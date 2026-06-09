Sau 7 năm xây dựng, công trình này trở thành một không gian sống lai giữa nhà ở và hệ sinh thái, nơi ranh giới trong - ngoài gần như biến mất hoàn toàn.

Căn villa của Tôn Kiến Á (Kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, CEO một công ty thiết kế nội thất chuyên về không gian sống cao cấp và biệt thự - PV) tại khu biệt thự ngoại ô phía tây Thượng Hải từng trở thành một trong những công trình nhà ở gây bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo tổng hợp từ truyền thông Hong Kong, các nội dung xoay quanh ngôi nhà này đã đạt hơn 100 triệu lượt xem, kéo theo hàng loạt video chia sẻ, phân tích và “review nhà triệu đô” trên các nền tảng video ngắn. Cụm từ thường xuất hiện trong phần bình luận là: “Đây là căn nhà đáng sống nhất”.

Sự lan truyền nhanh đến mức công trình không còn dừng lại ở phạm vi kiến trúc, mà trở thành một “điểm đến ảo” trên mạng xã hội. Nhiều người tìm đến tận nơi để chụp ảnh, quay video, thậm chí dùng flycam ghi hình từ trên cao, khiến không gian sống riêng tư bị kéo vào vòng xoáy chú ý công cộng.

Tôn Kiến Á (bên trái).

7 năm xây dựng: bắt đầu từ… trồng rừng trước khi xây nhà Điểm đặc biệt của công trình nằm ở cách nó được hình thành: Không bắt đầu bằng xây dựng, mà bằng cảnh quan. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 7 năm, trong đó phần lớn thời gian đầu dành cho việc định hình hệ sinh thái xung quanh. Sau khi mua căn biệt thự nằm trong khu quy hoạch mở ở Thượng Hải (Trung Quốc) nơi các khối nhà không xếp thẳng hàng mà xoay nhiều hướng - Tôn Kiến Á không cải tạo nhà ngay. Ông dành gần 3 năm chỉ để “chờ đúng vị trí có cảnh quan mong muốn”, đặc biệt là khu đất đối diện con sông nhỏ. Bên ngoài căn nhà được bao phủ bởi lớp thảm thực vật xanh mướt, theo mùa. Ngay sau khi sở hữu, ông bắt đầu một quyết định được xem là khác thường: Sang bờ bên kia trồng cây. Trên nền đất trống vốn ít người quản lý, ông bổ sung thêm phong, thủy sam, cây bụi và thảm thực vật thấp. Suốt 3,5 năm, khu vực này dần biến thành một dải “rừng nhân tạo” đóng vai trò như phông nền tự nhiên cho toàn bộ căn nhà. Song song đó, toàn bộ khuôn viên villa được truyền thông ghi nhận ở quy mô khoảng 1.600m², trong đó riêng khu sân vườn chiếm khoảng 1.100m² và cũng được thiết kế lại hoàn toàn, gồm nâng địa hình, tạo độ dốc, bố trí cây theo tầng lớp để đảm bảo cảnh quan thay đổi theo mùa. Công trình nhà ở sau cùng được dựng lên như một khối kính lớn, mở tối đa tầm nhìn ra hệ sinh thái vừa được tạo ra, thay vì che chắn nó.