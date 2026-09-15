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13 giây cúi xuống xem TikTok khiến 6 người thiệt mạng trên cao tốc

Chi Chi
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Nữ tài xế gây tai nạn đã tạo ra thảm kịch vì định chụp màn hình video nấu ăn trên TikTok.

Một vụ tai nạn xảy ra vào tháng 3 năm nay trên đường cao tốc ở Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của 6 người. Ngày 8/9, trong phiên tòa thứ 3, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án 7 năm tù giam với nữ tài xế gây tai nạn.

Trước đó, vào ngày 20/3 năm nay, trên cao tốc Shin-Meishin thuộc thành phố Kameyama, tỉnh Mie, một chiếc xe tải lớn đã lao thẳng vào hàng xe đang bị ùn tắc. Cú đâm từ phía sau đã cướp đi mạng sống của 6 người trên 2 chiếc xe hơi.

Các nạn nhân tử vong bao gồm gia đình 5 người trên chiếc xe ô tô con bị đâm đầu tiên (đến từ thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka): ông Matsumoto Koji (45 tuổi), vợ ông là bà Eriko (42 tuổi), con gái lớn Rio (11 tuổi), con trai lớn Soma (8 tuổi), và con gái thứ Ayana (5 tuổi); cùng ông Takamine Keizo (56 tuổi), người điều khiển chiếc xe phía trước.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Người điều khiển chiếc xe tải lớn là bị cáo Mizutani Mitoyo (55 tuổi), cư trú tại thành phố Akitakata, tỉnh Hiroshima.

Theo trạng thái khởi tố và các tài liệu liên quan, bị cáo Mizutani đã vừa lái xe với tốc độ khoảng 82 km/h vừa nhìn vào màn hình điện thoại thông minh. Khi chỉ còn cách hàng xe đang dừng do ùn tắc khoảng 9,4 mét, bị cáo mới phát hiện và đạp phanh gấp nhưng không kịp, dẫn đến vụ tai nạn làm 6 người tử vong. Bị cáo bị truy tố về tội Vô ý làm chết người do điều khiển phương tiện giao thông.

Xao nhãng 13 giây vì định chụp màn hình video nấu ăn trên TikTok

Tại phiên tòa đầu tiên diễn ra vào tháng 6 năm nay, Viện kiểm sát đã chỉ ra rằng ngay trước khi xảy ra tai nạn, bị cáo đã không chú ý quan sát đường trong khoảng 13 giây do cố gắng chụp màn hình một video hướng dẫn nấu ăn trên TikTok.

- Ảnh 2.

Bị cáo Mizutani Mitoyo (55 tuổi)

Tiếp đó, tại phiên tòa thứ 2 vào cuối tháng 8, khi nói về việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe, bị cáo Mizutani giải thích: "Ban đầu tôi cũng tự nhắc bản thân phải cẩn thận, nhưng dần dần thành quen nên cứ thế thao tác". Khi được hỏi về nguyên nhân tai nạn, bị cáo trả lời: "Chính sự nông nổi, chủ quan khi tùy tiện dùng điện thoại của bản thân đã gây ra tai nạn này".

Trong phiên tòa thứ 3 diễn ra vào đầu tháng 9, phía Viện kiểm sát nhận định: "Hành vi xao nhãng không chỉ diễn ra trong khoảnh khắc mà thể hiện sự thiếu ý thức chấp hành quy tắc giao thông nghiêm trọng, mức độ lỗi là rất nặng. Hậu quả làm 6 người thiệt mạng là vô cùng to lớn, cần phải xử lý nghiêm minh", qua đó đề nghị mức án 7 năm tù giam đối với bị cáo.

Nguồn: CBC TV

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TikTok

cao tốc

xao nhãng

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