi và anh N.V.D. ,46 tuổi.

Lúc này khi xe đang dừng lề đường để lấy rác thì xe ô tô con do anh L.T.H., 24 tuổi, ngụ Phường Long Châu điều khiển chở theo anh S.H.T., 22 tuổi, ngụ Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang và một người nam chưa xác định được nhân thân điều khiển lưu thông theo hướng Cần Thơ về Vĩnh Long đã tông vào phần đuôi xe chở rác.

Cú va chạm mạnh đã làm anh L.T.H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Riêng, anh S.H.T và người nam chưa xác định được nhân thân bị tử vong tại hiện trường. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Theo thông tin trên tờ Thanh Niên, tài xế L.T.H. là một TikToker, chuyên "review" ẩm thực. Kênh của anh H. có hơn 94.000 người theo dõi và hơn 1,8 triệu lượt thích. Tài xế này được xác định có nồng độ cồn trong máu trong lúc lái xe.