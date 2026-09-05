10 năm trước của MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik

Thời điểm đó, cả hai dường như chưa biết đến sự tồn tại của đối phương trên đời này.

10 năm - quãng thời gian khiến cuộc đời mỗi người có thể thay đổi rất nhiều. Người ta có thể từ một thành phố này chuyển sang một đất nước khác sinh sống, từ mối tình trong trẻo đến đổ vỡ trong hôn nhân rồi lại một lần nữa tìm thấy hạnh phúc, từ những người xa lạ trở nên thân quen và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Câu chuyện của MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik chính là ví dụ. Năm 2016, khi đó, nữ MC 26 tuổi đang có một sự nghiệp thuận lợi tại Việt Nam và có chuyện tình đẹp với Huỳnh Anh. Còn Patrik, 24 tuổi, đang ở châu Âu, từng bước tìm kiếm cơ hội trong bóng đá chuyên nghiệp. Một người bận rộn với truyền hình, sự kiện, những chuyến đi và cuộc sống tại Việt Nam; một người xoay quanh sân tập, sân bóng và cuộc sống của một cầu thủ trẻ tại Slovakia rồi Cộng hòa Séc.

Họ ở hai đất nước, theo đuổi hai con đường và gần như không có bất kỳ điểm chung nào. Quan trọng hơn, vào thời điểm ấy, chẳng ai biết 10 năm sau cuộc đời sẽ đưa hai người xa lạ này đến gần nhau theo một cách không ai có thể đoán trước.

MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik được bắt gặp nắm tay nhau tình cảm sau màn công khai ở SVĐ Mỹ Đình

Năm 2016 của MC Hoàng Oanh: Vừa thăng hoa trong sự nghiệp, vừa tận hưởng cuộc sống

Ở tuổi 26, Hoàng Oanh đã có vị trí khá vững chắc trong lĩnh vực dẫn chương trình. Năm 2016, cô duy trì lịch trình bận rộn với nhiều chương trình truyền hình, sự kiện và các hoạt động nghệ thuật. Tháng 5 cùng năm, nữ MC vượt qua nhiều cái tên đình đám như Trấn Thành, Bình Minh để nhận giải “MC phong cách nhất năm” tại Elle Style Awards 2016.

MC Hoàng Oanh năm 2016

Cùng thời điểm, chuyện tình của Hoàng Oanh và Huỳnh Anh cũng đang ở giai đoạn đẹp. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2014 và đến năm 2016 vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau. Thời điểm đó, Hoàng Oanh từng chia sẻ cô đặt trọn 100% niềm tin vào tình yêu. Mối quan hệ này sau đó kết thúc vào năm 2017.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào công việc và chuyện tình cảm thì chưa thể hình dung hết cuộc sống của Hoàng Oanh năm ấy. Cô cũng dành nhiều thời gian cho những trải nghiệm cá nhân, từ đi du lịch, khám phá những địa điểm mới đến tập luyện và chia sẻ các khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Những hình ảnh khi ấy cho thấy một Hoàng Oanh khá năng động: bên cạnh những bộ trang phục chỉn chu khi lên sóng hay dự sự kiện, cô vẫn thường xuyên xuất hiện với hình ảnh giản dị hơn trong những chuyến đi, chạy bộ, sinh hoạt thường ngày,... Cô cũng quan tâm đến các dự án liên quan văn hóa, du lịch Việt Nam, cho thấy cuộc sống ngoài công việc của nữ MC không chỉ xoay quanh trường quay.

Nói cách khác, năm 2016 của Hoàng Oanh có đủ những thứ thường khiến người ta nhớ về tuổi đôi mươi: công việc đang lên, tình yêu đang đẹp, nhiều chuyến đi và một nhịp sống khá sôi nổi.

Nhan sắc rạng ngời của mỹ nhân ở tuổi 26

Những chuyến đi của Hoàng Oanh hồi đó

Những hình ảnh đời thường của MC Hoàng Oanh hồi đó

Lê Giang Patrik năm 2016 đang ở châu Âu, có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp

Cách Hoàng Oanh hàng nghìn cây số, Lê Giang Patrik khi ấy đang tập trung cho mục tiêu riêng: tìm chỗ đứng trong bóng đá chuyên nghiệp.

Năm 2016 đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của thủ môn sinh năm 1992. Sau thời gian thi đấu ở các tuyến trẻ và đội hình dự bị của CLB MŠK Žilina (Slovakia), anh được đôn lên đội một của CLB.

Không lâu sau đó, Patrik chia tay Žilina để gia nhập Sellier & Bellot Vlašim, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Hai Cộng hòa Séc. Việc chuyển sang Vlašim mở ra cho anh một môi trường bóng đá chuyên nghiệp mới, cũng là giai đoạn quan trọng để một thủ môn trẻ tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội thi đấu.

Lê Giang Patrik năm 2016

Cuộc sống của Lê Giang Patrik thời điểm đó không chỉ có sân tập, những trận đấu và các bài tập chuyên môn. Xen giữa lịch trình bóng đá là những sở thích khá đời thường của một chàng trai trẻ.

Patrik từng chia sẻ những khoảnh khắc tự nấu ăn, pha cà phê. Trên mạng xã hội, anh cũng đăng tải nhiều hình ảnh về cuộc sống hàng ngày, từ những lúc nghỉ ngơi đến các hoạt động bên ngoài bóng đá như đi leo núi,... Điều này tạo nên một hình ảnh khác với Patrik trên sân: một thủ môn trẻ nghiêm túc với sự nghiệp nhưng vẫn thích tận hưởng những thú vui giản dị.

Năm 2016, Patrik vẫn còn ở đoạn đầu của hành trình. Anh chưa phải cái tên được người hâm mộ Việt Nam biết đến rộng rãi, càng chưa có mối liên hệ nào với bóng đá Việt Nam như sau này. Cuộc sống khi đó đơn giản là tập luyện, thi đấu và từng bước tìm chỗ đứng ở châu Âu.

Lê Giang Patrik ở thời điểm đó đã sở hữu vóc dáng săn chắc nhờ tập luyện và sở thích leo núi

Anh chàng thích nấu ăn, pha cà phê

Khi đặt năm 2016 của Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik cạnh nhau, gần như thuộc về hai thế giới riêng biệt. Hoàng Oanh đã có thời gian dài hoạt động giải trí tại Việt Nam, thường xuyên đi sự kiện, đóng phim, lên sóng truyền hình, du lịch, tập luyện và tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ. Patrik lại đang ở châu Âu, tìm cách theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, xen giữa những buổi tập là những khoảnh khắc đời thường giản dị.

Nếu ai đó nói rằng nhiều năm sau, hai con người ở hai hành trình gần như không liên quan ấy sẽ có một mối duyên đặc biệt, có lẽ chính họ cũng khó hình dung.

Vậy mà 10 năm sau, những đường đời tưởng như song song ấy lại có lúc giao nhau. Từ hai người xa lạ ở hai đất nước, Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik giờ đây trở thành hai cái tên được nhắc đến cùng nhau, được ngưỡng mộ vì quá đẹp đôi!

(Tổng hợp)