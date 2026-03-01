103 chủ xe máy, ô tô bị phạt nguội ở Hà Nội đầu tháng 3 khẩn trương liên hệ nộp phạt theo Nghị định 168

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT),Bộ Công an cho biết trong 24 giờ ngày 1/3 đến ngày 2/3, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do đơn vị vận hành đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Tại km20 cao tốc Nội Bài-Lào Cai, hệ thống ghi nhận 19.783 phương tiện lưu thông với tốc độ trung bình 75,5 km/h. Qua phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng phát hiện 2 trường hợp không thắt dây an toàn và 1 trường hợp vi phạm tốc độ. Các trường hợp này đã được thông báo tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Ở khu vực nội đô Hà Nội, camera AI lắp đặt thí điểm tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy) phát hiện 46 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 55 trường hợp mô tô, xe gắn máy không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Trong khi đó, hệ thống camera trên đường Lê Văn Lương chưa ghi nhận trường hợp đi sai làn.

Toàn bộ dữ liệu vi phạm đã được chuyển đến Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan để thực hiện quy trình xử lý theo quy định pháp luật.

Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm do Cục CSGT công bố:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, nhiều hành vi vi phạm giao thông phổ biến sẽ bị xử phạt với mức tiền tăng đáng kể. Trong đó, lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ) đối với người điều khiển ô tô có thể bị phạt từ 18-20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt có thể tăng lên 20-22 triệu đồng và bị trừ tới 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người điều khiển xe máy vi phạm lỗi này sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách khi điều khiển hoặc ngồi sau mô tô, xe gắn máy, mức phạt áp dụng là 400.000-600.000 đồng. Với lỗi không thắt dây an toàn, người điều khiển ô tô có thể bị phạt từ 800.000-1 triệu đồng. Người ngồi trên xe tại vị trí có trang bị dây an toàn nhưng không thắt cũng có thể bị xử phạt theo quy định.