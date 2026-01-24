Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với cơ cấu, số lượng hợp lý, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Trên cơ sở đó, Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 Ủy viên.

Trong đó, 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử vào Bộ Chính trị khóa XIV, gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa.

9 nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Trong số 9 nhân sự lần đầu tham gia Bộ chính trị, có 4 người là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, sau khi tái cử Trung ương khóa XIV được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV, gồm các ông: Trịnh Văn Quyết, Lê Hoài Trung, Lê Minh Trí, Trần Lưu Quang.

Với Ban Bí thư, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 thành viên.

Trong đó có 10 Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 người được bầu mới tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Như vậy nếu tính cả Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV có 12 nhân sự lần đầu tham gia.