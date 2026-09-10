11 sự kiện ngành xe đáng chú ý năm 2026: Đâu sẽ là Top 5 tại Car Choice Awards?

Những cột mốc sản xuất, xuất khẩu đến điện hóa, hành trình xuyên Việt hay ngày hội cộng đồng có thể trở thành Top 5 sự kiện ngành xe 2026 tại Car Choice Awards.

Car Choice Awards 2026 không chỉ ghi nhận những mẫu xe nổi bật trên thị trường mà còn mở rộng góc nhìn tới các sự kiện tạo dấu ấn trong ngành ô tô, xe máy. Từ sản xuất, xuất khẩu, điện hóa đến hạ tầng và hoạt động cộng đồng, 11 sự kiện đang bước vào vòng bình chọn để tìm ra Top 5 sự kiện ngành xe 2026. Đó là những sự kiện nổi bật về quy mô, sức lan tỏa, khả năng kết nối cộng đồng hoặc tác động tới xu hướng thị trường.

11 đề cử cho thấy những lát cắt khác nhau của ngành xe Việt Nam năm 2026, từ sản xuất, xuất khẩu và điện hóa đến hoạt động trải nghiệm, thể thao và cộng đồng. Ảnh chụp màn hình

Hành trình Sense Vietnam by Lexus

Sense Vietnam 2026 kết nối Măng Đen và Quy Nhơn qua cung đường Trường Sơn Đông, với Lexus LM 500h và GX 550 làm xe đồng hành.

Thay vì một chương trình lái thử đơn thuần, hành trình kết hợp trải nghiệm ô tô với ẩm thực địa phương, thiên nhiên và các hoạt động như cưỡi ngựa xuyên rừng, workshop cà phê, nước hoa. Qua đó, Lexus đưa trải nghiệm xe sang gắn với du lịch và phong cách sống.

Sự kiện TC Motor xuất khẩu xe sang Mexico và Australia

Ngày 14/8, những chiếc Hyundai Creta lắp ráp tại Ninh Bình được xuất khẩu sang Mexico và Australia. Trong năm 2026, Hyundai Thành Công dự kiến xuất khẩu 15.280 xe thành phẩm và bộ linh kiện, tăng mạnh so với năm trước.

Sự kiện đáng chú ý khi cho thấy nhà máy ô tô tại Việt Nam không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà đang mở rộng vai trò trong chuỗi sản xuất và xuất khẩu quốc tế.

Hyundai Palisade Hybrid rước cúp vô địch và ghi dấu ấn tại ASEAN Hyundai Cup 2026

Hyundai Palisade Hybrid được lựa chọn đưa cúp vô địch vào sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026, trước khi đội tuyển Việt Nam đăng quang.

Đây cũng là dịp Palisade Hybrid xuất hiện trước đông đảo công chúng trước thời điểm mở bán tại Việt Nam. Cùng Tucson Hybrid, mẫu SUV được trưng bày tại sân vận động và trở thành một phần trong các hoạt động của giải đấu, kết nối một sản phẩm ô tô mới với sự kiện thể thao thu hút sự quan tâm lớn.

Chuỗi sự kiện Ready Set Ford

Ready Set Ford diễn ra ngày 22-23/8 tại Hà Nội, mang đến cơ hội trực tiếp cầm lái Ranger Raptor 3.0L, Everest Platinum+ 2.3L, Territory cùng nhiều dòng xe khác trên các bài thử riêng.

Sự kiện còn có thử thách lái xe, các trạm trải nghiệm Build, Thrill, Adventure và hoạt động cộng đồng. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, Ford kết hợp lái thử với giải trí và kết nối những người sử dụng xe.

Liên minh trạm sạc Tasco Auto, Ford và sự mở rộng mạng lưới sạc của VETC

Tasco Auto và Ford Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác chia sẻ hạ tầng sạc xe điện. Mạng lưới cộng hưởng của hai bên dự kiến đạt 86 điểm sạc vào cuối năm 2026.

