10 ô tô bán ra tại Việt Nam có 4 chiếc là xe năng lượng mới: Điều gì đang khiến thị trường thay đổi nhanh đến vậy?

Nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự dịch chuyển mạnh của thị trường ô tô Việt Nam khi xe điện và hybrid tăng trưởng vượt trội, từng bước thu hẹp khoảng cách với xe động cơ đốt trong nhờ chính sách và ưu đãi.

Thị trường ô tô khép lại 6 tháng đầu năm 2026 với kết quả tăng trưởng tích cực. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast, đạt doanh số 328.818 xe, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng này là sự thay đổi đáng chú ý về cơ cấu thị trường khi nhóm xe năng lượng mới (xe điện + hybrid) tăng tốc mạnh mẽ, trong khi xe động cơ đốt trong truyền thống chịu sự “hao hụt” về thị phần.

Xét về doanh số, nhóm xe năng lượng mới bán được 126.896 xe, tăng 72,66% so với cùng kỳ năm trước. Lưu ý, đây là thống kê doanh số của VinFast và VAMA, chưa tính các thương hiệu Trung Quốc do không công bố số liệu.

Nhóm xe thuần xăng cũng đạt 202.037 xe bán ra, tăng 11,44% so với mức 181.299 xe của cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vẫn duy trì quy mô lớn hơn, tốc độ tăng trưởng của xe động cơ đốt trong thấp hơn đáng kể so với nhóm xe năng lượng mới, phản ánh xu hướng chuyển dịch đang diễn ra rõ nét trên thị trường.

So sánh thị phần giữa nhóm xe thuần xăng và xe năng lượng mới sau 6 tháng đầu các năm 2025 và 2026.

Sự thay đổi còn thể hiện rõ qua cơ cấu thị phần. Trong 6 tháng đầu năm 2025, xe thuần xăng chiếm khoảng 71,2%, trong khi xe năng lượng mới chỉ đạt 28,8%.

Đến nửa đầu năm nay, thị phần xe thuần xăng giảm còn 61,4%, tương đương mất 9,74%. Phần thị phần này gần như được chuyển sang nhóm xe điện và hybrid, giúp xe năng lượng mới nâng tỷ trọng lên 38,6%.

Suy ra, cứ 10 xe được bán ra tại Việt Nam thì có tới gần 4 chiếc là xe năng lượng mới. Diễn biến trên cho thấy thị trường ô tô Việt Nam không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn đang thay đổi về cấu trúc.

Một trong những nguyên nhân quan trọng đến từ sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng. Những mẫu xe điện có giá bán dễ tiếp cận như VinFast VF 3 đã nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến khi đạt doanh số 23.781 xe trong 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, phân khúc MPV điện cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với doanh số cộng dồn của VinFast Limo Green và VF MPV7 đạt 37.107 xe.

Các mẫu xe MPV điện liên tiếp dẫn đầu doanh số toàn thị trường trong nhiều tháng.

Việc xuất hiện thêm nhiều sản phẩm ở các phân khúc có nhu cầu lớn giúp xe điện dần tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông thay vì chỉ phục vụ những người muốn trải nghiệm công nghệ mới.

Bên cạnh yếu tố thị trường, định hướng xanh hóa giao thông của Chính phủ và các địa phương cũng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi. Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm Vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực Vành đai 1 theo lộ trình ba giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu, thành phố cấm toàn bộ phương tiện vào vùng lõi (các tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm) trong các tối cuối tuần, đồng thời hạn chế thời gian hoạt động của một số loại ô tô và khuyến khích người dân, đặc biệt là xe ôm công nghệ, chuyển sang sử dụng xe xanh hoặc phương tiện đạt chuẩn khí thải mức 4 trở lên.

Các giai đoạn tiếp theo tiếp tục mở rộng phạm vi sang các phương trong khu vực đường vành đai 1 và siết chặt tiêu chuẩn khí thải, tạo tín hiệu rõ ràng về định hướng ưu tiên phương tiện thân thiện môi trường.

Vùng phát thải thấp được thí điểm tại Hà Nội từ 1/7.

Trong khi đó, dòng xe hybrid (HEV) cũng được hưởng lợi từ chính sách giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe tự sạc đủ điều kiện. Lợi thế này giúp giá bán nhiều mẫu xe giảm đáng kể, tạo điều kiện để các hãng triển khai thêm các chương trình kích cầu.

Toyota áp dụng gói vay ưu đãi cho Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV. Đồng thời mẫu Camry HEV được đại lý giảm khoảng 70 triệu đồng. Nhiều mẫu hybrid của Kia và Hyundai cũng được giảm trực tiếp từ 100 đến hơn 200 triệu đồng.

Ở nhóm xe thuần điện, VinFast tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng thị trường bằng các chính sách hỗ trợ mạnh tay.

Ngay từ đầu năm 2026, hãng triển khai chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh" với ba chính sách gồm mua xe trả góp 0 đồng, giảm giá bán và miễn phí sạc đến năm 2029.

Có thể thấy, sự tăng trưởng của xe năng lượng mới trong nửa đầu năm 2026 không đến từ một yếu tố đơn lẻ mà là kết quả của nhiều động lực cùng lúc.

Nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi, danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, chính sách xanh hóa giao thông được thúc đẩy và các hãng xe liên tục tung ưu đãi đã tạo nên lực đẩy mạnh mẽ cho quá trình chuyển dịch của thị trường.

Trong bối cảnh đó, xe động cơ đốt trong vẫn giữ vai trò chủ đạo về doanh số nhưng lợi thế đang dần thu hẹp. Nếu xu hướng hiện nay tiếp tục được duy trì, cùng với việc các chính sách môi trường ngày càng được triển khai rộng hơn và các hãng tiếp tục đầu tư vào xe điện, cuộc cạnh tranh giữa hai nhóm phương tiện sẽ ngày càng quyết liệt.

Điều này cũng đồng nghĩa thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi rõ rệt, nơi xe xanh không còn là một nhóm xe bổ sung mà đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của toàn ngành.