10 ngôn ngữ được nói nhiều nhất thế giới năm 2025, tiếng Việt cũng góp mặt!

Ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là cây cầu kết nối văn hóa, truyền thống và cơ hội trên toàn cầu. Năm 2025, gần một nửa dân số thế giới sử dụng chỉ 10 ngôn ngữ chính làm tiếng mẹ đẻ.

Những ngôn ngữ này không chỉ hình thành nên bản sắc cá nhân mà còn đóng vai trò quan trọng trong giáo dục, kinh doanh, ngoại giao và các tương tác toàn cầu. Mỗi ngôn ngữ đều kể một câu chuyện hấp dẫn về lịch sử, di cư và ảnh hưởng văn hóa.

Đối với người học, việc hiểu rõ các ngôn ngữ đang chiếm ưu thế trên thế giới có thể giúp họ đưa ra lựa chọn thông minh hơn cũng như đi trước trong một thế giới kết nối. Dưới đây là 10 ngôn ngữ được nói nhiều nhất thế giới năm 2025:

Danh sách 10 ngôn ngữ được nói nhiều nhất thế giới năm 2025

1. Tiếng Trung hay tiếng Quan Thoại (Mandarin) - 990 triệu người bản ngữ

Tiếng Quan Thoại là một trong những ngôn ngữ được nói nhiều nhất thế giới, tiếp tục giữ vị trí số 1 năm 2025. Với gần 1/8 dân số thế giới là người bản ngữ, tiếng Quan Thoại không chỉ phổ biến ở Trung Quốc mà còn lan rộng trong cộng đồng người Hoa toàn cầu. Đây là ngôn ngữ thuộc hệ Tạng - Miến, gắn bó sâu sắc với lịch sử, văn hóa và thương mại.

Hệ thống chữ viết dựa trên hàng ngàn ký tự làm cho việc học trở nên thử thách nhưng cũng rất đáng giá. Cấu trúc ngữ điệu của tiếng Quan Thoại cũng làm tăng tính phong phú và độ phức tạp, khiến phát âm trở thành kỹ năng quan trọng. Ngoài giao tiếp, tiếng Quan Thoại là cánh cửa để hiểu về vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc trong kinh doanh, chính trị và công nghệ toàn cầu.

Đối với những ai muốn mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong thương mại quốc tế, công nghệ hoặc ngoại giao, tiếng Quan Thoại mang lại giá trị vượt trội và dự kiến sẽ còn quan trọng hơn trong tương lai.

Tiếng Trung

2. Tiếng Tây Ban Nha - 484 triệu người bản ngữ

Tiếng Tây Ban Nha vẫn giữ vị trí thứ hai với khoảng 484 triệu người bản ngữ năm 2025. Có hơn 20 quốc gia sử dụng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ chính thức, trải dài từ châu Mỹ Latinh, Tây Ban Nha đến một số khu vực của Hoa Kỳ.

Tiếng Tây Ban Nha mang theo di sản phong phú được hình thành từ lịch sử, thực dân và sự đa dạng văn hóa. Sự phân bố rộng lớn giúp Tây Ban Nha trở thành một trong những ngôn ngữ có ảnh hưởng toàn cầu. Từ văn học, điện ảnh đến thương mại và du lịch, học tiếng Tây Ban Nha mở ra cơ hội kết nối với cả châu lục. Các quốc gia như Mexico, Colombia, Argentina và Tây Ban Nha đóng góp mạnh mẽ vào sức sống văn hóa, khiến việc học tiếng Tây Ban Nha vừa thiết thực vừa thú vị.

Tiếng Tây Ban Nha cũng tương đối dễ học đối với người nói tiếng Anh nhờ tính chất phát âm theo chữ, so với những ngôn ngữ dựa trên ký tự hoặc thanh điệu. Học tiếng Tây Ban Nha không chỉ là nắm vững từ vựng mà còn là kết nối với nền văn hóa phong phú, truyền thống đa dạng và nhiều cơ hội nghề nghiệp toàn cầu.

3. Tiếng Anh - 390 triệu người bản ngữ

Tiếng Anh với khoảng 390 triệu người bản ngữ năm 2025 thường được xem là "ngôn ngữ toàn cầu". Ngoài số lượng người bản ngữ, tiếng Anh còn có hơn một tỷ người học như ngôn ngữ thứ hai, làm nó trở thành ngôn ngữ được học rộng rãi nhất thế giới.

