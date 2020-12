13 cuốn sách chắc chắn sẽ thay đổi cách bạn quản lý tài chính cá nhân: Nghiền ngẫm càng sớm, càng mau chóng đổi đời

Đây là 13 cuốn sách bổ ích và thú vị về tài chính, chắc chắn sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ của bạn về quản lý tiền bạc.

1. Tôi Sẽ Dạy Bạn Cách Làm Giàu

Ramit Sethi là một cố vấn tài chính cá nhân, doanh nhân nổi tiếng người Mỹ và cũng là tác giả cuốn sách này. Thông qua cuốn sách I Will Teach You to Be Rich, bạn sẽ được hiểu rõ hơn về nhiều khía cạnh khác nhau về cách lên kế hoạch tài chính hiệu quả nhất như cách sử dụng thẻ tín dụng, mở tài khoản tiết kiệm với lãi suất cao, tự động hóa tài khoản một cách tối ưu,...

2. Triệu Phú "Tự Động"

Một trong những cuốn sách hay về cách xây dựng hệ thống tài chính, chính là The Automatic Millionaire được David Bach, một nhà văn chuyên viết về tài chính chắp bút. Cuốn sách này tập trung vào khả năng tự động hóa tài chính và xây dựng một nền tảng hệ thống vững chắc về tiền bạc. Từ những ý tưởng mà bạn tích lũy được trong cuốn sách, sẽ giúp bạn nâng cao kiến ​​thức và đạt được mục tiêu quản lý tài chính dễ dàng.

3. Cách Đơn Giản Để Trở Nên Giàu Có

Với lối tiếp cận thông qua những bức thư gửi đến con gái, tác giả J. L. Collins đã giúp độc giả có góc nhìn gần gũi hơn về đầu tư và tiết kiệm. Qua đó, những nguyên tắc về tiền bạc được đưa ra một cách dễ hiểu với các cách áp dụng đơn giản. Chính vì vậy, đây là một trong những cuốn sách được đánh giá rất cao về quản lý tài chính cá nhân.

4. Nghỉ Hưu Trước Cả Bố Mẹ

Retire Before Mom and Dad là cuốn sách dành cho những ai đang muốn tham gia vào phong trào FIRE - một phong trào lối sống với những mục tiêu giành độc lập về tài chính và nghỉ hưu sớm. Cuốn sách này sẽ cho bạn những khía cạnh sâu sắc về các nguyên tắc và hoạt động tài chính cá nhân để bạn có thể đạt được phong trào FIRE một cách dễ dàng.

5. Khi Vợ Là Trụ Cột

Tài chính là một chủ đề nhận được quan tâm trong mọi lĩnh vực, mọi lứa tuổi và giới tính. Chính vì vậy, cuốn sách When She Makes More của Farnoosh Torabi sẽ là một động lực cổ vũ cho vai trò của người phụ nữ trong gia đình, làm thế nào để cùng chồng, con xây dựng và quản lý tài chính vững chắc. Tác giả sẽ phân tích những cách để tối đa hóa thu nhập của phụ nữ trong công việc, cũng như giảm thiểu sự xung đột trong gia đình về vấn đề tiền bạc.

6. Phụ Nữ Và Tiền Bạc

Suze Orman là một cố vấn tài chính và là người điều phối chương trình The Suze Orman Show. Trong chương trình, cô sẽ nhận những cuộc gọi từ người xem và giải đáp thắc mắc của họ về tài chính cá nhân cũng như đưa ra lời khuyên hữu ích về cách quản lý tiền bạc.

Không dừng lại ở đó, Orman còn dành thời gian chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực trong công việc, đặc biệt về cách phụ nữ đầu tư, tiết kiệm tiền và lời khuyên thiết thực về hưu trí, hôn nhân,... trong cuốn sách Women & Money. Đây cũng là một trong những cuốn sách hay, phù hợp với mọi lứa tuổi khi biết hiểu rõ hơn về cách hoạt động và quản lý tài chính.

