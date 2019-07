1.000 ngày lần theo dấu vết "siêu trộm" có 4 quyết định truy nã chuyên đột nhập các hiệu vàng

Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay, những tài liệu, chứng cứ Ban chuyên án thu thập được cho thấy, Nguyễn Văn Năm (SN 1987, hộ khẩu tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) quả thực là “siêu trộm” liều lĩnh, đầy thủ đoạn đối phó.

Tên tội phạm có “biệt tài” vô hiệu hóa mọi loại khóa

Có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sau khi ra tù, Nguyễn Văn Năm được đám bạn xã hội hết sức nể nang bởi “biệt tài” vô hiệu hóa mọi loại khóa trong không quá 10 giây, sử dụng giấy tờ giả, thường xuyên di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố, với ý đồ âm thầm tăm tia, đột nhập các hiệu vàng để trộm cắp tài sản.

Một trong những phi vụ đầu tiên của Nguyễn Văn Năm được thực hiện cuối năm 2014, tại hiệu vàng K.B (đường Tống Duy Tân, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Khổ chủ qua một đêm thức dậy, tá hỏa phát hiện các ô tủ chứa vàng đã sạch bách, cửa ra vào vẫn khóa đóng chặt; và chỉ đến khi được lực lượng Công an vạch ra sơ hở, họ ân hận thì đã muộn.

Cánh cửa sổ trên tầng 5, nơi vốn đinh ninh là cao nhất của ngôi nhà, đã bị kẻ gian đột nhập, từ đó mò xuống tầng dưới lục soát. Hình ảnh camera ghi lại chỉ là cái bóng đậm người, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che gần kín mặt.

Tại tỉnh Thanh Hóa, địa bàn huyện Nông Cống, 2 năm sau cũng ghi nhận vụ trộm xảy ra ở một hiệu vàng thuộc thị trấn Chuối; kẻ gian trèo lên, cậy mái tôn, đột nhập vào trong lục soát lấy đi hàng chục “cây” vàng các loại. Cuối năm 2018, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận vụ trộm đột nhập vào hiệu vàng T.N ở đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh. Chấn song cửa sổ tầng 3 bị kẻ gian vô hiệu hóa, chui vào lục soát lấy mất 120 “cây” vàng.

Trước đó, đêm 8-10-2018, kẻ gian trèo vào hiệu vàng M.C ở đường Lê Lợi, TP Lạng Sơn lấy đi khoảng 50 “cây” vàng.

Danh sách các vụ mất trộm vàng táo tợn còn nối dài, với bị hại là cửa hàng kinh doanh vàng bạc H.N ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Toàn bộ số vàng đã “bay hơi” sau một đêm, cùng khoảng 40 triệu đồng tiền mặt.

Những vụ trộm hiệu vàng rải rác trong mấy năm trời, tưởng như không liên quan bởi xảy ra ở nhiều địa phương.

Song với lực lượng Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và các địa phương, từ những dấu vết, phương thức thủ đoạn gây án đúc kết được - tất cả có liên hệ với nhau, và đều do 1 đối tượng gây nên.

Vết chân “tố” tung tích siêu trộm

Chuyên án truy lùng, bắt giữ “siêu trộm” đã được Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an xác lập, với sự phối hợp chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương.

Thời điểm dấu vết thủ phạm đang dần được khoanh vùng, thì đêm 5-12-2018, tại cửa hàng vàng bạc T.T (đường Trần Hưng Đạo, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu), xảy ra vụ trộm gây chấn động dư luận bởi số vàng bị mất cực lớn.

Trong đêm, đối tượng đã đột nhập cửa hàng trộm 300 “cây” vàng trị giá cả chục tỷ đồng.

Dấu vết hiện trường để lại cho thấy, lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đã vào con ngõ cạnh hiệu vàng, trèo lên cột viễn thông để tiếp cận tầng 4 rồi dùng công cụ cậy ô thoáng trên cửa sổ để chui vào. Trong khi gia chủ đang ngon giấc, đối tượng đã mở khóa các tủ đựng vàng, khoắng khoảng 300 “cây” rồi thoát ra ngoài theo đường đột nhập.

Tính chất, mức độ táo tợn của tên trộm bí ẩn các khiến ban chuyên án thêm quyết tâm nhanh chóng phải tìm ra thủ phạm. Hàng trăm đối tượng được rà, dựng, loại bỏ, cuối cùng, khoanh được nghi can số 1: Nguyễn Văn Năm! Ngoài 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nghi can này còn đang “dính” 4 quyết định truy nã của Công an các địa phương.

Thành viên Ban chuyên án nhớ lại, Nguyễn Văn Năm tỏ ra hết sức chuyên nghiệp khi gây án, bằng chứng là hầu hết các hiện trường, dấu vết cơ quan điều tra thu lượm được khá mờ.

Tuy nhiên, đối tượng vẫn bộc lộ sơ hở, và chỉ chi tiết nhỏ trong vụ đột nhập, trộm hiệu vàng T.N tại TP. Hà Tĩnh - là những vết chân - đã giúp ban chuyên án định vị đúng kẻ gian.

Trung tuần tháng 12-2018, Nguyễn Văn Năm bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Lúc ấy, hắn ta xuất trình chứng minh nhân dân là Nguyễn Văn Hùng, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội và khăng khăng phủ nhận việc liên quan đến các vụ trộm ở hiệu vàng. Tuy nhiên, sự gian xảo của đối tượng đã sớm bị lật tẩy.

Độc hành gây án

Năm 2010, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Năm sớm tái phạm và bị Cơ quan CSĐT công an 4 tỉnh, thành phố ra quyết định truy nã. Bị truy lùng gắt gao, Năm trốn sang Trung Quốc.

Tuy nhiên sau đó, hắn quay về Việt Nam, nhờ người làm giả chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Hùng.

Khi ấy, ngoài người vợ đầu có 2 con sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh, Năm còn lấy vợ hai và có 2 con ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Đây chính là “đại bản doanh” để gã di chuyển bằng xe khách đi các tỉnh, thành phố, tăm tia, đột nhập trộm cắp các hiệu vàng.

Trong số các địa phương mà “siêu trộm” ghé thăm, thì Thanh Hóa là nơi xảy ra nhiều vụ việc nhất liên quan đến Nguyễn Văn Năm.

Đối tượng khai nhận từ năm 2013 đến khi bị bắt đã thực hiện 4 vụ trộm cắp các hiệu vàng riêng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Khi đã chọn được “con mồi”, Năm thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ chờ đến đêm sẽ đột nhập, sử dụng công cụ cạy phá khóa rồi lục soát, trộm vàng.

Quá trình di chuyển và gây án, Năm luôn đội mũ, đeo khẩu trang và tránh các vị trí có camera ghi hình.

Hầu hết số vàng trộm được, Năm vượt biên sang Trung Quốc, di chuyển sâu vào nội địa bán. Ý đồ của đối tượng là xóa mọi dấu vết có thể khiến cơ quan Công an lần ra manh mối, từ nơi tiêu thụ.

Chuyên án thành công, “siêu trộm” Nguyễn Văn Năm bị bắt, và với các cơ sở kinh doanh vàng bạc, điều quan trọng là phải thấy, rút ra được những bài học đặt giá trong công tác phòng ngừa.

