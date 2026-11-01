Việc một kênh fanpage chuyên đăng tải clip phản cảm, bất ngờ đạt 10 triệu lượt xem đang dấy lên nhiều lo ngại.

Núp bóng đời sống dân dã để trục lợi tương tác từ những hình ảnh phản cảm

Mạng xã hội gần đây chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các nội dung khai thác đề tài nông thôn, mộc mạc và gần gũi với thiên nhiên. Những thước phim ghi lại cảnh làm đồng, mò cua bắt ốc vốn mang lại cảm giác bình yên, thư giãn cho người xem sau những giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, lợi dụng thị hiếu này, một bộ phận nhà sáng tạo nội dung đã biến tướng chủ đề trên thành công cụ câu kéo sự chú ý rẻ tiền. Điển hình như kênh fanpage dưới đây, chuyên đăng tải các video ngắn quay cảnh một cô gái trẻ đi bắt cá, mò cua dưới ruộng bùn, nhưng lại nhận về làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng bởi cách thể hiện đầy phản cảm và cố tình khoe thân.

Quan sát giao diện kênh của cô gái này, không khó để nhận ra công thức chung được áp dụng xuyên suốt hàng loạt video. Thay vì lựa chọn trang phục bảo hộ, quần áo dài tay gọn gàng phù hợp với công việc lội bùn, lấm lem đất cát, nhân vật chính lại thường xuyên xuất hiện trong những bộ đồ mỏng manh, áo cổ trễ sâu hoặc quần ngắn cũn cỡn. Trong suốt quá trình cúi người, quỳ gối hay bò trườn dưới bùn lầy vào cả ban ngày lẫn ban đêm, góc máy luôn được đặt ở vị trí cận cảnh, hướng thẳng vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể. Bùn đất bám đầy người kết hợp cùng trang phục ướt át, ôm sát càng khiến những khung hình này trở nên khiêu gợi, dung tục, hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần lao động chân chính mà tiêu đề hay bối cảnh video cố tình dựng lên.

Điều đáng nói, đây không phải là sự cố vô tình hay sơ suất trong khâu ghi hình mà là một kịch bản được tính toán kỹ lưỡng. Việc lặp đi lặp lại mô-típ ăn mặc hớ hênh khi làm việc đồng áng, cho thấy chủ kênh đang cố tình sử dụng yếu tố gợi dục để kích thích trí tò mò, đánh vào tâm lý hiếu kỳ của một bộ phận người dùng mạng. Những video này hầu như không có giá trị về mặt thông tin, giải trí lành mạnh hay kỹ năng sinh tồn, tất cả chỉ xoay quanh việc phô bày hình thể dưới lớp vỏ bọc "gái quê chất phác". Chính sự lệch lạc này đã biến một nét đẹp văn hóa lao động trở thành trò lố lăng, gây nhức nhối cho những người xem văn minh.

Con số 10 triệu lượt xem và lỗ hổng đáng báo động của thuật toán kiểm duyệt

Sự phẫn nộ của dư luận càng bị đẩy lên cao trào khi nhìn vào những thông số tương tác khổng lồ hiển thị ngay trên trang cá nhân của kênh fanpage này. Hàng loạt clip ngắn ghi nhận mức tiếp cận từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, cá biệt có những video chạm mốc 9,6 triệu và thậm chí cán mốc 10 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Nghịch lý ở chỗ, trong khi nhiều nhà sáng tạo nội dung nghiêm túc phải chật vật đầu tư chất xám để từng bước tiếp cận khán giả, thì những sản phẩm "content bẩn" lại dễ dàng phủ sóng rộng rãi và thu về lượng tương tác mơ ước.

Hiện tượng này phơi bày một thực tế đáng buồn về lỗ hổng trong hệ thống kiểm duyệt tự động của các nền tảng mạng xã hội hiện nay. Dường như các thuật toán trí tuệ nhân tạo vẫn chưa đủ tinh vi để nhận diện ranh giới giữa nội dung đời sống thông thường và hành vi cố tình gợi dục trá hình. Chính sự tò mò, thậm chí là những bình luận chỉ trích từ cộng đồng vô tình lại trở thành tín hiệu tích cực giúp thuật toán đánh giá đây là nội dung hấp dẫn, từ đó đẩy video lên xu hướng.

Hệ lụy của việc buông lỏng kiểm duyệt không chỉ dừng lại ở việc làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tạo ra tiền lệ xấu cho giới trẻ. Khi nhìn thấy việc ăn mặc phản cảm, bất chấp thuần phong mỹ tục có thể dễ dàng đổi lấy sự nổi tiếng và lợi nhuận từ lượt xem, nhiều cá nhân khác sẽ sẵn sàng bắt chước, tạo nên một làn sóng nội dung độc hại lan tràn. Nếu các nền tảng không sớm siết chặt bộ lọc, nâng cao khả năng nhận diện các hành vi lách luật tinh vi và xử lý triệt để những kênh trục lợi từ sự phản cảm, môi trường số sẽ ngày càng trở nên lệch chuẩn, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên.