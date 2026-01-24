Chân dung Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài
Ngày 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, vào Bộ Chính trị.
