10 kỳ Thương hiệu quốc gia Việt Nam qua những con số

Từ một quyết định của Thủ tướng năm 2003 đến lễ công bố lần thứ 10 tối 16/10/2026, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đi qua 23 năm. Những con số dưới đây kể lại chặng đường đó, cùng một sản phẩm thuốc nhỏ mắt hai lần có tên trong danh sách.

Tối 16/10/2026, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia (THQG) Việt Nam lần thứ 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với chủ đề "Dòng chảy Thương hiệu Việt". Nhân dịp này, hãy cùng nhìn lại chương trình qua các con số.

2003: năm khởi đầu

Chương trình THQG Việt Nam (Vietnam Value) được xây dựng theo Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, nhằm xây dựng và quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua các sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu. Bộ Công Thương là cơ quan quản lý chương trình.

20/4: Ngày Thương hiệu Việt Nam

Từ năm 2008, ngày 20/4 hằng năm được chọn là Ngày Thương hiệu Việt Nam. Cũng từ năm 2008, việc xét chọn sản phẩm đạt THQG được tổ chức định kỳ hai năm một lần, vào các năm chẵn.

10 kỳ xét chọn

Từ 2008 đến 2026, chương trình đã trải qua 10 kỳ xét chọn. Kỳ năm 2026 là kỳ thứ 10, đánh dấu 23 năm kể từ khi chương trình được thành lập.

Khu trưng bày hành trình 23 năm Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại lễ công bố.

2019 và 2026: hai lần thay đổi lớn về quy chế

Năm 2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 30/2019/QĐ-TTg về quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình. Năm 2026, quy chế này được sửa đổi bởi Quyết định 03/2026/QĐ-TTg, đi kèm Thông tư 18/2026/TT-BCT về hệ thống tiêu chí mới. Theo đó, hồ sơ đăng ký giảm từ 3 bộ xuống 1 bộ, có thể nộp trực tuyến, và kết quả được thông báo sớm hơn một tháng.

1.000 điểm

Theo bộ tiêu chí mới, sản phẩm được chấm trên thang 1.000 điểm với ba nhóm: Chất lượng (300), Đổi mới sáng tạo (300) và Năng lực tiên phong (400). Ngưỡng đạt là 650 điểm, và không nhóm nào được dưới 60%.

190 và 227

Kỳ xét chọn năm 2024 có 190 doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG. Đến năm 2026, con số này là 227 doanh nghiệp, với tổng cộng 499 sản phẩm, theo Quyết định số 2136/QĐ-BCT ngày 29/8/2026.

Dòng thời gian Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam: 2003 – 2008 – 2019 – 2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

462,279 tỷ USD và hạng 32/193

Theo số liệu của Brand Finance được Bộ Công Thương công bố, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020. Việt Nam xếp thứ 32 trong 193 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá.

Từ 42% lên 50%

Cũng theo Bộ Công Thương, giai đoạn 2020–2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG trong nhóm 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đã tăng từ 42% lên 50%.

2 năm

Mỗi kết quả xét chọn có hiệu lực hai năm. Trong thời gian đó, doanh nghiệp được sử dụng biểu trưng THQG trên sản phẩm đạt danh hiệu và phải báo cáo việc tuân thủ quy chế hằng năm. Hết hiệu lực, doanh nghiệp muốn giữ danh hiệu phải đăng ký và được thẩm định lại từ đầu.

2 lần của một lọ thuốc nhỏ mắt

Giữa hàng trăm sản phẩm của các ngành ngân hàng, viễn thông, thép hay thực phẩm, nhóm dược phẩm năm nay có thuốc nhỏ mắt Eskar của Công ty Cổ phần Dược Khoa . Sản phẩm có tên trong danh sách THQG năm 2024 và tiếp tục được công nhận năm 2026, lần này theo bộ tiêu chí mới. Tổng Giám đốc Phạm Đình Quyết đại diện công ty nhận chứng nhận tại lễ.

Eskar được sản xuất tại nhà máy Dược phẩm của Dược Khoa ở Khu công nghiệp Quế Võ 2 (Bắc Ninh), hoạt động từ năm 2018 theo tiêu chuẩn GMP-WHO. Phòng Kiểm tra chất lượng của công ty đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017, mã số VILAS 1275.

Khoảnh khắc trao chứng nhận Thương hiệu quốc gia cho Công ty CP Dược Khoa.

2001

Đó là năm Công ty Dược Khoa được thành lập theo Quyết định số 1633/QĐ-BYT của Bộ Y tế, là doanh nghiệp trực thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội. Hiện công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm.

Từ năm 2003 đến nay, mỗi kỳ THQG là một lát cắt cho thấy doanh nghiệp Việt đã đi được bao xa. Với kỳ thứ 10, dòng chảy ấy tiếp tục với 499 sản phẩm, và một lọ thuốc nhỏ mắt lần thứ hai góp mặt.

Biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên bao bì của thuốc nhỏ mắt Eskar.