7. Nghĩ Giàu Làm Giàu

Mặc dù đã ra đời cách đây gần 90 năm, nhưng những giá trị của cuốn sách Think and Grow Rich vẫn được lưu giữ đến ngày nay. Thông qua cuốn sách, bạn sẽ hiểu rõ hơn về mục đích, mục tiêu cũng như cách “tích tiểu thành đại” trong cách tư duy quản lý tài chính. Đặc biệt, những câu chuyện xoay quanh cuốn sách sẽ giúp cho bạn có cái nhìn một cách quen thuộc và dễ dàng vận dụng được trong thực tế.

8. Bạn Giỏi Kiếm Tiền: Hãy Học Cách Làm Chủ Tư Duy Làm Giàu

Như bạn có thể đoán ngay từ tiêu đề này, đây chính là một trong những cuốn sách có góc nhìn thú vị về tài chính cá nhân. Đây là một cuốn sách lý tưởng nếu bạn đang tìm kiếm một quan điểm mới để kiếm tiền và cách khơi dậy những cuộc trò chuyện với bạn bè, gia đình hoặc đối tác của bạn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng là một động lực thúc đẩy bạn tư duy về những lối sống tích cực trong tiền bạc.

9. Triệu Phú Nhà Bên

Một cuốn sách tràn đầy cảm hứng mà bạn nên có trong tủ sách chính là The Millionaire Next Door của Thomas J. Stanley và William D. Danko. Từ các cuộc phỏng vấn khác nhau mà hai tác giả đã nghiên cứu và xây dựng được những tài liệu liên quan đến những công dân giàu có nhất của Hoa Kỳ và tìm ra được những mối liên kết chung giữa họ. Tất cả những điều này được giải thích thông qua 7 thói quen mà tất cả những tỷ phú Hoa Kỳ đều sở hữu. Chính vì vậy, cuốn sách sẽ giúp bạn có được nhiều bài học liên quan đến cách sống và xây dựng một hệ thống quản lý tài chính xuất sắc.

10. Tiêu Tiền Thông Minh, Cuộc Sống Sung Túc

Đối với những người đang tìm kiếm một cuốn sách hay về cách lập ngân sách và tài chính cá nhân thì cuốn sách Spend Well, Live Rich chính là một lựa chọn tốt. Bằng cách quan sát bà của mình, tác giả Michelle Singletary đã chia sẻ những nguyên tắc mà bà thường làm để chi tiêu cho gia đình 6 người với mức lương khiêm tốn.

11. Tiền Bạc Và Cuộc Sống

Nội dung cốt lõi của cuốn sách này là độc lập tài chính và đưa ra kế hoạch để đạt được mục tiêu đó. Cuốn sách cung cấp lời khuyên về mọi khía cạnh của sự độc lập tài chính mà bạn có thể nghĩ đến. Trong đó, bao gồm hệ thống tư duy tài chính cũng như các động thái đầu tư mà bạn nên thực hiện.

12. Người Trẻ Trắng Tay

Trong số những người thuộc thế hệ Millennial, đây là cuốn sách được yêu thích vì ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu. Sách đề cập đến rất những khó khăn mà thế hệ trẻ đang phải đối mặt ngày nay như việc làm thêm, quản lý tài chính, các mối quan hệ xã hội,...

13. Làm Chủ Tài Chính Cá Nhân Ở Tuổi 20

Một cuốn sách khác tập trung vào thế hệ Millennial, chính là Get a Financial Life. Cuốn sách bao gồm rất nhiều điều cơ bản về tài chính cá nhân. Đặc biệt, những lời khuyên trong cuốn sách giúp bạn có được nền tảng vững chắc cho việc thiết lập cuộc sống tài chính mới và tốt đẹp hơn.

Đây là cuốn sách phải đọc dành cho những người chuẩn bị tốt nghiệp đại học và tự đi trên đôi chân của mình. Mặc dù cuốn sách này hữu ích cho những người đang tìm kiếm lời khuyên chung chung, đây có thể là cuốn sách dành cho những người đã được thiết lập trong cuộc sống tài chính của họ và tìm cách để tối ưu hoá tài chính của họ.