Mất mẹ năm 11 tuổi, đến tuổi 25, Trần Quyên lại phải tiễn biệt con trai mới hai tuổi. Cô ghi lại 11 ngày cuối đời của con, mong nhiều người quan tâm hơn đến bệnh hiếm và việc sàng lọc di truyền trước, trong thai kỳ.

Năm 11 tuổi, cô tiễn biệt mẹ. Đến năm 25 tuổi, số phận lại đặt cô trước một cuộc chia ly đau thắt lòng, phải tiễn đưa đứa con mới hai tuổi.

Đâu Đâu, bé trai sống tại thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, được chẩn đoán mắc bệnh tăng oxalat niệu nguyên phát type 1 sau khi chào đời. Trần Quyên, 25 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi, dùng những dòng viết và video để ghi lại 11 ngày cuối của con tại phòng chăm sóc giảm nhẹ cuối đời.

“Phòng chăm sóc cuối đời là nơi chúng tôi phải học cách nói lời từ biệt”, người mẹ chia sẻ. Sau cuộc chia ly lặng lẽ và đầy yêu thương, cô quyết định kể lại hành trình ấy. Những ghi chép chứa đựng tình yêu, nỗi nhớ và mong muốn mọi người quan tâm hơn đến bệnh hiếm, coi trọng sàng lọc di truyền trước và trong thai kỳ để giảm bớt những mất mát tương tự.

Cha mẹ khỏe mạnh vẫn có thể mang gene lặn gây bệnh

Ngày 8/10/2024, Đâu Đâu chào đời, mang đến niềm vui cho cả gia đình. Trần Quyên và chồng đều khỏe mạnh, gia đình không có tiền sử bệnh. Không ai ngờ những gene lặn gây bệnh lại biểu hiện ở con.

Khi được ba tháng tuổi, Đâu Đâu bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Bé mệt mỏi, khó chịu, chậm phát triển rõ rệt. Sau hành trình đưa con đi khám, điều trị tại Hồ Nam, Bắc Kinh và nhiều nơi khác, gia đình nhận được chẩn đoán bé mắc bệnh tăng oxalat niệu nguyên phát type 1.

Bài gốc mô tả đây là căn bệnh đặc biệt hiếm gặp, với tỷ lệ mắc khoảng một trên hai triệu người. Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh khiến oxalat tích tụ, liên tục gây tổn thương các cơ quan trong cơ thể. Với Đâu Đâu, gia đình phải đối diện diễn biến bệnh ngày càng nặng.

“Hóa ra những mất mát do gene lặn gây ra có thể đến với bất cứ gia đình nào, dù cha mẹ có khỏe mạnh đến đâu. Chúng tôi đều khỏe, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sinh một em bé mắc bệnh”, Trần Quyên nói.

Năm 11 tuổi, cô đã mất mẹ. Cô không ngờ hơn mười năm sau, mình lại phải tiễn biệt con.

“Chọn phòng chăm sóc cuối đời vì không muốn con đau thêm nữa”

Sau khi được chẩn đoán, Đâu Đâu liên tục chống chọi với bệnh tật. Bệnh tiến triển khiến cơ thể bé ngày càng yếu, thường xuyên co giật và nôn dữ dội.

“Dù vậy, chỉ cần đỡ hơn một chút, Đâu Đâu lại ngoan ngoãn ăn uống, mỉm cười với bố mẹ. Trong thế giới còn non nớt của con, có lẽ con nghĩ cứ ăn ngoan thì sẽ được sống tiếp”, Trần Quyên nghẹn ngào.

Suốt hai năm ngày đêm chăm sóc, cùng con đi qua vô số đêm không ngủ, cô vẫn ghi lại những khoảnh khắc ấy.

“Tôi đã dành hai năm để cố chấp nhận kết quả này. Nhưng khi thật sự phải nói lời từ biệt, tôi vẫn không thể bình thản.”

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc năm nay, tình trạng của Đâu Đâu nhanh chóng xấu đi. Những cơn co giật xuất hiện dày hơn, nỗi đau ngày càng khó xoa dịu. Nhìn con chịu đựng những cơn hành hạ kéo dài, Trần Quyên đưa ra quyết định khó khăn nhất, đưa bé đến phòng chăm sóc giảm nhẹ cuối đời dành cho trẻ em tại Nhà Hoa Cúc ở Trường Sa.

