10 năm làm sếp, tôi nhận ra: Đây chính là kiểu nhân sự sẽ thăng tiến nhanh nhất!

10 năm ngồi ở vị trí quản lý, tôi đã gặp đủ kiểu nhân viên. Có những người làm việc chăm chỉ nhưng mãi chẳng tiến xa. Có người thông minh, sáng dạ nhưng chỉ trụ được một thời gian ngắn. Và cũng có những nhân viên âm thầm, không khoa trương nhưng lại tiến nhanh đến mức khiến cả tôi đôi khi phải bất ngờ.

Khi nhìn lại hành trình làm sếp, tôi nhận ra một điều rất rõ: Để thăng tiến nhanh, đây mới là 3 điều quan trọng nhất chứ không phải sự xuất sắc hay vượt trội ngay từ đầu, mà cần ba thứ tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được.

1 - Tập trung vào công việc thay vì tập trung than thở

Đã gọi là đi làm kiếm tiền, môi trường nào cũng có áp lực, công việc nào cũng có khó khăn cả thôi. Nhưng dường như không phải ai cũng hiểu điều đó. Không ít người kỳ vọng đi làm phải vui tuyệt đối, công việc trơn tru, khách hàng dễ tính, sếp hay khen, đồng nghiệp thân thiện,... Mà sự thật thì có lẽ chẳng nơi nào đáp ứng được hết những kỳ vọng đó.

Thế nên họ dễ than thở, mà người dành quá nhiều năng lượng để phàn nàn, thì làm gì còn thời gian, công sức cho công việc nữa.

Ảnh minh họa

Tôi từng có một nhân viên, mỗi lần được giao thêm việc là than “quá tải”, “không hợp lý”, “làm sao kịp”… Trong khi đó, một bạn khác nhận cùng khối lượng công việc, thì chỉ im lặng làm, có gì vướng mắc thì báo cáo ngắn gọn rồi tìm giải pháp. Không than thở không có nghĩa là giấu đi cảm xúc hay chịu đựng mù quáng, mà là biết lựa chọn cách phản ứng trưởng thành.

Thay vì kêu ca, họ chọn cách đặt câu hỏi: “Vậy mình có thể làm thế nào để xong việc hiệu quả hơn?”. Chính sự điềm tĩnh này khiến họ tạo được niềm tin với cấp trên. Một người không than thở thường mang lại năng lượng tích cực cho cả đội, và trong môi trường công sở, điều đó thực sự quý như vàng.

2 - Chủ động tìm cách tối ưu quy trình, hiệu suất của chính mình

Tôi hay đùa đây là nhóm “nhân sự lười và thông minh”. Thay vì làm việc theo quy trình sẵn có, nghĩa là làm theo cách ai cũng làm, họ rất hay có những tư duy đột phá về việc nên làm sao để hoàn thành công việc một cách tối ưu hơn.

Trên thực tế, suy nghĩ ấy xuất phát từ chính bản thân họ, làm xong nhanh, chất lượng công việc tốt thì chính họ là người được hưởng lợi đầu tiên, rồi mới tới đội nhóm, đồng nghiệp. Được chung team với những người “lười và thông minh” như thế này, quả thực, rất sướng.

Tôi từng chứng kiến một bạn trẻ chỉ mới vào làm một năm, đã đề xuất thay đổi cách quản lý file nội bộ. Trước đó, chúng tôi mất hàng giờ mỗi tuần chỉ để tìm tài liệu.

Sau khi quy trình mới được áp dụng, cả phòng tiết kiệm ít nhất 30% thời gian. Đó không chỉ là sáng kiến, mà còn thể hiện tư duy của một người nhìn công việc như một hệ thống, luôn tìm cách tối ưu. Người như vậy, dù vị trí ban đầu không cao, cũng sẽ sớm được trao nhiều quyền hơn, vì họ chứng minh được năng lực ảnh hưởng đến cả tập thể. Chủ động tối ưu hóa nghĩa là không ngừng học hỏi, thử nghiệm, dám thay đổi. Và đó chính là bản chất của sự phát triển.

3 - Tinh thần xung phong, “để em” là câu cửa miệng!

Không ít người sợ việc khó, ngại việc mới, chỉ muốn an toàn trong vùng quen thuộc. Nhưng nếu muốn thăng tiến nhanh, đó không phải là cách tốt. Khi đi làm, chắc chắn sẽ có lúc sếp giao việc và cho nhân viên cơ hội để xung phong, chứ không vội chỉ đích danh một ai.

Ảnh minh họa

Trước đây khi là nhân viên, tôi cũng từng không ít trải qua điều đó và nghĩ đơn giản là sếp chưa biết giao cho ai, nên mới cho cấp dưới cơ hội nhận việc. Nhưng sau này, khi đã lên làm sếp rồi, tôi mới nhận ra đó là một phép thử. Ngay cả khi sếp đã “nhắm” người để giao việc khó, thì cơ hội nhận việc vẫn được dành cho tất cả. Chỉ cần dám xung phong thôi, là coi như đã ghi thêm được 1 điểm.

Chúng tôi từng có 1 dự án khá “căng”, cả nhóm đều đang oằn mình vì khối lượng công việc khổng lồ và deadlines sát nút. Lúc ấy, chỉ cần có 1 vấn đề phát sinh cũng đủ để chúng tôi kiệt quệ, nhưng có 1 nhân sự luôn giữ vững tinh thần xung phong.

Câu cửa miệng của em luôn là: “Để em, nếu có gì khúc mắc thì nhờ mọi người hỗ trợ thêm”.

Đến giờ, cô nhân viên ấy cũng đã được thăng cấp 2 lần, trong chưa đầy 2 năm làm việc. Là người từng trực tiếp trong team, làm việc cùng, tôi hiểu rất rõ vì sao cô ấy thăng tiến nhanh hơn người khác.

Thế nên, thăng tiến không phải là cuộc đua nước rút, mà là hành trình chứng minh giá trị của bản thân mỗi ngày. Những ai chọn cho mình thái độ điềm tĩnh thay vì than phiền, chọn nghĩ sâu thay vì làm qua loa cho xong, và chọn bước lên khi người khác lùi lại, sẽ không cần phải đi tìm sự thăng tiến. Chính sự thăng tiến sẽ chủ động tìm đến họ.