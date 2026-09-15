10 xe xăng dầu bán chạy nhất tháng 8 tại Việt Nam thì 4 mẫu của Mitsubishi với Triton lập kỷ lục đứng top 1, Seltos là xe Hàn duy nhất

Tháng 8/2026, xe Nhật tiếp tục áp đảo Top 10 ô tô xăng, dầu bán chạy tại Việt Nam, với 7 mẫu góp mặt. Đáng chú ý, Mitsubishi Triton lần đầu vươn lên dẫn đầu.

Tổng quan Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 8/2026

Theo thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong Top 10 xe sử dụng động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 8/2026 có 7 mẫu xe Nhật Bản, 2 mẫu xe Mỹ và 1 mẫu xe Hàn Quốc.

Nhóm xe Nhật chiếm phần lớn bảng xếp hạng khi có ba thương hiệu góp mặt, trong đó Mitsubishi có nhiều mẫu nhất với 4 xe, gồm Triton, Destinator, Xpander và Xforce. Toyota có Yaris Cross và Innova Cross, còn Mazda góp mặt với CX-5.

Hai mẫu xe Mỹ trong danh sách đều thuộc Ford, gồm Ranger và Everest. Trong khi đó, Kia Seltos là mẫu xe Hàn Quốc duy nhất, đứng thứ 7 với doanh số 686 xe.

Đáng chú ý, Mitsubishi Triton lần đầu đứng đầu bảng xếp hạng xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng. Mẫu bán tải này đạt doanh số 1.145 xe trong tháng 8, tăng 1.004 xe so với tháng trước và vượt Mazda CX-5 ở vị trí thứ hai với 1.092 xe. Đây cũng là lần đầu Triton trở thành xe bán chạy nhất thị trường trong nước.

Triton lập doanh số kỷ lục, đồng thời bổ sung phiên bản mới tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Kết quả của Triton càng đáng chú ý khi doanh số mẫu xe này tăng mạnh trong lúc phần lớn các mẫu xe còn lại trong Top 10 đều giảm so với tháng trước. Triton đồng thời vượt Ford Ranger để trở thành mẫu bán tải bán chạy nhất tháng 8.

4 mẫu xe bán chạy của Mitsubishi

Ngoài Triton, Mitsubishi còn có ba mẫu xe nằm trong nhóm 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 8 là Destinator, Xpander và Xforce. Cả ba đều đạt doanh số trên 600 xe, một kết quả đáng chú ý trong tháng Ngâu, thời điểm sức mua ô tô thường chậm lại do tâm lý kiêng mua sắm của một bộ phận khách hàng.

Các mẫu Mitsubishi khác có doanh số khá đồng đều. Ảnh: Đại lý

Cụ thể, Xpander bán 668 xe trong tháng 8, đưa doanh số lũy kế từ đầu năm vượt 9.500 xe. Mẫu MPV này tiếp tục là sản phẩm có lượng xe bán ra lớn nhất của Mitsubishi tại Việt Nam tính từ đầu năm. Xforce đạt 664 xe, nâng doanh số cộng dồn lên hơn 8.000 xe. So với cùng kỳ năm 2025, doanh số lũy kế của Xforce vẫn cao hơn con số 6.660 xe.

Trong khi đó, “tân binh” của hãng Nhật là Destinator bán 674 xe trong tháng 8. Đây là tháng thứ ba liên tiếp mẫu SUV này có mặt trong Top 10 xe xăng, dầu bán chạy, sau khi bắt đầu được giao tới khách hàng từ giữa năm.

Chính sách bán hàng hấp dẫn duy trì sức hút của xe Mitsubishi

Ngoài sản phẩm, một trong những lý do khác khiến các mẫu xe Mitsubishi vẫn thường xuyên có mặt trong Top 10 xe xăng dầu bán chạy hàng tháng nằm ở chính sách khuyến mại duy trì đều đặn. Ví du, trong tháng 9 này, hãng vẫn tiếp tục áp dụng các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ và chi phí mua xe cho nhiều dòng sản phẩm.

Xpander là mẫu xe có khuyến mại nhiều nhất của hãng. Ảnh: Đại lý

Xpander có mức hỗ trợ cao nhất, tổng giá trị quy đổi lên tới khoảng 95 triệu đồng tùy phiên bản, gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và phiếu nhiên liệu. Các mẫu Destinator, Xforce, Attrage và Triton cũng được áp dụng các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ và quà tặng tùy phiên bản, với tổng giá trị ưu đãi cao nhất lần lượt khoảng 78 triệu đồng, 72 triệu đồng, 48,5 triệu đồng và 56 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý trong đợt này là chương trình không chỉ dành cho khách hàng mua xe mới. Chủ xe Mitsubishi đang sử dụng xe cũng được giảm giá tới 30% một số hạng mục bảo dưỡng và phụ tùng trong tháng 9 này.