“Nhiều người hiểu lầm chăm sóc cuối đời là từ bỏ. Tôi chọn nơi này vì không muốn con đau thêm nữa. Tôi vẫn luôn ở bên con”, cô nói.

Tại đây, việc chăm sóc tập trung vào xoa dịu cơn đau, kiểm soát co giật và giảm những khó chịu về thể chất cho Đâu Đâu. Nhân viên công tác xã hội cũng ở bên, hỗ trợ tinh thần cho đôi vợ chồng đang gần như suy sụp.

Khi nhập viện, bác sĩ ước tính Đâu Đâu có thể chỉ còn một hoặc hai ngày. Nhưng sinh linh nhỏ bé ấy đã kiên cường ở lại thêm 11 ngày. Trong khoảng thời gian cuối cùng, bé được bố mẹ lặng lẽ ở bên, ôm ấp và chăm sóc.

“Tôi ôm con trong lòng, trân trọng từng giây, rồi cũng từng giây học cách nói lời tạm biệt”, Trần Quyên viết.

Đó là cuộc chia ly lặng lẽ, nặng trĩu nhưng đầy yêu thương giữa cha mẹ và con.

Con đã cố gắng sống, rồi dịu dàng chào tạm biệt thế giới

Lúc 6 giờ 28 phút sáng 5/11, khi trời vừa hửng sáng, Đâu Đâu nằm trong vòng tay bố mẹ và lặng lẽ ra đi, chấm dứt những ngày chịu đựng bệnh tật.

“Con là một em bé ngoan. Con đã cố gắng chống đỡ để cho mẹ thêm thời gian chấp nhận cuộc chia ly”, Trần Quyên nói.

Cô và chồng khẽ hát bài hát con thích nhất, cùng nói lời từ biệt với con.

Quần áo, đồ chơi, bình sữa của Đâu Đâu vẫn còn trong phòng bệnh. Cậu bé từng cố gắng ăn, cố gắng sống ấy mãi ở lại trong ký ức của gia đình.

“Con tôi rất ngoan. Từ đầu đến cuối, con đều thương bố mẹ.”

Mỗi khi nhớ con, Trần Quyên lại lấy đồ chơi của bé ra, mở bộ phim hoạt hình bé từng thích xem.

Cô vẫn nhớ những lần mình buồn và rơi nước mắt, Đâu Đâu bé nhỏ sẽ đưa tay ra, muốn ôm mẹ. Khoảnh khắc ấm áp ấy vẫn luôn an ủi cô.

Kể lại câu chuyện, mong những mất mát vơi đi

Trên tài khoản mạng xã hội, Trần Quyên lưu lại bằng video hành trình từ khi con điều trị đến lúc ra đi. Nhiều người để lại lời chia buồn, động viên. Những lời nhắn mang đến cho cô sự an ủi và một nơi để giãi bày cảm xúc.

Ngày 17/11, cô đổi tên tài khoản thành “Mẹ Đâu Đâu”, gửi vào đó nỗi nhớ con dài lâu.

Trần Quyên cho biết việc viết lại và chia sẻ câu chuyện giúp cô nguôi ngoai phần nào. Cô cũng mong mọi người hiểu rằng những cặp vợ chồng khỏe mạnh vẫn có thể mang gene lặn gây bệnh, và bệnh hiếm có thể xuất hiện trong một gia đình bình thường.

“Hai người khỏe mạnh vẫn có thể cùng mang gene lặn gây bệnh. Bệnh hiếm có thể là câu chuyện của bất cứ ai”, cô chia sẻ.

Cô kêu gọi những người chuẩn bị có con và các cặp vợ chồng đang chờ đón em bé quan tâm đến sàng lọc di truyền trước, trong thai kỳ, tìm hiểu nguy cơ bằng những phương pháp khoa học.

“Đồng thời, tôi cũng mong nhiều người hiểu ý nghĩa của chăm sóc giảm nhẹ cuối đời, dành thêm sự cảm thông, đồng hành và tử tế cho các gia đình có người mắc bệnh hiếm.”

“Tôi mong sẽ bớt những em bé phải sinh ra và chịu đựng bệnh hiếm, dù chỉ bớt được một trường hợp cũng tốt”, Trần Quyên bộc bạch.

“Đâu Đâu đã thật sự đến đây, đã cảm nhận thế giới này. Tôi mong câu chuyện của mẹ con tôi có thể giúp những gia đình khác tránh được nỗi tiếc nuối tương tự.”

Nguồn: Sohu