Ít nhất 9 người đã bị thương vào thứ Hai (19/1) trong một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến hơn 100 xe ô tô và nhiều xe đầu kéo trên đường cao tốc liên bang ở Michigan, Mỹ.

Vụ tai nạn xảy ra ngay trước 10 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương) trên đường cao tốc I-196 tại thị trấn Zeeland, khu vực gần Grand Rapids. Video từ một tài xế có mặt tại hiện trường cho thấy cảnh tượng hỗn loạn sau va chạm với nhiều xe con bị đâm nát, ép chặt vào thân các xe tải lớn.

Hơn 100 phương tiện mắc kẹt sau tai nạn ở Mỹ

Các nhân chứng cho biết điều kiện thời tiết trắng trời do bão tuyết đã xảy ra ngay trước khi vụ tai nạn thảm khốc này bắt đầu. Tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng được cho là nguyên nhân chính dẫn đến vụ va chạm dây chuyền quy mô lớn này. Tuyết rơi dày đặc kèm gió mạnh đã làm giảm tầm nhìn xuống chỉ còn khoảng 400 mét và gió giật mạnh từ 72 đến 122 km/h, nhiệt độ ở mức thấp khoảng mười mấy độ.

Sự cố đã khiến cơ quan chức năng phải đóng cửa đường I-196 theo cả hai hướng giữa hai lối ra để phục vụ công tác cứu hộ và dọn dẹp đống đổ nát. Hiện tại, các đội phản ứng nhanh vẫn đang nỗ lực giải tỏa hiện trường trong khi những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát bang Michigan khuyến cáo các tài xế nên giảm tốc độ và mô tả điều kiện đường sá nguy hiểm.

"Gió mạnh và tuyết rơi dày đặc đang tạo ra điều kiện giao thông nguy hiểm. Lái xe vượt quá khả năng của mình làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng," cảnh sát cho biết trên X.

