12 lời khuyên 'thoát nghèo' của người giàu

Những người giàu không ngẫu nhiên sở hữu tài sản khổng lồ, cơ ngơi đồ sộ. Không chỉ nhờ may mắn, họ kiếm tiền bởi sự nỗ lực, cố gắng suốt cả đời. Chủ đề những bài học từ người giàu có gần đây được quan tâm nhiều, và đây là một số những lời khuyên sâu sắc mà những người giàu dành cho bạn:

1. Những người hay trang điểm lộng lẫy, giả vờ sống một cuộc sống xa hoa thường mắc nợ nhiều, những người sống giản dị và có học thức mới là những người giàu có thực sự.

2. Người thích giở trò, coi người khác như kẻ ngu ngốc lúc đầu có thể leo lên rất nhanh, nhưng càng lên cao, đối thủ càng mạnh, nếu lại giở trò thì sẽ thất bại một cách thảm hại.

3. Những người không sẵn sàng suy nghĩ về lý do của bản thân khi sự việc xảy ra, và thích đổ lỗi cho người khác, sẽ bị lu mờ trong suốt phần đời còn lại của họ, không tìm kiếm được động lực. Khi bạn gặp một người như vậy, hãy giữ khoảng cách, bởi vì anh ấy sẽ tính tất cả những thất bại của anh ấy lên bạn.

4. Những người dễ tin tưởng vào người khác nói chung sẽ vẫn nghèo, bởi vì họ sẽ sớm bị xóa sổ nếu họ có một ít tiền, ngay đến bản thân họ cũng không biết mình đang bị thao túng, những người hay nghi ngờ lại thường không có bất kỳ vấn đề tài chính nào.

5. Theo định luật bảo toàn năng lượng, những người thường xuyên khiến người khác cảm thấy thoải mái sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Ví dụ, nếu như một người lạ, like một bài đăng của tôi, điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy rất vui và tôi sẽ chúc họ một ngày tràn đầy niềm vui may mắn.

6. Càng có nhiều bạn bè giàu có xung quanh bạn, và càng ít bạn bè nghèo hoặc thậm chí nợ nần chồng chất, tình hình tài chính của bạn sẽ tốt hơn. Tất nhiên, có thể một số người bạn giàu có của bạn có khả năng tiêu cực, và điều đó chắc chắn sẽ kéo bạn xuống.

7. Nói lời làm tổn thương người khác, lại tự cho rằng mình là người thẳng thắn thì sớm muộn gì cũng bị tiền mất tật mang. Kẻ làm tổn thương người khác sớm muộn sẽ bị người khác tổn thương lại. Vì vậy hãy chú ý lời nói và việc làm của bản thân, đối xử tốt với người khác với tư cách là chính bạn.

8. Nếu người nghèo muốn trở nên giàu có, họ phải tích lũy tài sản hữu hình, và có khả năng sinh sôi nảy nở. Đừng bao giờ khư khư giữ tiền mặt, hãy tìm cách để tiền đẻ ra tiền.

9. Đừng tùy ý nhận những ân huệ nhỏ nhặt từ người khác. Hầu hết họ đều đang thèm muốn số tiền trong thẻ ngân hàng của bạn. Nghe thì khó nhưng thực sự, hãy tìm lý do để từ chối. Điều này có thể giúp bạn tránh được nhiều hố sâu trong cuộc sống, do đó sự giàu có của bạn sẽ từ từ tích lũy.

10. Học là để hiểu, nếu chỉ học thuộc lòng những gì người khác nói, bạn không thể học được cách rút ra suy luận về những thứ khác.

11. Đừng kết bạn ngẫu nhiên, và dễ dàng tâm sự những điều quá chi tiết về cuộc sống của bạn. Khi một người ghen tỵ, họ sẽ trở nên xấu tính. Hãy kiểm soát lời nói và các mối quan hệ của bạn để bảo vệ chính mình.

12. Thà cho nhiều hơn còn hơn nhận lại ít. Chẳng hạn, nhiều người thích mặc cả nhưng số tiền tiết kiệm được ít ỏi sẽ khiến đối phương phật lòng, họ bắt đầu tìm cách gây khó dễ cho bạn.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người nghèo luôn nghèo, vì không có tiền nên mặc cả được chỗ nào thì sẽ mặc cả chỗ đấy. Điều này sẽ chỉ mang lại nhiều rắc rối hơn cho chính họ. Khi đó, bạn sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn mà càng nghèo, càng muốn tiết kiệm thì lại càng bị lừa.

Nguồn: Zhihu