Tiếng Anh là phương tiện chính trong kinh doanh quốc tế, khoa học, công nghệ, giáo dục và ngoại giao. Nó cũng là ngôn ngữ chính thức phổ biến nhất trên toàn thế giới, được nói ở Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand.

Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông tiếng Anh như phim, nhạc, văn học càng củng cố vị thế văn hóa của nó. Ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh tương đối đơn giản, nhưng sự sử dụng rộng rãi khiến nó linh hoạt và năng động. Đối với học sinh, chuyên gia và du khách, học tiếng Anh là bước đầu tiên để hội nhập toàn cầu và tiếp cận cơ hội quốc tế.

4. Tiếng Hindi - 345 triệu người bản ngữ

Tiếng Hindi giữ vị trí thứ tư với khoảng 345 triệu người bản ngữ năm 2025. Là một trong 23 ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ, Hindi đóng vai trò trung tâm trong việc gắn kết đa dạng ngôn ngữ của đất nước. Cấu trúc và từ vựng gần gũi với Urdu, đôi khi được gọi chung là Hindustani, dù viết bằng các chữ cái khác nhau.

Hindi còn được nói ở Nepal, Fiji, Mauritius và một số khu vực Trung Đông. Vai trò văn hóa của Hindi được tăng cường nhờ Bollywood - ngành công nghiệp phim lớn nhất thế giới đã phổ biến Hindi toàn cầu. Nhiều từ tiếng Anh như "shampoo", "bungalow", "jungle" xuất phát từ Hindi.

Học Hindi không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận nền kinh tế năng động mà còn giúp hiểu sâu về một xã hội đa dạng và giàu văn hóa.

5. Tiếng Bồ Đào Nha - 250 triệu người bản ngữ

Tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ được nói nhiều thứ năm thế giới với khoảng 250 triệu người bản ngữ năm 2025. Xuất phát từ Bồ Đào Nha, ngôn ngữ này lan rộng khắp châu Phi, Nam Mỹ và châu Á trong thời kỳ khám phá, để lại di sản lâu dài.

Hiện nay, Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức của Brazil, Bồ Đào Nha, Angola, Mozambique và Cape Verde. Brazil chiếm phần lớn số người nói Bồ Đào Nha, trở thành trung tâm quan trọng về thương mại, công nghệ và văn hóa.

Tiếng Bồ Đào Nha nổi tiếng với nhịp điệu du dương và từ vựng phong phú, ảnh hưởng tới nghệ thuật, văn học và âm nhạc toàn cầu. Từ Fado ở Bồ Đào Nha đến Bossa Nova và Samba ở Brazil, ngôn ngữ này gắn chặt với bản sắc văn hóa. Học Bồ Đào Nha giúp tiếp cận các nền kinh tế đang phát triển nhanh và những truyền thống văn hóa phong phú.

Tiếng Bồ Đào Nha

6. Tiếng Bengali - 242 triệu người bản ngữ

Tiếng Bengali, với khoảng 242 triệu người bản ngữ năm 2025, thường khiến nhiều người bất ngờ khi nằm trong top 10. Đây là ngôn ngữ chính của Bangladesh và được nói rộng rãi tại các bang Tây Bengal và Tripura ở Ấn Độ.

Ngôn ngữ này có giá trị văn hóa và lịch sử to lớn. Đây là tiếng mẹ đẻ của nhà văn đoạt giải Nobel Rabindranath Tagore, người có các tác phẩm ảnh hưởng đến văn học toàn cầu. Bengali cũng gắn liền với bản sắc và di sản, thể hiện qua Phong trào Ngôn ngữ Bengali năm 1952 ở Bangladesh, nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do ngôn ngữ.

Với sự giàu có về văn học, nghệ thuật, điện ảnh và âm nhạc, Bengali trở thành ngôn ngữ ảnh hưởng lớn ở Nam Á. Học Bengali mở ra cơ hội kết nối với một cộng đồng ngôn ngữ đam mê và biểu cảm.

7. Tiếng Nga - 145 triệu người bản ngữ

Tiếng Nga, với khoảng 145 triệu người bản ngữ năm 2025, vẫn là một trong những ngôn ngữ quan trọng toàn cầu. Đây là ngôn ngữ chính thức của Nga và được nói rộng khắp Đông Âu, Trung Á và một phần Kavkaz.

Tiếng Nga dùng bảng chữ Cyrillic, tạo sự độc đáo và thách thức cho người mới học. Đây cũng là một trong sáu ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng địa chính trị. Văn học, triết học và khoa học Nga đã sản sinh nhiều tên tuổi như Tolstoy, Dostoevsky, Pushkin.