Đáng chú ý, hệ thống không chỉ phục vụ một hãng. Khách hàng sử dụng xe điện Ford và các thương hiệu do Tasco Auto phân phối có thể sử dụng mạng lưới chung và thanh toán qua ứng dụng VETC. Mô hình này mở ra hướng hợp tác hạ tầng đa thương hiệu trong quá trình điện hóa thị trường.

VinFast xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ 1 triệu

Ngày 12/6, chiếc xe máy điện VinFast thứ 1 triệu rời dây chuyền tại nhà máy Hải Phòng. Cột mốc đạt được gần 8 năm sau khi mẫu Klara xuất hiện vào tháng 11/2018.

Riêng năm 2025, VinFast công bố bán 406.453 xe máy điện. Từ một sản phẩm còn mới mẻ chưa đầy một thập kỷ trước, cột mốc một triệu xe phần nào phản ánh tốc độ mở rộng của thị trường xe máy điện và xu hướng điện hóa xe hai bánh tại Việt Nam.

Lễ hội Bán tải ba miền

Sau ba năm gián đoạn, Vietnam Pickup Festival trở lại tại Lăng Cô (Huế), quy tụ khoảng 350 xe và gần 1.000 thành viên từ các câu lạc bộ bán tải trên cả ba miền.

Chú thích ảnh

Bên cạnh diễu hành và thử thách off-road trên cát, người tham dự còn được huấn luyện cứu hộ, cứu nạn trên biển và sơ cấp cứu. Quy mô lớn cùng sự kết hợp giữa chơi xe, kỹ năng thực tế và hoạt động xã hội giúp sự kiện thể hiện sức kết nối của cộng đồng bán tải Việt Nam.

THACO Auto Triển khai mô hình Stellantis Brand House tại Việt Nam

Ngày 30/5, THACO Auto và Stellantis cùng giới thiệu Jeep, Ram và thế hệ mới của Peugeot 3008, 5008, đánh dấu bước phát triển mới sau hơn một thập kỷ hợp tác.

Sau Peugeot từ năm 2013, THACO Auto được giao phân phối Jeep và Ram từ năm 2024. Đến 2026, mô hình Stellantis Brand House tiếp tục được triển khai, đưa nhiều thương hiệu của tập đoàn vào chung hệ thống bán hàng và dịch vụ tại Việt Nam.

Chuỗi sự kiện Đổi Xăng Lấy Điện của VinFast trên toàn quốc

Trong năm 2026, VinFast tiếp tục tổ chức "Đổi xăng lấy điện" tại nhiều tỉnh, thành. Người dùng có thể mang xe máy xăng đến định giá, lái thử xe điện và hoàn tất quá trình chuyển đổi ngay tại sự kiện.

Chương trình được triển khai qua nhiều đợt trong năm, đưa hoạt động chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trên quy mô rộng. Đây cũng là một lát cắt đáng chú ý của xu hướng điện hóa xe hai bánh.

Sự kiện ra mắt mẫu xe Omoda C5 SHS-H

Omoda C5 SHS-H ra mắt ngày 30/3 với giá niêm yết từ 669 triệu đồng, bổ sung thêm một lựa chọn hybrid vào nhóm SUV đô thị. Mẫu xe sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc, có mức tiêu thụ công bố 4,9 lít/100km theo chuẩn NEDC.

Sự xuất hiện của C5 SHS-H cho thấy công nghệ hybrid đang được đưa xuống những tầm giá dễ tiếp cận hơn, đồng thời gia tăng sức ép cạnh tranh trong nhóm SUV phổ thông tại Việt Nam.

Hành trình 140 Year 140 Places của Mercedes-Benz đến Việt Nam

Kỷ niệm 140 năm lịch sử ô tô, Mercedes-Benz đưa hành trình "140 Years. 140 Places" tới Việt Nam, thuộc S-Class World Tour dài hơn 50.000km qua 6 châu lục.

Chặng Việt Nam kéo dài 12 ngày, hơn 1.800km qua 8 điểm từ Lào Cai đến Hội An. Đoàn kết hợp các mẫu xe lắp ráp trong nước với S-Class thuộc hành trình quốc tế, đưa Việt Nam trở thành một phần trong chương trình kỷ niệm 140 năm của Mercedes-Benz trên toàn cầu.