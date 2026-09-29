10 tháng tiết kiệm được 1 tỷ, cặp vợ chồng mua căn nhà đầu tiên ở tuổi 25

Tính 1 tháng, cặp vợ chồng này tiết kiệm được 100 triệu đồng.

Không phải 1 năm hay 2-3 năm, Remi Krahenbring và Jordan Cullinane - Cặp vợ chồng 25 tuổi ở Australia, đã mua được căn nhà đầu tiên chỉ sau 10 tháng tập trung tiết kiệm. Thay vì thuê nhà rồi trả tiền thuê hàng tháng, cặp đôi quyết định chuyển về sống cùng bố mẹ Jordan, cắt giảm tối đa những khoản chi không cần thiết và dành phần lớn thu nhập cho mục tiêu gom tiền đặt cọc mua nhà.

Khi còn làm việc tại một cơ sở chế biến thịt ở vùng Lockyer Valley ở Queensland (Australia), Remi và Jordan từng tính đến chuyện thuê một căn nhà để sống chung. Tuy nhiên, càng tính toán, họ càng không hài lòng với quyết định này. Vì vậy, cả hai thay đổi kế hoạch: Jordan chuyển đến sống cùng Remi tại nhà bố mẹ cô, bắt đầu tích lũy cho căn nhà đầu tiên.

Gia đình Remi Krahenbring và Jordan Cullinane

Mục tiêu của Remi và Jordan là mua nhà tại Plainland, khu vực cách Brisbane khoảng một giờ lái xe. Remi vốn lớn lên ở khu vực này nên hiểu khá rõ môi trường sống tại đây và muốn tiếp tục gắn bó với nơi mình quen thuộc.

Điều đáng chú ý là cặp đôi không vay tiền từ gia đình để làm khoản đặt cọc. Trong thời gian sống cùng bố mẹ, các khoản chi chính của họ chỉ gồm tiền đóng góp sinh hoạt, hóa đơn điện thoại và chi phí duy trì hai chiếc ô tô. Phần lớn số tiền còn lại được đưa thẳng vào khoản tiết kiệm mua nhà.

Remi chia sẻ rằng hai người vẫn dành khoảng 60 AUD (khoảng 1 triệu đồng) hàng tháng cho một buổi hẹn hò và đó gần như là khoản vui chơi duy nhất. Những buổi tụ tập với bạn bè trước đây cũng dần được cắt giảm khi mục tiêu mua nhà trở nên rõ ràng hơn.

"Chúng tôi gần như không gặp gỡ bạn bè trong suốt khoảng thời gian tiết kiệm tiền đặt cọc mua nhà. Hoặc nếu có, cả 2 thống nhất sẽ hủy buổi hẹn hò riêng. Chúng tôi không bao giờ phá vỡ ngân sách" - Remi kể.

Với sự quyết tâm đó, sau khoảng 10 tháng, Remi và Jordan đã tích lũy được 60.000 AUD (1 tỷ đồng). Đây là khoản tiền được dùng làm tiền đặt cọc mua nhà. Với hai người trẻ, việc dành phần lớn thu nhập trong gần một năm cho một mục tiêu duy nhất đòi hỏi họ phải thay đổi khá nhiều thói quen chi tiêu.

“Chúng tôi chỉ nghĩ rằng mình không muốn phải thuê nhà. Khi tính ra số tiền thuê của cả một năm, bạn sẽ thấy mình đang trả tiền cho căn nhà của người khác” - Remi chia sẻ.

Tháng 3 năm nay, vợ chồng Remi chính thức chuyển vào căn hộ đứng tên mình. Với Remi, cảm giác ấy khá khó tin bởi mọi thứ bắt đầu từ mục tiêu tiết kiệm mà hai người đặt ra khi còn rất trẻ. Mặc dù vẫn còn gánh nợ vay mua nhà, nhưng gia đình Remi tin rằng chỉ cần cố gắng làm việc và thắt chặt chi tiêu, trường hợp tệ nhất là đến năm 50 tuổi họ mới trả hết nợ.

“Chúng tôi cố gắng rút ngắn thời gian trả nợ, kịch bản tệ nhất là đến năm 50 tuổi - nghĩa là 25 năm nữa, mới trả hết nợ thì cũng chẳng sao. Đó vẫn là tài sản thuộc về chúng tôi” - Remi nói.

Vợ chồng Remi lạc quan trong quá trình trả nợ, kể cả đến 50 tuổi mới trả hết khoản vay mua nhà cũng không sao

Từ câu chuyện của mình, Remi đưa ra một lời khuyên khá đơn giản cho những người đang cố gắng tiết kiệm tiền mua nhà: Tập trung vào mục tiêu và kiên trì với kế hoạch đã đặt ra, đồng thời chấp nhận sống dưới kỳ vọng 1 thời gian. Bởi rất khó để vừa tiết kiệm mua nhà, vừa sống thoải mái. Với cô, điều quan trọng nhất là xác định rõ mình muốn gì rồi bắt đầu dành tiền cho mục tiêu đó, thay vì chờ đến khi cảm thấy mình đã có đủ điều kiện mới bắt đầu.

"Nếu cứ chờ đợi và sống quá thoải mái trong quá trình đó, tôi nghĩ mình đã không thể mua nhà ở tuổi 25" - Remi đúc kết.

Câu chuyện của Remi và Jordan cũng cho thấy khoản tiền đặt cọc không xuất hiện sau một đêm. Trước khi có căn nhà đầu tiên, họ đã lựa chọn sống cùng gia đình, hạn chế những cuộc vui bên ngoài, giữ lại một khoản nhỏ cho việc hẹn hò và đưa phần lớn số tiền còn lại vào tiết kiệm. Sau khoảng 10 tháng, khoản tích lũy 60.000 AUD (1 tỷ đồng) đã trở thành bước khởi đầu giúp họ tiến vào thị trường nhà ở khi mới 25 tuổi.

(Nguồn: abc.net.au)