10 năm ở thuê dạy tôi 5 bài học “xương máu”, lúc đi mua nhà mới thấy thấm thía: Nếu không biết chắc chắn giờ hối hận

10 năm đi thuê nhà là một hành trình dài hơn tôi từng nghĩ. Từ căn phòng trọ đầu tiên chật chội, nóng bức, đến những căn chung cư sáng sủa hơn một chút, tôi đã chuyển nhà không dưới 7 lần. Mỗi lần dọn đi là một lần đóng gói ký ức, kèm theo vài bài học nhỏ về tiền bạc, thói quen sống và cả cách nhìn nhận về “một nơi để ở”.

Ngày trước, tôi luôn nghĩ mua nhà là chuyện xa xôi. Nhưng đến một lúc, sau quá nhiều lần “ở tạm”, tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc tìm một chốn ổn định cho riêng mình.

Khi bước vào hành trình mua nhà, tôi nhận ra những năm tháng đi thuê nhà lại cho mình nhiều bài học, giống như một “khóa học thực tế” giúp tôi tránh được nhiều sai lầm đắt giá.

1. Đừng chỉ nhìn căn nhà, hãy nhìn cả khu vực sống

Hồi còn đi thuê, tôi từng chọn nhà chỉ vì “nội thất đẹp” hoặc “giá rẻ hơn chút”. Nhưng sống rồi mới thấy, thứ ảnh hưởng nhiều hơn lại là môi trường xung quanh: hàng xóm, an ninh, tiếng ồn, tiện ích. Có lần tôi thuê được căn phòng rất ổn, nhưng dưới nhà là quán nhậu, tối nào cũng ồn ào đến khuya. Chỉ vài tháng là tôi phải chuyển đi.

Khi đi mua nhà, tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn. Tôi dành thời gian đi quanh khu vực mình định mua vào nhiều khung giờ khác nhau: sáng sớm, giờ cao điểm, buổi tối. Tôi để ý xem có kẹt xe không, có gần chợ, siêu thị, bệnh viện không, hàng xóm có đông đúc hay phức tạp không. Một căn nhà đẹp nhưng nằm ở khu vực bất tiện hoặc thiếu an toàn thì sớm muộn cũng trở thành gánh nặng.

2. Giá rẻ chưa chắc là “hời”

Thời đi thuê, tôi luôn bị hấp dẫn bởi những căn giá rẻ. Nhưng sau vài lần “ham rẻ”, tôi hiểu rằng giá thấp thường đi kèm với một vấn đề nào đó: vị trí xa, nhà xuống cấp, hoặc chi phí phát sinh nhiều.

Khi chuyển sang mua nhà, bài học này càng rõ ràng hơn. Một căn nhà giá thấp hơn thị trường có thể trông rất hấp dẫn, nhưng nếu phải sửa chữa nhiều, hoặc nằm ở khu vực khó thanh khoản, thì tổng chi phí thực tế lại cao hơn. Tôi học cách nhìn tổng thể: giá mua, cùng chi phí sửa chữa và chi phí sinh hoạt lâu dài. Khi cộng lại, đôi khi một căn “đắt hơn chút” lại là lựa chọn hợp lý hơn.

3. Đừng đánh giá thấp chi phí “vận hành”

Ở nhà thuê, mỗi tháng tôi chỉ cần trả tiền phòng và điện nước. Nhưng sống lâu, tôi nhận ra còn nhiều chi phí nhỏ khác: gửi xe, internet, phí dịch vụ, thậm chí là tiền “bảo trì” những thứ lặt vặt.

Những khoản này trở thành bài học quan trọng khi tôi tìm mua nhà. Tôi không chỉ hỏi giá bán, mà còn tìm hiểu kỹ các chi phí vận hành sau này: phí quản lý chung cư, chi phí bảo trì, tiền điện nước trung bình của khu vực. Một căn nhà có giá mua hợp lý nhưng chi phí duy trì cao có thể khiến áp lực tài chính kéo dài nhiều năm.

4. Không gian sống phải phù hợp với thói quen của mình

10 năm thuê nhà giúp tôi hiểu rõ một điều: không có căn nhà nào “hoàn hảo cho tất cả mọi người”. Có căn rộng nhưng thiếu ánh sáng, có căn đẹp nhưng bố trí bất tiện. Quan trọng là nó có phù hợp với cách mình sống hay không.

Tôi từng thuê một căn rất rộng, giá cũng ổn, nhưng bếp lại quá nhỏ và bí, trong khi tôi lại thích nấu ăn. Ngược lại, có căn nhỏ hơn nhưng có ban công thoáng, tôi lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Vì vậy, khi mua nhà, tôi không còn chạy theo diện tích hay hình thức. Tôi ưu tiên những yếu tố sát với nhu cầu thật: ánh sáng tự nhiên, thông gió, bố trí hợp lý, có không gian làm việc. Một căn nhà “vừa đủ” nhưng phù hợp sẽ dễ sống hơn nhiều so với một căn “hoành tráng” nhưng bất tiện.

5. Đừng vội vàng, quyết định mua nhà cần thời gian

Khi đi thuê, việc chuyển nhà tương đối dễ: không hợp thì đi. Nhưng mua nhà là một quyết định lớn, gần như gắn bó lâu dài. Tôi từng suýt xuống tiền cho một căn chỉ vì “sợ mất cơ hội”. May là lúc đó tôi chần chừ thêm vài ngày, và phát hiện ra nhiều vấn đề mà lúc xem nhà chưa để ý.

Những năm đi thuê dạy tôi sự kiên nhẫn. Tôi hiểu rằng cảm giác “ưng ngay” đôi khi chỉ là cảm xúc nhất thời. Khi mua nhà, tôi cho mình thời gian suy nghĩ, so sánh nhiều lựa chọn, hỏi ý kiến người có kinh nghiệm. Một quyết định chậm hơn một chút, nhưng chắc chắn, vẫn tốt hơn là vội vàng rồi phải hối tiếc.

Nhìn lại, tôi thấy 10 năm đi thuê nhà là giai đoạn giúp tôi hiểu rõ mình cần gì ở một nơi để ở, và quan trọng hơn là hiểu cách đưa ra quyết định tài chính lớn.

Giờ đây, khi đã bước vào hành trình mua nhà, tôi không còn nhìn nó như một “cột mốc phải đạt được”, mà là một lựa chọn có tính toán. Và có lẽ, chính những lần chuyển nhà, những trải nghiệm tưởng như “quá mệt mỏi” trước đây, lại là thứ giúp tôi tự tin hơn khi tìm một nơi thực sự thuộc về mình.