Học tiếng Nga không chỉ giúp giao tiếp mà còn hiểu về văn hóa cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, đặc biệt hữu ích cho sự nghiệp trong ngoại giao, năng lượng hay khoa học.

8. Tiếng Nhật - 124 triệu người bản ngữ

Tiếng Nhật được nói bởi khoảng 124 triệu người, tập trung chủ yếu tại Nhật Bản. Dù địa lý hạn chế, tiếng Nhật có ảnh hưởng toàn cầu nhờ văn hóa và công nghệ Nhật.

Ngôn ngữ sử dụng ba bảng chữ Hiragana, Katakana và Kanji, làm việc học trở nên độc đáo và đôi khi khó khăn. Tiếng Nhật còn nổi bật với các cấp độ lịch sự, phản ánh văn hóa tôn trọng và tôn ti trật tự.

Trên toàn cầu, tiếng Nhật lan truyền qua anime, manga, điện ảnh và thương hiệu công nghệ như Sony, Toyota, Nintendo. Học tiếng Nhật mở ra cơ hội với kinh doanh, văn hóa đại chúng và công nghệ, đồng thời là cửa ngõ vào một quốc gia sáng tạo và giàu văn hóa.

9. Tiếng Punjabi phương Tây (Lahnda) - 90 triệu người bản ngữ

Tiếng Punjabi phương Tây hay Lahnda có khoảng 90 triệu người bản ngữ năm 2025. Nó được nói chủ yếu ở Pakistan, đặc biệt tại vùng Punjab - một trong những khu vực đông dân nhất Nam Á.

Tiếng Punjabi có giá trị văn hóa và lịch sử sâu sắc, mang đến những truyền thống sống động như nhạc Bhangra và ảnh hưởng mạnh mẽ tới Bollywood. Dù lịch sử chia tách thành Punjabi phương Tây (Pakistan) và Punjabi phương Đông (Ấn Độ), văn hóa Punjabi vẫn gắn kết và sôi động.

Nhờ di cư, cộng đồng Punjabi lan rộng ra các nước như Canada, Anh, Mỹ, khiến ảnh hưởng ngôn ngữ này ngày càng tăng. Học Punjabi giúp tiếp cận một ngôn ngữ biểu cảm, giàu thơ ca, âm nhạc và truyền thuyết.

10. Tiếng Việt - 86 Triệu người bản ngữ

Tiếng Việt, với gần 86 triệu người bản ngữ năm 2025, giữ vị trí trong top 10. Đây là ngôn ngữ chính thức của Việt Nam và cũng được nói ở các cộng đồng lân cận, cũng như trong các cộng đồng người Việt tại Mỹ, Úc và châu Âu.

Tiếng Việt sử dụng chữ Quốc Ngữ dựa trên chữ Latin, dễ học hơn so với các ngôn ngữ dựa trên ký tự như Trung hoặc Nhật. Tuy nhiên, tiếng Việt là ngôn ngữ thanh điệu, với sáu thanh điệu có thể thay đổi nghĩa của từ, tạo thách thức cho người học.

Văn hóa Việt gắn chặt với ngôn ngữ, từ nhạc dân gian, thơ ca truyền thống đến văn học và điện ảnh hiện đại. Với vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong thương mại, công nghệ và du lịch toàn cầu, học tiếng Việt trở thành cơ hội quan trọng.

Tiếng Việt

Kết

Năm 2025, bức tranh ngôn ngữ toàn cầu vẫn bị chi phối bởi 10 ngôn ngữ quyền lực, mỗi ngôn ngữ đều có câu chuyện, giá trị văn hóa và tầm ảnh hưởng riêng. Tiếng Quan Thoại dẫn đầu về số người bản ngữ, trong khi tiếng Anh thống trị toàn cầu nhờ số lượng người học như ngôn ngữ thứ hai vượt trội. Tiếng Tây Ban Nha, Hindi, Bengali và Bồ Đào Nha nhấn mạnh tầm quan trọng của các khu vực đa dạng, còn tiếng Nga, Nhật, Punjabi và tiếng Việt thể hiện sức mạnh văn hóa và truyền thống.

Đối với người học, những ngôn ngữ này không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là chìa khóa mở ra cơ hội, kết nối toàn cầu và hiểu biết văn hóa. Lựa chọn ngôn ngữ phù hợp để học sẽ mở ra cánh cửa tới giáo dục ở nước ngoài, cơ hội nghề nghiệp tốt hơn và những trải nghiệm cá nhân ý nghĩa.

Theo Kochiva