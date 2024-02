10 năm liên tiếp xếp hàng đầu tiên chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Ông Tô Hòa Bình (Đống Đa, Hà Nội) đã 10 năm liên tiếp là người đầu tiên đến xếp hàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để chờ mua vàng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng). Và ngày vía Thần Tài năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Ông Tô Hòa Bình, người 10 năm liên tiếp sở hữu tấp thẻ mua vàng số 01 trong ngày vía Thần Tài.

Để là người đầu tiên xếp hàng, ông Bình phải dậy từ 3h sáng để di chuyển quãng đường gần 5km đến "phố vàng" Trần Nhân Tông. “Hôm nay tôi đến đây lúc 3h25 và may mắn vẫn là người đầu tiên xếp hàng mua vàng tại đây" .

Khi được hỏi vì sao không đặt hàng trước qua website, fanpage để đỡ phải lặn lội đêm hôm khuya khoắt, ông Bình cho biết: “Tôi quan niệm mua vàng lấy may thì phải đúng ngày. Nếu đặt hàng trước thì khác gì mình mua trước rồi, không đúng ngày thì không may mắn. Hơn nữa, tôi thích cảm giác được dậy sớm, đi mua vàng đón may mắn về cho mình và cho cả gia đình. Vì thế, tôi đã thực hiện việc này liên tiếp trong vòng 10 năm qua” .

Ông Bình đang chuẩn bị tiền để mua 2 chỉ vàng nhẫn tròn trơn trong ngày vía Thần Tài 2024.

Ông Tô Hòa Bình cho biết, trong hơn 10 năm liên tiếp, ông chỉ mua vàng nhẫn. Lúc tài chính hạn hẹp thì ông mua 1 chỉ, lúc dư giả thì mua 2 - 3 chỉ. Do quan niệm mua lấy may nên ông không "ôm" nhiều vàng. Trong suốt 10 năm qua, ông đã để dành được khoảng hơn 2 cây vàng mua được trong ngày vía Thần Tài. “Vàng mua trong ngày này, tôi chỉ cất đi tích trữ, giữ lấy may mắn chứ không có ý định bán" .

"Dù giá vàng có lúc lên, lúc xuống nhưng trong suốt hơn 10 năm qua tôi đi mua vàng. Vàng chưa bao giờ mất giá, tính cả năm bao giờ cũng lên giá" , ông Bình khẳng định và cho biết sẽ tiếp tục đi mua vàng sớm nhất vào ngày vía Thần Tài trong những năm tiếp theo.

Trong khi đó, ông Phạm Huy Quyết (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng 8 năm liên tiếp là một trong những người đến xếp hàng mua vàng sớm nhất tại phố Trần Nhân Tông.

Ông Quyết cho biết, vì mua vàng ngày vía Thần Tài là để lấy may nên không quá quan tâm đến giá vàng cao hay thấp. “Mua vàng để lấy vía may mắn từ Thần Tài nên cứ đến ngày này là tôi đi mua, cũng không quan tâm lắm giá vàng cao hay thấp, lên hay xuống".

Theo ghi nhận của PV VTC News , khoảng 5h sáng 19/2 (mùng 10 tháng Giêng), khoảng hơn chục người đến xếp hàng mua vàng trước những cửa hàng vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông.

5h sáng, không quá đông người xếp hàng chờ mua vàng ngày vía Thần Tài như những năm trước.

Một số khách hàng cho biết, họ vẫn giữ thói quen đến tận nơi xếp hàng mua vàng trong ngày vía Thần Tài và sẽ duy trì việc này trong những năm sau. Những vị khách này cho rằng, năm nay không có nhiều khách đến xếp hàng từ sớm là do thói quen mua sắm của nhiều người đã thay đổi.

Thêm vào đó, các cửa hàng vàng năm nay đẩy mạnh quảng cáo trên các nền tảng online, nhận đặt trước và giao hàng đúng ngày đúng giờ nên nhiều khách chọn đặt mua online, không cần đến tận cửa hàng.

Ngoài ra, do hôm qua là cuối tuần nên người dân đã tranh thủ đi mua từ trước.

Đóng cửa phiên giao dịch chiều qua, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 75,85 - 78,05 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn tròn trơn giao dịch ở mức giá 64,78 - 65,88 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC đóng cửa phiên giao dịch chiều qua ở mức giá 75,8 - 78,4 triệu đồng/lượng (mua - bán) với vàng miếng. Còn vàng nhẫn ở mức 63,4 - 64,8 triệu đồng/lượng.