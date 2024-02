Top 6 cách kiếm tiền online dễ nhất trong năm Rồng: Cái đầu tiên ai cũng có thể làm được

Năm 2024, kinh tế thế giới được dự báo là sẽ có một số diễn biến tích cực khi lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo các chuyên gia, khi kinh tế khởi sắc, sẽ có nhiều cách khác để kiếm tiền trong năm 2024. Một trong số đó thậm chí còn có thể dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

Dưới đây là 6 cách kiếm tiền trực tuyến trên Internet rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả trong năm 2024.

1. Làm khảo sát có tiền

Làm khảo sát qua mạng Internet cũng có thể kiếm được tiền. Ảnh minh họa

Khảo sát có trả tiền là mô hình khá phổ biến trên thế giới. Trên thực tế, có rất nhiều công ty chấp nhận trả tiền để được nghe hay thu thập những ý kiến của người tiêu dùng. Do đó, bạn chỉ cần truy cập vào những website chuyên về khảo sát và đăng ký tài khoản để bắt đầu công việc này.

Theo đó, càng hoàn thành nhiều khảo sát thì bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Mặc dù việc này không thể giúp bạn trở nên giàu có nhưng là việc làm thêm khá dễ dàng để kiếm được khoảng 100 USD/tháng.

2. Bán lại đồ đạc trong nhà

Trong nhà luôn có nhiều món đồ mà bạn cảm thấy không còn dùng đến hoặc không cần thiết nữa, chẳng hạn như đồ nội thất, đồ dùng nhà bếp, quần áo hoặc đồ điện tử.

Chỉ cần những món đồ này vẫn còn đủ tốt thì bạn vẫn có thể mở một cửa hàng trực tuyến trên website rao vặt để bán lại. Bạn có thể ngạc nhiên về nhu cầu và số tiền mà bạn có thể kiếm được từ những món đồ tưởng chừng như bỏ đi đấy.

3. Làm gia sư trực tuyến

Với sự phát triển của công nghệ, thời kỳ bắt buộc phải ngồi cạnh học sinh để dạy học đã qua. Thay vào đó, bạn có thể dạy học qua Zoom hoặc những nền tảng trực tuyến khác và vào bất cứ thời gian rảnh rỗi nào.

Tùy vào trình độ và bằng cấp, bạn có thể đưa ra yêu cầu về mức lương và sắp xếp lịch dạy thêm phù hợp với thời gian của mình.

4. Làm trợ lý trực tuyến

Làm trợ lý trực tuyến cũng có thể giúp bạn kiếm thêm thu nhập trong năm 2024. Ảnh: iStock

Trong thời đại làm việc từ xa và linh hoạt như hiện nay, việc cần có sự trợ giúp online hay trực tuyến cũng ngày càng trở nên phổ biến. Theo đó, chỉ cần vài phút tìm kiếm trên những trang web về việc làm như Indeed hay LinkedIn, bạn có thể tìm được các công việc trợ lý online ở bất cứ nơi đâu trên cả nước.

Nhiệm vụ của những người trợ lý trực tuyến là hỗ trợ khách hàng, thông qua những việc chủ yếu như trả lời email, chuẩn bị bài phát biểu, dịch và sắp xếp tài liệu, lịch làm việc, lịch công tác nhằm giúp khách hàng có thể tập trung vào các vấn đề khác ở trong cuộc sống. Nếu có thể làm thêm công việc này, mức thu nhập của bạn cũng khá hấp dẫn. Flex Jobs, một trang web tuyển dụng ước tính rằng, thu nhập theo giờ của trợ lý online trung bình khoảng 17 USD (tương đương khoảng 415.000 đồng).

5. Tham gia hệ thống marketing liên kết

Tham gia marketing liên kết là một trong những cách kiếm thêm tiền đơn giản trong năm 2024. Theo đó, quảng cáo truyền miệng được coi là một kênh marketing có sức mạnh lớn. Do đó, nhiều công ty sẵn sàng chia một phần lợi nhuận cho những cá nhân hay nhóm người có khả năng thuyết phục những người khác mua hàng của họ.

Nếu bạn có một tài khoản mạng xã hội với lượng lớn người theo dõi, bạn có thể dễ dàng kiếm tiền từ công việc này bằng cách đưa banner hay link sản phẩm trên trang của mình.

6. Làm thêm công việc tự do

Công việc tự do trực tuyến có thể mang lại thu nhập khá cao cho người lao động. Ảnh: Flex Jobs

Công việc tự do online rất đa dạng. Nếu bạn là nhà văn, nhiếp ảnh gia hay một chuyên gia thiết kế đồ họa thì khả năng tìm được một công việc làm thêm trực tuyến là rất cao. Do yêu cầu của những dịch vụ hay công việc này cũng tương tự như làm việc offline nên bạn sẽ không gặp nhiều khó khăn khi làm online qua mạng Internet. Thậm chí, bạn còn có thể đưa ra yêu cầu về mức giá cao hơn so với làm việc tại văn phòng.

Bài viết tham khảo nguồn: CBS News, Flex Jobs